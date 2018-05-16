ExxonMobil, ICCI 2018’e Damgasını Vurdu!

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16 Mayıs 2018, 12:31

ExxonMobil Türkiye, Mobil Endüstriyel Yağlarıyla 24. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2018’de yer aldı.

Kurulduğu günden bu yana tüm sektörlere yönelik yüksek performanslı yağlar ve yağlama çözümleri sunan ExxonMobil; Türkiye’nin en büyük Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı olan 24. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2018’de yer aldı.ExxonMobil, bu yıl 24.sü gerçekleştirilen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin rekabetçiliğini artırmaya yönelik yenilikçi ürünlerini standında tanıttı. “Üretkenliği Artırıyoruz” sloganıyla görkemli standında ziyaretçilerini ağırlayan ExxonMobil, katılımcılara çevre dostu teknolojiye yaptığı katkıları VR (Sanal gerçeklik) gözlüğüyle görsel bir hikaye kurgusunda sundu.ICCI 2018’de ExxonMobil standında lansmanı yapılan bir diğer ürün ise yüksek verimli, düşük emisyonlu, dört zamanlı gaz motorlarında en üst seviyede koruma sağlamak için tasarlanan Mobil Pegasus™ 1100 Serisi gaz motoru yağıydı. Ziyaretçilere tanıtılan Mobil Pegasus™ 1100 Serisi yüksek performanslı, doğal gazla çalışan motorlarda en az 1,5 kat daha uzun yağ değişimi aralıkları sunan, en yeni nesil Mobil Pegasus serisi olma özelliğini taşıyor.Fuarda tanıtımı yapılan bir diğer ürün ise Mobil Serv ailesinin en genç üyesi olan yeni nesil kullanılmış yağ analiz programı Mobil Serv Yağ Analizi. Mobil Serv; aynı zamanda ExxonMobil’in müşterilerine sunduğu yağlama çözümlerinin genel adı. ExxonMobil saha mühendisleri Mobil Serv ile işletmelerde yaptıkları teknik incelemelerle müşterilerine üretkenliği artıran çözümler sunuyor.; “ExxonMobil Türkiye ekibi olarak, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin en büyük Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI’ya 11’inci kez katılmaktan gurur duyduk. Türkiye’deki enerji sektörüne yüksek performanslı yağlar ve yağlama çözümleri sunarak üretkenliği artırırken, güvenlik ve çevre bilincini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. ICCI vesilesiyle tüm sektörün enerji kullanımını azaltmaya yönelik inovatif projelerini bir arada görmek çok güzel. İş ortaklarımızla yeniden bir araya geldiğimiz için mutluyuz” dedi.