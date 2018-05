Anasayfa » Güncel

Otonom araçlar, Sedan’ı bitirecek

16 Mayıs 2018, 12:21

Rapora göre, otonom araçlar Sedan otomobillerin sonunu getirecek.

KPMG’nin hazırladığı ‘Islands of Autonomy’ (Otonomi Adaları) raporunda, otonom araçların dünyanın farklı bölgelerindeki şehirlerde nasıl ortaya çıkacağı incelendi. Rapor, dünyanın her yerinde tek bir otonom aracın kullanılamayacağını öngörüyor. Bu nedenle ABD’de Chicago, Atlanta ve Los Angeles örnekleri üzerinden araştırma yapan KPMG, coğrafi bilgi sistemleri, anonimleştirilmiş cep telefonu verileri ve her şehirdeki bireysel seyahat sürelerini analiz etti.



Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Dünya genelinde mobiliteyle birleşen sürücüsüz araç teknolojisi, ulaşımda yeni ve yıkıcı etki yaratacak. Bu trilyon dolarlık bir pazar. Bu pazarda kazanmak için düşünce tarzını değiştirmek gerekiyor. Araçlar, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet filosuna, verilen hizmet görevlere dayalı bölgesel taleplere bağlı olacak” dedi.



Mobil dünyayla ilgili bir perspektif ortaya koyan KPMG’nin araştırmasından dikkat çeken başlıklar şöyle:



- İlk otonom araçlar, şehir merkezlerinde yoğun şekilde kullanılacak. Çünkü onların görevleri veri toplamak ve otonom araçların performansını yükseltmek için duyulan ihtiyaçları tespit etmek olacak.

- Otonom araçlar bir anda her yerde ortaya çıkmayacak. Büyük bir karmaşayı önlemek amacıyla bölge bölge, şehir şehir yaygınlaşacak. Sürücüsüz araçlar ve mobilitenin birlikte test edildiği şehirler otonomi adaları olacak.

- Otonomi adaları, şehirlerin ve ulaşım sistemlerinin planlanmasından yeni otoyolların nereye ve ne şekilde yapılacağına, ne kadar otopark alanı ayrılacağına kadar birçok konuda veri sağlayacak.

- Dünyanın her yerinde tek bir otonom araç kullanılmayacak. Mobilite ve sürücüsüz araçlarla tüketicilerin ulaşımda çok fazla seçeneği olacak. Her bölgede bir araç karması oluşacak. Kısa şehir gezileri için bir kapsül, şehir dışı seyahatler ve uzun süreli geziler için bir mobil ofis, eşya nakliyesi için farklı araçlar bu karmanın içinde yer alacak.

- Otomobil ihtiyacı artık iki çocuk ve bir köpekle yapılan dört kişilik ailenin seyahatinin ötesine geçecek. Bunun yerini her bölgedeki yolculuk başlangıç, bitiş, süre, mesafe, doluluk, görev ve hız kavramları alacak.

- Bunun sonucu olarak Sedan araçların dönemi yavaş yavaş sona erecek. Otonom araçlar ve mobilite hizmetleri, araç sahibi olma arzusunu azaltacak, bundan en çok etkilenen de aile araçları Sedan’lar olacak.

- ABD’de bugün 5.4 milyon adet satılan Sedan araç sayısının 2030’da 2.1 milyona düşmesi bekleniyor.

- Otomobillerin dizayn edeceği yeni dünyada, araçların başlıca dört görevi olacak; iş, alışveriş, eğlence, diğer (okul vs). Her görev için ve her şehir için farklı araçlar yollara çıkacak.