TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Kur artışından etkilenmeden araç kiralama fırsatı

Kur artışından etkilenmeden araç kiralama fırsatı

Tarih 17 Mayıs 2018, 12:27

TEB Arval’in yeni kampanyası KOBİ’lere kur artışından etkilenmeden Türk Lirası ile araç kiralama fırsatı sunuyor.


Operasyonel kiralama ve filo yönetimi çözümleri ile firmaların iş süreçlerini kolaylaştıran TEB Arval, yeni kampanyasıyla kur artışından etkilenmek istemeyen KOBİ’lere avantajlı fiyatlar sunuyor. Kampanya kapsamında Fiat Egea SD 1.3 MJET aylık 1.290 TL’den, Ford Focus SD 1.5L TREND X AUTO 1.990 TL’den, Seat Arona SUV 1.6 TDI DSG model araç ise 1.990’den başlayan fiyatlarla KOBİ’leri bekliyor.
 
30 Mayıs’a kadar sürecek kampanyada KOBİ’ler maliyet tasarrufunun yanı sıra hesaplamalarını kur değişikliklerinden etkilenmeden yapabilecek.

TEB Arval düzenlediği avantajlı kampanyalarla KOBİ’lere hem maliyet tasarrufu sağlamaya hem de iş süreçlerini kolaylaştırmaya devam edecek!

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Nissan'dan erken yaz heyecanı

 Nissan'dan erken yaz heyecanı NISSAN`ın Mayıs ayına özel sunduğu fırsatlar ve finansman seçenekleriyle bahar heyecanı katlanıyor.

Özel günlere özel kampanyalar

 Özel günlere özel kampanyalar Mayıs ayında Renault Clio ve Kangoo modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde sıfır ...
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı