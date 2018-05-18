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Sosyal sorumluluk projeleriyle, gençlerin yanında

18 Mayıs 2018, 14:16

Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projeleriyle, Türkiye’nin gençlerini destekliyor ve daha iyi bir gelecek kurmaları için gençleri güçlendiriyor.



Şirket, 14 yıldır “Her Kızımız Bir Yıldız”, 4 yıldır “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projeleri ve 2 yıldır “StartUP” projesi ile gençlere destek oluyor.

Mercedes-Benz Türk, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının gençlerin yaratıcı enerjisine bağlı olduğundan yola çıkarak gençleri birçok alanda destekliyor ve onları geleceğe hazırlıyor.



Her Kızımız Bir Yıldız: Mercedes-Benz Türk genç kızların eğitimine ve istihdamına katkı sağlıyor



Mercedes-Benz Türk, 2004 yılında kız öğrencilerin okullaştırılması için ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” projesine 14 yıldır ara vermeden devam ediyor. Bugüne kadar binlerce kız öğrenciye destek olan proje çerçevesinde halen 1.000 meslek lisesi ve 200 üniversite öğrencisi eğitim bursu almaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün desteği burs ile de sınırlı kalmıyor. Bursiyerlere kişisel ve mesleki gelişimleri için destek veriliyor. Eğitimi devam eden öğrencilere staj, mezun olan bursiyelere iş imkânı sağlanıyor. Hâlihazırda şirketteki kadın mavi yaka çalışanlarının %10’u “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinden burs alan Yıldız Kızlar’dan oluşuyor.



EML’miz Geleceğin Yıldızı: Meslek liselerinde okuyan öğrencilere destek veriliyor



Mercedes-Benz Türk, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında, 2014 yılından beri Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin elektromekanik laboratuvarlarını tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yeniliyor. Proje, Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülüyor. Okullarda yenilenen laboratuvarlara Mercedes-Benz Laboratuvarları (MBL) adı veriliyor ve bu laboratuvarlar teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılıyor. Ayrıca her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer kamyon bağışlanıyor. Okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk’ün yüksek teknolojiyle üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendiriliyor.



StartUP Projesi: Mercedes-Benz Türk Türkiye’nin yaratıcı zihinlerini destekliyor



Mercedes-Benz Türk, StartUP projesi ile yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunan startupları destekliyor. Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yenilikçi girişimleri ödüllendiriyor. Proje çerçevesinde doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan startuplar bir yarışmaya davet ediliyor. Ön elemeyi geçen startuplar, tüm masrafları yarışma tarafından karşılanan bir günlük eğitim kampında buluşuyor. Burada mentorlar eşliğinde pazarlama, iş planı oluşturma eğitimleri alıyorlar, ardından nihai iş planı sunumlarını hazırlıyorlar. Nihai sunumların incelenmesini takiben ilk 10’a kalan startup’lara “StartUP Boost” adlı özel bir gelişim programı hediye ediliyor. Ardından ilk jürinin önüne geliyor ve değerlendirmeye alınıyor. Jüri üyeleri tarafından kazananlar belirleniyor ve bir ödül töreni ile ödüller dağıtılıyor. İlk 10’a ek olarak bir de Almanya ziyareti hediye ediliyor.



Üniversitelileri iş hayatına hazırlıyor



Mercedes-Benz Türk, 2002 yılından beri üniversite öğrencilerine yönelik PEP (Professional Experience Program) adını verdiği yetenek geliştirme programını uyguluyor. Program çerçevesinde üniversite son sınıf öğrencileri bir sene boyunca en az haftanın iki günü şirkette çalışıyorlar. Program kapsamında değerlendirme merkezi, kişilik ve meslek envanter uygulamaları ile öğrenciler ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlara yönlendiriliyorlar. Bu sürede başarılı olan öğrenciler mezuniyetlerinden sonra Mercedes-Benz Türk’te çalışma olanağına sahip oluyorlar.



Sektörün İnsan kaynağını yetiştiriyor



Mercedes-Benz Türk Hoşdere ve Aksaray Teknik Eğitim Merkezler’inde mavi yaka stajyer ve çalışanlara teorik ve uygulamalı mesleki eğitimler veriliyor.

Şirketin meslek liselerinde okuyan öğrenciler için kısa ve uzun dönem olmak üzere iki ayrı staj programı bulunuyor. Staj programına dahil olan öğrenciler zorunlu oryantasyon ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerini aldıktan sonra branşları ile ilgili bölümlerde çalışıyorlar. Uzun dönem stajyerler üretime yönlendirilmeden önce 4 ay Teknik Eğitim Merkezleri’nde teorik ve pratik eğitim alıyorlar. Uzun dönem stajını tamamlayan öğrenciler için ayrı bir PEP programı düzenleniyor. Bu program ek 18 aylık staj imkânı sunuyor. Öğrenciler bu programın sonunda kalfalık belgesi alabiliyor, ardından uygun pozisyon olması durumunda istihdam edilebiliyorlar.













