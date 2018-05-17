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WhatsApp destek hattı ile sektörde bir yeniliğe daha imza attı
17 Mayıs 2018, 15:19
Brisa’nın araç sahiplerine 360 derece hizmet sunan hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik, bir ilke daha imza atarak WhatsApp destek hattı açtı.
Otopratik müşterileri, WhatsApp destek hattı ve çağrı merkezinden hızla ve kolaylıkla randevu, fiyat teklifi ve hizmetler hakkında bilgi alabiliyor. Böylece Otopratik, müşterilerine ihtiyaç duydukları anda çözüm sunuyor.
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın binek ve hafif ticari araç sahiplerine hizmet veren servis zinciri Otopratik, müşterilerine özel bir WhatsApp destek hattı açtı. 2017 yılında internet sitesi üzerinden randevu ve bilgi alma işlemlerine başlayan Otopratik, bir yeniliğe daha imza atarak WhatsApp destek hattı ve çağrı merkezi üzerinden randevu, teklif ve bilgi almak isteyen müşterilerine destek sunuyor.
Sağladığı yüksek müşteri memnuniyeti ile sektöre öncülük eden Otopratik, 7 gün 24 saat müşterilerine bire bir, hızlı ve güvenilir hizmet sağlıyor. Böylece müşterilerinin tüm soru ve ihtiyaçlarına anında çözüm sunabiliyor.
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