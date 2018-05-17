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2018’e damgasını vurmaya hazırlanıyor!

17 Mayıs 2018, 13:42

Bu sene kuruluşunun 30. Yılını kutlayan ZF Services Türk, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayi ve servislerinin katılımıyla yıllık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.



Toplantıya Türkiye genelinden 32 ve Azerbaycan’dan 1 olmak üzere toplamda 33 bayi ve servis katılım sağladı.



Toplantıda 2017 yılı ve 2018 yılı ilk çeyreği değerlendirilirken, yeni trendler, lansmanı yapılacak yeni ürünler, hizmetler ve projeler tanıtıldı.



Türkiye’deki operasyonlarına 1988 yılında başlayan ZF Services Türk, kuruluşunun 30. Yılında Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayi ve servisleriyle İstanbul’da bir araya geldi. 11 Mayıs 2018 Cuma günü Wyndham Kalamış Grand Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda gelişen otomotiv sektörü ve yeni teknoloji trendlerinin yanında, firmanın 2017 yılı performansı ve 2018 yılında pazara sunulması planlanan yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler verildi.



“Geleceği değişimle yakala” sloganını taşıyan toplantının açılış konuşmasını yapan ZF Services Türk Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu, “Son derece başarılı bir 2017 yılı geçiren şirketimiz, sizlerin de desteğiyle 2018 yılına çok iddialı bir şekilde girdi. İlk çeyrek sonuçları bir önceki yıla göre %40 oranıda büyüdü. Küresel olarak da istikrarlı bir büyüme gösteren ZF, özellikle TRW markasını bünyesine katmasının ardından şanzıman, aks ve amortisör gibi mekanik ekipmanların tasarım ve üretimlerine ek olarak elektrikli tahrik teknolojileri, otonom sürüş, akıllı güvenlik sistemleri ve telematik konularına yönelik yatırımlarını artırarak otomotiv sektöründe geleceği belirleyen markalar arasına girdi” dedi.



Firmanın geleceğin teknolojilerine yönelik olarak vizyonunun “Vision Zero”, yani sıfır karbondiyoksit emisyonuna sahip çevreci ve sıfır kazanın yaşandığı üstün güvenlik ekipmanları ile donatılmış araçlardan oluştuğunu aktaran Aydınlıoğlu, otomotiv sektörünün önümüzdeki 10 yıl içerisinde radikal bir değişime sahne olacağını ve ancak bu değişime adapte olabilen markaların ayakta kalabileceğini belirtti.



Toplantıda söz alan Yedek Parça Satış Müdürü Metin Ünlü ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alper Zoroğlu, bayi ve servislerin 2017 yılı performanslarına dair bilgiler verdiler ve 2018 yılı için yeni teşvik programlarını açıkladılar. Ayrıca 2018 yılı içinde devreye alınması planlanan yeni ürün ve hizmetlere dair bilgiler veren ekip, lansmanı planlanan 3 yeni projeyle ZF’nin 2018’e damga vuracağını belirttiler. Bayi ve Servislerin büyük beğenisini alan söz konusu tüketici finansmanı, uzatılmış garanti ve şanzıman yenileme hizmeti projelerinin lansmanı pilot uygulama süreçlerinin sonuçlanmasının ardından Temmuz 2018’de hayata geçecek.



Son olarak söz alan Pazarlama Müdürü Can Akkan, değişen müşteri trendleri neticesinde doğru müşteriye ulaşmanın gitgide zorlaştığını ve bayi ve servislerin gerçekleştirecekleri yerel ve bölgesel tanıtım çalışmalarında çok daha aktif rol almaları gerekliliğini vurguladı.



Toplu fotoğraf alınması ardından akşam yemeği için boğaz turuna geçen ZF Ailesi, 2017 yılı başarısını, markanın 30. Yılını ve uzun zamandır ilk kez bir araya gelmenin coşkusunu paylaştılar.













