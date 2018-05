Anasayfa » Piyasa

Yeni Aksaray Seyahat yola yeni Tourliner 13 metre 2+1 VIP ile devam ediyor

17 Mayıs 2018, 13:56

Üstün nitelikleri ile Türkiye seyahat sektöründe standartları yeni zirvesine taşıyan NEOPLAN Yeni Tourliner teslimatları Yeni Aksaray Seyahat ile devam ediyor.



Yeni Aksaray Seyahat, teslim aldığı 3 adet 13mt 2+1 VIP Yeni Tourliner ile filosundaki NEOPLAN sayısını 13’e çıkardı.



2018 yılında görücüye çıkan NEOPLAN Yeni Tourliner 13 metrelik versiyonu ile sınıfında liderliği oluşturan estetik, konfor, teknoloji ve ekonomi alanlardaki üstün nitelikleri ve yüksek standartları ile otobüs sektörünün önde gelen temsilcilerinin büyük ilgi ve takdiri ile yoğun bir talep görmeye devam ediyor. Sınıfının tartışmasız lideri Yeni Tourliner, otobüsün premium markası NEOPLAN ailesinin gerçek bir üyesi olarak; sadece ekstra yüksek yolculuk konforu, mükemmel iç ve dış tasarımı ile değil aynı zamanda ileri teknolojisi, sunduğu benzersiz ekonomik kazanımlar ve yüksek güvenlik standartları ile de ilk bakışta hayranlık uyandırdı.



NEOPLAN Tourliner 13 metrelik ve 41 kişilik 2+1 VIP oturma düzenine sahip yeni versiyonu ile Yeni Aksaray Seyahat’te



NEOPLAN Tourliner 13 metre ve 41+1+1 kişilik oturma düzenine sahip yeni versiyonu ile sektör temsilcilerinde oluşturduğu büyük beğeni ve hayranlık, talebe dönüştü. Beyaz renkte üretilen 2+1 VIP oturma düzenli 3 adet NEOPLAN Yeni Tourliner, Türkiye seyahat sektörünün Aksaray merkezli köklü firması Yeni Aksaray Seyahat’e satıldı. Uzun yıllardır Aksaray halkına NEOPLAN’ın Starliner ve Cityliner otobüsleri ile yüksek standartlarda hizmet veren Yeni Aksaray Seyahat, 2018 yılı yeni yatırımlarını da NEOPLAN Yeni Tourliner ile yapmaya karar verdi. Son yıllarda özmal olarak sadece NEOPLAN otobüslerini tercih eden firma, 2018 yılı içinde 6 adet Yeni NEOPLAN Tourliner alma kararı aldı. Altı araçlık siparişin ilk 3 adet, 13 metrelik NEOPLAN Tourliner’ları, 11 Mayıs Cuma günü düzenlenen özel bir törenle Yeni Aksaray Seyahat’e teslim edildi. MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen teslimat töreni, firma sahipleri Nurettin Yumuşak, Cavit Çıtak, İbrahim Yumuşak ve Serhat Yumuşak’ın katılımı ile gerçekleşti. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ve Otobüs Bölge Koordinatörü Can Gürsel’in katıldığı törende, MAPAR Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin adına Bölge Koordinatörü Özgür Sarnıç hazır bulundular. Gerçekleştirilen 3 adet Yeni NEOPLAN Tourliner teslimatı ile birlikte 12 otobüse çıkan



Yeni Aksaray Seyahat’in özmal filosunun çoğunluğu NEOPLAN araçlardan oluşuyor.



NEOPLAN Yeni Tourliner’ın tasarım, teknoloji, tasarruf ve işletme giderleri, konfor ve güvenlik tercihlerinde yıllardır vazgeçemedikleri NEOPLAN markasının gerçek bir üyesi olduğunu belirten Yeni Aksaray Seyahat firma sahibi Nurettin Yumuşak, “Kaliteli hizmet vermeye, en üst seviyede konforlu yolculuk sunmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz hep daha iyisi, daha kalitelisi, daha konforlusu. Yeni Tourliner, tüm bu alanlarda olduğu gibi sağladığı ekonomikle de kendine sektör standartlarının çok üstünde zirve yarattı. Bu doğrultuda filomuzu teknoloji harikası NEOPLAN Tourliner ile güçlendirdiğimiz için de ayrı bir mutluluk ve onur yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Teknolojiyi ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yeni Aksaray Seyahat firma yetkilisi İbrahim Yumuşak ise “Yıllardır NEOPLAN kalitesi ile yolcularımıza hizmet veriyoruz. Yolcularımızda yarattığımız konfor kalitesinden ödün vermemek adına bizlerin ve yolcularımızın tüm taleplerini karşılayan 2+1oturma düzenine sahip 41 koltuklu son teknoloji ürünü ve yakıt ekonomisi yüksek, yolcularımızın memnuniyetini sağlayacak geniş koltuklara ve konfora sahip 2018 model 3 adet NEOPLAN Yeni Tourliner’ı filomuza kattık. Bu yıl içinde 3 adet daha NEOPLAN alarak, toplam yatırımımızı 6 otobüse ulaştıracağız” dedi.



“NEOPLAN ile seyahat ayrıcalıktır”; hem yolcular, hem kaptanlar, hem de işletmeler için en ideal avantajlar NEOPLAN Tourliner da bir arada



NEOPLAN’ın Yeni Tourliner ile seyahat sektöründe geleceği bugüne taşıdığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise “Yeni Tourliner’da birçok ileri teknoloji, birbiriyle uyumlu ve koordinasyon içinde mükemmel bir performans ortaya koyuyor. Çok daha iyi bir performansı, çok daha az emisyon salınımı ve çok daha düşük bir yakıt tüketimi ile sunuyor. Yeni Aksaray Seyahat ile işbirliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Bu sürede gerek yolcular, gerekse müşterilerimiz NEOPLAN’ın yüksek konforu ve ekonomisinden öyle memnun kaldılar ki, 2018 yılı yatırımlarında da en yeni 13 metre NEOPLAN Tourliner otobüsler ile filolarını güçlendirdiler. Bugün burada firma yönetiminin 1’inci ve 2’inci nesli bir arada. Kendilerine bu yeni yatırımlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diyerek, daha nice yatırımlarda birlikte olma dileklerini belirtti.



Yeni NEOPLAN Tourliner, 2 aks 13 metrede, 2+1 VIP oturma düzenli 41 yolcu kapasitesinin yanı sıra standart sunulan MAN TipMatic®, otomatikleştirilmiş 12 ileri Easy-Start şanzımanı ile çevreci Euro 6C motoru, EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri ile hem sürüş konforu hem yakıt tasarrufu sağlıyor, hem de motor ömrünü uzatıyor. Tüm bu standart teknik özellikler ile Yeni Tourliner’da %10 yakıt optimizasyonu sağlanıyor. Yeni Tourliner’da kaptanlar da düşünüldü. Hem kokpitte hem de dinlenme alanlarında geliştirmeler yapıldı. Üstün nitelikleri ile NEOPLAN Yeni Tourliner, hem yolcular, hem kaptanlar, hem de işletmeler için en ideal avantajları bir arada sunuyor. Her alanda sunduğu tüm bu ayrıcalıklı özellikleri ile Türkiye seyahat sektöründe yeni bir dönem başlatan, standartları zirveye taşıyan Yeni Tourliner, kısa sürede pazarda çok önemli bir hareketlilik yaşattı.