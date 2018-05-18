TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

FALKEN lastikleri ile birinci oldu

FALKEN lastikleri ile birinci oldu

Tarih 18 Mayıs 2018, 14:38

FALKEN yüksek performanslı lastikleri ile donatılmış SUBARU WRX STI yarış arabası, 46. ADAC Zurich 24 saat yarışında Nürburgring'de SP3T sınıfında yarışı ilk sırada tamamlandığını duyurmaktan mutluluk duyar.


Almanya'nın Nürburg şehrinde 10 Mayıs Perşembe'den 13 Mayıs Pazar gününe kadar süren yarışlarda Team Subaru Tecnica'nın, dünyanın en büyük turne araba yarışlarından biri olarak tanınan 24h-Race Nürburgring'deki SP3T Sınıfında beşinci zaferiydi.

Bu yılki yarış, başlangıçta açık hava, gece boyunca yağmur ve geçici olarak yarışın durdurulmasına sebep olan yarış sonundaki yoğun sis ile önemli ölçüde değişen koşullara sahipti. Bununla birlikte, FALKEN lastikleri her zaman yüksek performans sergilediği ve özellikle dayanıklılık ve ıslak / kuru tutuş performansları açısından kendini ispatladı.

Sonuç olarak, Team Subaru Tecnica International genel olarak 62'nci oldu ve böylece SP3T Sınıfında bugüne kadarki beşinci zaferini kazandı.




 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

Japan Truck Show'da “2018 Yılının Uluslararası Vanı”nı tanıtıyor

 Japan Truck Show'da “2018 Yılının Uluslararası Vanı”nı tanıtıyor IVECO, yeni Stralis NP 400 ile Daily Blue Power ve Daily Minibüs Natural Power modellerinin bulunduğu Daily Blue Po...

Çok verimli kamyon “STARSHIP” tanıtıldı

 Çok verimli kamyon “STARSHIP” tanıtıldı Shell Madeni Yağlar ve AirFlow Truck Company, maksimum yakıt verimliliği sağlayan fütüristik tasarımlı kamyon konse...
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı