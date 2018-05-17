TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

WhatsApp destek hattı ile sektörde bir yeniliğe daha imza attı

WhatsApp destek hattı ile sektörde bir yeniliğe daha imza attı

Tarih 17 Mayıs 2018, 15:19

Brisa’nın araç sahiplerine 360 derece hizmet sunan hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik, bir ilke daha imza atarak WhatsApp destek hattı açtı.


Otopratik müşterileri, WhatsApp destek hattı ve çağrı merkezinden hızla ve kolaylıkla randevu, fiyat teklifi ve hizmetler hakkında bilgi alabiliyor. Böylece Otopratik, müşterilerine ihtiyaç duydukları anda çözüm sunuyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın binek ve hafif ticari araç sahiplerine hizmet veren servis zinciri Otopratik, müşterilerine özel bir WhatsApp destek hattı açtı. 2017 yılında internet sitesi üzerinden randevu ve bilgi alma işlemlerine başlayan Otopratik, bir yeniliğe daha imza atarak WhatsApp destek hattı ve çağrı merkezi üzerinden randevu, teklif ve bilgi almak isteyen müşterilerine destek sunuyor.

Sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile sektöre öncülük eden Otopratik, 7 gün 24 saat müşterilerine bire bir, hızlı ve güvenilir hizmet sağlıyor. Böylece müşterilerinin tüm soru ve ihtiyaçlarına anında çözüm sunabiliyor.  




 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Türkiye’den 7 yetkili satıcıya “Yılın Yetkili Satıcısı” ödülü

 Türkiye’den 7 yetkili satıcıya “Yılın Yetkili Satıcısı” ödülü Tüm dünyadaki Renault Yetkili Satıcıları her yıl kendi aralarında yarışıyor ve 100 yetkili satıcı ödüle layık bulun...

İyi Dersler Şoför Amca Projesi Afiş ve Fotoğraf Yarışmaları sonuçları açıklandı

 İyi Dersler Şoför Amca Projesi Afiş ve Fotoğraf Yarışmaları sonuçları açıklandı “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında gerçekleştirilen İyi Dersler Şoför Amca Projesi’nde ilkokul 4. sınıf öğre...
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı