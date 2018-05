Japan Truck Show'da “2018 Yılının Uluslararası Vanı”nı tanıtıyor

Anasayfa » Dünya

17 Mayıs 2018, 13:05

IVECO, yeni Stralis NP 400 ile Daily Blue Power ve Daily Minibüs Natural Power modellerinin bulunduğu Daily Blue Power Ailesiyle doğal gazla çalışan yolcu ve mal taşımacılığı araçlarından oluşan geniş filosunu Japan Truck Show’da tanıtıyor.

Yol ve arazi taşımacılığında küresel bir lider olan IVECO, Yokohama’da 10 ila 12 Mayıs arasında yapılacak olan Japan Truck Show’da Japon piyasasına doğal gazla çalışan araçlarını sunacak. Marka, doğal gazla çalışan araçlarının iki yeni filosunu tanıtıyor: uzun mesafe taşımacılığı için özel olarak tasarlanan Stralis NP 400 ile düşük salınımlı yakıt ve şehirlerde sürülebilirliğin mükemmel birleşimini sunarak sınıfına özel Hi-Matic 8 vitesli otomatik vites kutusuna sahip Sıkılaştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile çalışan ilk araç olan Daily Hi-Matic Natural Power ve Daily Minibüs Natural Power modellerine sahip olan “2018 Yılının Uluslararası Vanı” ödülünü almış Daily Blue Power Ailesi.Standa uğrayan ziyaretçiler, sergilenen ürünlerin rehberli turlarının ve Stralis NP 400 LNG aracı kabininde Sanal Gerçeklik sürücü deneyimi de dahil olmak üzere bir dizi aktivite sayesinde IVECO’nun en yeni doğal gazla çalışan araçlarının tüm avantajlarını keşfedebilecekler.CNG ve Sıvı Doğal Gaz (LNG) ile çalışan yeni Stralis NP 400, olağanüstü bir çevresel performans sunuyor: ekstra kent yollarında CO2 düzeyini %10’a kadar, biyometanla tedarik edildiğinde %95’e kadar azaltıyor. IVECO Cursor 9 motorunun dizel Euro VI modeliyle kıyaslandığında NOx ve parçacıklı madde salınımında %95’in üzerinde azalma sağlayabilir. Bu da şu anda Japon emisyon standartlarına eşdeğerdir.Stralis NP 400’de 8,7 litrelik IVECO Cursor 9 Doğal Gazlı Euro VI motoru bulunmaktadır. Dizel eşdeğeri gibi aynı 400 hp ve 1700 Nm tork sağlar; sınıfının en iyisi ağırlık/güç oranına, güç yoğunluğuna, servis aralıklarına ve sessiz çalışmaya sahiptir.Sabit motor yükünde sorunsuz bir sürüş ve yokuşlarda üstün performans sağlayan 12 vitesli EUROTRONIC vites kutusuyla donatılmıştır. “Eco-roll” özelliği sayesinde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar. Vites kutusunun yanlış kullanılmasından kaynaklanabilecek aktarma organları hasarını önleme avantajına da sahiptir ve daha uzun kavrama ömrü sunarak bakım maliyetlerini azaltır.Yeni Stralis NP, standart olarak entegre edilmiş hidrolik yavaşlatıcı, yokuşta tutuş işlevi ve Uyarlanabilir Hız Sabitleyici özellikleriyle ideal sürüş konforu ve güvenliği sağlar. IVECO, yeni Stralis NP ile uzun mesafe taşımacılıkta doğal gaz kullanımını günümüzde gerçek hayata geçirmiştir.Stralis NP, “2013 Yılının Uluslararası Kamyonu” olan Stralis Hi-Way’de tanıtılmış ve o zamandan beri uzun mesafe sürücülerinin en sevdiği kabin olan uzun mesafe Hi-Way kabinine sahiptir. Bu yüksek tavanlı kabin, en zorlu uzun mesafe görevlerinde en yüksek üretkenliği sağlayan mükemmel bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla sürücünün etrafında şekillendirilmiştir. Yaklaşık 2 metre dahili yükseklik ve 10 metre küp hacimle, gazla çalışan kamyon segmentindeki en geniş ve rahat kabindir.Bu yalnızca LNG ile çalışan modeldeki çift deponun yüksek hacim kapasitesi, dizel eşdeğerinin aynı kapasitesiyle otonomi aralığını rekor 1500 km düzeyine çıkarmaktadır. Bu model, olağanüstü çevresel ve operasyonel performansıyla Avrupa’da süpermarket ve gıda sektörü distribütörleri arasında kısa sürede popüler oldu.Stralis NP 400 1035 km aralığa sahip olarak CNG ile veya CNG ve LNG kombinasyonuyla da çalışabilir. Japonya’daki esnek dolum istasyonlarının yaygın olması sayesinde bu otonomi, Stralis NP 400’ü dizel karşısında gerçekten uygulanabilir bir alternatif haline getiriyor.Stralis NP 400 motoru, IVECO’nun patentli doğal gaz teknolojisine sahiptir. Bu sayede uzun mesafe görevlerinde en iyi yakıt verimliliğini sağlamak için stokiometrik yanmayı iyileştirir. Yeni nesil gaz enjektörleri, yakıt hattı ve pistonlar, en yüksek güç çıkışını ve torku sunacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı