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Kur artışından etkilenmeden araç kiralama fırsatı

17 Mayıs 2018, 12:27

TEB Arval’in yeni kampanyası KOBİ’lere kur artışından etkilenmeden Türk Lirası ile araç kiralama fırsatı sunuyor.





Operasyonel kiralama ve filo yönetimi çözümleri ile firmaların iş süreçlerini kolaylaştıran TEB Arval, yeni kampanyasıyla kur artışından etkilenmek istemeyen KOBİ’lere avantajlı fiyatlar sunuyor. Kampanya kapsamında Fiat Egea SD 1.3 MJET aylık 1.290 TL’den, Ford Focus SD 1.5L TREND X AUTO 1.990 TL’den, Seat Arona SUV 1.6 TDI DSG model araç ise 1.990’den başlayan fiyatlarla KOBİ’leri bekliyor.



30 Mayıs’a kadar sürecek kampanyada KOBİ’ler maliyet tasarrufunun yanı sıra hesaplamalarını kur değişikliklerinden etkilenmeden yapabilecek.



TEB Arval düzenlediği avantajlı kampanyalarla KOBİ’lere hem maliyet tasarrufu sağlamaya hem de iş süreçlerini kolaylaştırmaya devam edecek!



