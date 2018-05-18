Anasayfa » Dünya

FALKEN lastikleri ile birinci oldu

18 Mayıs 2018, 14:38

FALKEN yüksek performanslı lastikleri ile donatılmış SUBARU WRX STI yarış arabası, 46. ADAC Zurich 24 saat yarışında Nürburgring'de SP3T sınıfında yarışı ilk sırada tamamlandığını duyurmaktan mutluluk duyar.





Almanya'nın Nürburg şehrinde 10 Mayıs Perşembe'den 13 Mayıs Pazar gününe kadar süren yarışlarda Team Subaru Tecnica'nın, dünyanın en büyük turne araba yarışlarından biri olarak tanınan 24h-Race Nürburgring'deki SP3T Sınıfında beşinci zaferiydi.



Bu yılki yarış, başlangıçta açık hava, gece boyunca yağmur ve geçici olarak yarışın durdurulmasına sebep olan yarış sonundaki yoğun sis ile önemli ölçüde değişen koşullara sahipti. Bununla birlikte, FALKEN lastikleri her zaman yüksek performans sergilediği ve özellikle dayanıklılık ve ıslak / kuru tutuş performansları açısından kendini ispatladı.



Sonuç olarak, Team Subaru Tecnica International genel olarak 62'nci oldu ve böylece SP3T Sınıfında bugüne kadarki beşinci zaferini kazandı.









