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İyi Dersler Şoför Amca Projesi Afiş ve Fotoğraf Yarışmaları sonuçları açıklandı

İyi Dersler Şoför Amca Projesi Afiş ve Fotoğraf Yarışmaları sonuçları açıklandı

Tarih 16 Mayıs 2018, 12:42

“Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında gerçekleştirilen İyi Dersler Şoför Amca Projesi’nde ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı afiş yarışmasının ve taşımalı eğitim sisteminde görev yapan servis şoförlerinin katıldığı fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin iş birliğiyle Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hayata geçirilen, taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan İyi Dersler Şoför Amca projesinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı uygulamaları, proje kapsamında düzenlenen iki yarışmanın sonuçlarının açıklanması ile tamamlandı.

Afiş Yarışması sonuçları
2017-2018 eğitim öğretim yılında Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat illerinde uygulanan proje kapsamında, toplam 100 okulda eğitimlere katılan 4.sınıf öğrencilerine yönelik İyi Dersler Şoför Amca Afiş Yarışması’na düzenlendi. 482 eserin yer aldığı yarışmada dereceye giren afişler uzman jüri tarafından seçildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tokat ili, Üzümören İlkokulu’ndan Mehtap GÜNAY birinci; Tokat ili, Üzümören İlkokulu’ndan Ayşe ÇEÇEN ikinci; Hatay ili, TOKİ Şehit Ömer Faruk Adaş İlkokulu’ndan Beyzanur YORMAZ üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler bisiklet ve güvenli sürüş için kask ve dizlik kazanırken; öğretmenlere de hediye çeki verildi. Kazanan okullara ise çok işlevli yazıcı ve kupa ödülleri kazandılar.

Fotoğraf Yarışması Sonuçları
2017-2018 eğitim öğretim döneminde projede yer alan illerde taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin katılımıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının da kazananları belirlendi. Şoförlerin yol güzergahları üzerindeki doğa, insan, manzaralarını, ülkemize ait doğal, coğrafi, kültürel ve turistik zenginliklerini tüm Türkiye geneline tanıtmak hedefiyle gerçekleştirilen yarışmanın kazananları ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven’in de yer aldığı jüri tarafından belirlendi.

200 servis şoförü başvuruları arasından Giresun ilinden Mehmet KARGÜN isimli servis şoförü birinci, Şanlıurfa ilinden Abdülgani KILIÇ isimli servis şoförü ikinci, Hatay ilinden Adnan SU isimli servis şoförü üçüncü oldu. Erzurum ilinden Sinan ALTUN ise mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Dereceye
giren şoförler yarışma şartnamesinde belirtilen özelliklerde akıllı telefon ve araç muayenesine uygun trafik seti ödülleri kazandılar.

2017-2018 döneminde 10 bin şoföre eğitim verildi
Projenin bu yılki saha uygulaması formatör eğitim semineri ile başlarken, eğitici eğitimi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü mensupları da kendi ilçelerinde görev yapan tüm taşımalı eğitim servis şoförlerine iki saatlik trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında eğitim vererek yaklaşık 10 bin şoföre ulaştı. Dördüncü yılını tamamlayan İyi Dersler Şoför Amca projesi böylelikle Türkiye genelinde 38 bin servis şoförüne erişim sağladı.

 

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