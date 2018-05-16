TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Otonom araçlar, Sedan’ı bitirecek

Otonom araçlar, Sedan’ı bitirecek

Tarih 16 Mayıs 2018, 12:21

Rapora göre, otonom araçlar Sedan otomobillerin sonunu getirecek.

KPMG’nin hazırladığı ‘Islands of Autonomy’ (Otonomi Adaları) raporunda, otonom araçların dünyanın farklı bölgelerindeki şehirlerde nasıl ortaya çıkacağı incelendi. Rapor, dünyanın her yerinde tek bir otonom aracın kullanılamayacağını öngörüyor. Bu nedenle ABD’de Chicago, Atlanta ve Los Angeles örnekleri üzerinden araştırma yapan KPMG, coğrafi bilgi sistemleri, anonimleştirilmiş cep telefonu verileri ve her şehirdeki bireysel seyahat sürelerini analiz etti.
 
Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Dünya genelinde mobiliteyle birleşen sürücüsüz araç teknolojisi, ulaşımda yeni ve yıkıcı etki yaratacak. Bu trilyon dolarlık bir pazar. Bu pazarda kazanmak için düşünce tarzını değiştirmek gerekiyor. Araçlar, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet filosuna, verilen hizmet görevlere dayalı bölgesel taleplere bağlı olacak” dedi.
 
Mobil dünyayla ilgili bir perspektif ortaya koyan KPMG’nin araştırmasından dikkat çeken başlıklar şöyle:

- İlk otonom araçlar, şehir merkezlerinde yoğun şekilde kullanılacak. Çünkü onların görevleri veri toplamak ve otonom araçların performansını yükseltmek için duyulan ihtiyaçları tespit etmek olacak.
- Otonom araçlar bir anda her yerde ortaya çıkmayacak. Büyük bir karmaşayı önlemek amacıyla bölge bölge, şehir şehir yaygınlaşacak. Sürücüsüz araçlar ve mobilitenin birlikte test edildiği şehirler otonomi adaları olacak.
- Otonomi adaları, şehirlerin ve ulaşım sistemlerinin planlanmasından yeni otoyolların nereye ve ne şekilde yapılacağına, ne kadar otopark alanı ayrılacağına kadar birçok konuda veri sağlayacak.
- Dünyanın her yerinde tek bir otonom araç kullanılmayacak. Mobilite ve sürücüsüz araçlarla tüketicilerin ulaşımda çok fazla seçeneği olacak. Her bölgede bir araç karması oluşacak. Kısa şehir gezileri için bir kapsül, şehir dışı seyahatler ve uzun süreli geziler için bir mobil ofis, eşya nakliyesi için farklı araçlar bu karmanın içinde yer alacak.
- Otomobil ihtiyacı artık iki çocuk ve bir köpekle yapılan dört kişilik ailenin seyahatinin ötesine geçecek. Bunun yerini her bölgedeki yolculuk başlangıç, bitiş, süre, mesafe, doluluk, görev ve hız kavramları alacak.
- Bunun sonucu olarak Sedan araçların dönemi yavaş yavaş sona erecek. Otonom araçlar ve mobilite hizmetleri, araç sahibi olma arzusunu azaltacak, bundan en çok etkilenen de aile araçları Sedan’lar olacak.
- ABD’de bugün 5.4 milyon adet satılan Sedan araç sayısının 2030’da 2.1 milyona düşmesi bekleniyor.
- Otomobillerin dizayn edeceği yeni dünyada, araçların başlıca dört görevi olacak; iş, alışveriş, eğlence, diğer (okul vs). Her görev için ve her şehir için farklı araçlar yollara çıkacak.
 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

İyi Dersler Şoför Amca Projesi Afiş ve Fotoğraf Yarışmaları sonuçları açıklandı

 İyi Dersler Şoför Amca Projesi Afiş ve Fotoğraf Yarışmaları sonuçları açıklandı “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında gerçekleştirilen İyi Dersler Şoför Amca Projesi’nde ilkokul 4. sınıf öğre...

TÜRKTRAKTÖR DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’nü çiftçilerle Erenler Fabrikası’nda kutladı

 TÜRKTRAKTÖR DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’nü çiftçilerle Erenler Fabrikası’nda kutladı TürkTraktör’ün, Erenler fabrikasında ağırladığı Sakaryalı çiftçiler hem tesisteki üretim süreçlerine tanık oldular.
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı