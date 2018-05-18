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Roadshow İstanbul ile son buldu

Roadshow İstanbul ile son buldu

Tarih 18 Mayıs 2018, 14:45

‘’Hakkını Ver’’ sloganı ile yollara çıkan ve toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonu ile otomobilseverlerle buluşan Yeni Duster, Türkiye turunun son durağı olan İstanbul’da tamamladı.


12-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul Zorlu Center’da gerçekleşen organizasyon kapsamında katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakaladı. Yeni Duster’ı, Antalya, Gaziantep, Adana, Kayseri, Ankara, Trabzon, İzmir, Eskişehir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul’u kapsayan 12 şehirlik tur sonunda toplam 3 bin 500 kişi test etti.

Özel olarak hazırlanan off-road parkurunda profesyonel eğitmenler eşliğinde katılımcılar, alana yerleştirilen Orman, Çöl, Buzul konseptinde üç farklı ortamda sanal gerçeklik gözlükleri ile Duster deneme fırsatı buldu. Microsoft’un piyasaya yeni sürdüğü Hololens gözlüğü ile gerçekleştirilen Duster Sürüş Asistanı parkuru ise sürüş deneyimini bambaşka bir noktaya taşıdı.

Türkiye’de 76.800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan, Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, yeni versiyonunda 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motoru seçenekleri arasına ekledi. Duster böylece, Türkiye’de bütün müşterilerin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere zengin bir motor yelpazesi ile satışa sunuluyor.




 

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