büyüklükteki dizel motorlara eşit veya daha yüksek çıkışı sunan motor türünün tek örneğidir. Yeni 3 yönlü katalizör, Euro VI emisyon standartlarına uyumluluğa katkı sağlarken düşük gürültü seviyesini garanti eder. Kompakt boyutu daha fazla alan sunarak yakıt deposu kapasitesini artırır.Daily Hi-Matic Natural Power ve Daily Minibüs Natural Power; IVECO’nun Daily Blue Power sürdürülebilir ailesinin birer parçasıdır. Bu ürün ailesi, Avrupa’daki uzman ticari araç araştırmacı gazeteciler panelinde “2018 Yılın Uluslararası Vanı” ödülünü almıştır. Sektördeki 8 kademeli otomatik vites kutusuna sahip CNG ile çalışan ilk araçtır. Mükemmel kombinasyonu sunarak şehir taşımacılığı için zaten en iyisi olan çözümü daha da iyileştiriyor: IVECO’nun Natural Power doğal gaz teknolojisinin sürdürülebilirliği ve sınıfına özel Hi-Matic transmisyonunun mutlak sürüş keyfi. Bu transmisyon, kendi kendine uyarlanabilen değişim stratejisiyle 200 milisaniyeden daha kısa sürede doğru vitese sorunsuz geçiş sunuyor. Kabinin olağanüstü rahatlığı, dizel modeline kıyasla ses seviyesinde 4 desibel azalma sağlayan aracın son derece sessiz çalışmasıyla daha da iyileştirildi. Bu araç, Daily’nin bilinen özellikleri olan sağlamlık, performans ve güvenirliğinin yanı sıra daha fazla rahatlık ve yakıt ekonomisi, ekstra düşük çevreyi kirleten maddeler ve CO2 salınımlarıyla sınıfının en iyisi sürülebilirliğini sunar.Araç, sınıfının en iyisi 350 Nm torku sunan 136 hp güç sağlayan 3 litrelik IVECO F1C motoruna sahiptir. Endüstriyel kökenli olan bu motor daha dayanıklıdır; sıradan CNG araba motorlarına benzeyen motorlara göre daha fazla tork ve sürülebilirlik garantisi sunarak ödün vermeden performans sağlar.Çevresel performansı da aynı derece olağanüstüdür: Gerçek sürüş koşullarında ve şehirlerde CNG motorunun CO2 salınımları eşdeğer Dizel modeline göre %3 daha düşüktür. Hi-Matic transmisyonun CNG’ye uygulanması, bu farkı %5’e çıkararak aracın performansını daha da iyileştirdi. CNG motorunu çalıştırmak için biyometan kullanılırsa CO2 salınımları %95 azalmayla sıfıra yaklaşabilir. Zaten mükemmel olan 3,0 litrelik dizel motorumuza kıyasla %76 daha az parçacıklı madde üretimi ve %12 daha düşük NOx salınımı ile Euro6/D standartlarına uygundurCNG’nin Dizel ile kıyaslandığında daha düşük pompa fiyatı, oldukça rekabetçi bir kilometre başı maliyet anlamına gelmektedir. Yakıt fiyatı, motor verimliliği ve enerji değeri gibi tüm etkenler dikkate alındığında doğal gaz Dizel ile kıyaslandığında %35’e kadar maliyet tasarrufu sağlayabilir.Daily Hi-Matic Natural Power, düşük salınımlı yakıt ve şehirde sürülebilirliğin mükemmel birleşimini sunarak sürdürülebilir şirketler için ideal taşıma aracıdır.“2017 Yılının Uluslararası Minibüsü” ödülünü kazanan Minibüs modelinde, IVECO’nun sürdürülebilir taşımacılık için doğrulanmış ileri düzey çözümleri sayesinde rahatlık ve performansla çok çeşitli yolcu taşımacılığı görevleri için ideal çözümdür.. Her göreve uygun model mevcuttur: Araç, her müşterinin belirli gereksinimlerine uyacak şekilde yapılandırılabilir. Daily Hi-Matic Natural Power, düşük salınımlı yakıt ve şehirde sürülebilirliğin mükemmel birleşimini sunar: Müşteriler, bu Sürdürülebilirlik Şampiyonuyla, en katı çevresel yönetmeliklere sahip bölgeler de dahil olmak üzere tüm şehir merkezlerinde Sınırsız Teslimatın tadını çıkarabilir.. Bu araç, 19 yolcuya kadar oturma düzeni ve bir hostes koltuğuyla her ihtiyaca uyacak konfigürasyonlar sunan son derece çok yönlü bir araçtır. Aracı tekerlekli sandalye kullanan yolculara uygun hale getirmek için biniş rampası ve hızlı çıkarılan koltuklar mevcuttur. Bu çok temiz çalışan ve dizem modeline kıyasla 4 dB daha düşük gürültü seviyesine sahip araç, düşük salınım bölgelerindeki şehirler için idealdir.. Daily’deki sınıfına özel Hi-Matic şanzıman, 20 farklı program arasında seçim yaparak vites değişimi kontrol mantığını ayarlayan kendi kendine uyarlanabilen değişim stratejisiyle mutlak sürüş keyfi sunacak şekilde tasarlamıştır. Lüks otomobil markası Maserati tarafından da kullanılan Hi-Matic şanzıman gündelik şehir trafiğinde sürüş için en iyi çözümdür ve üstün yakıt ekonomisini, çalışma performansını ve sessiz çalışmayı garanti eder.