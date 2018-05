Anasayfa » Yönetici Haberleri

UPS büyümede hız kazanmak amacıyla Avrupa’ya yeni başkan atıyor

16 Mayıs 2018, 12:12

UPS bölgedeki faaliyet alanındaki yetkinliklerini geliştirmek adına yatırımlarına devam ederken Lou Rivieccio, Avrupa faaliyetlerinin başına getiriliyor.

UPS (NYSE:UPS), Lou Rivieccio’yu UPS Avrupa’nın başkanı olarak atadı. Rivieccio, 50 ülke ve bölge ile 49.000’den fazla çalışandan sorumlu olarak görev yapacak. Kendisi UPS’in ABD dışındaki en büyük bölgesinde ve başarılı büyüme rakamlarının yakalandığı bir dönemde görev başına geçiyor.



UPS COO’su Jim Barber bu hususta şu açıklamada bulundu: “Lou, e-ticaret ve sınır-ötesi ticaret sayesinde görülen talebe karşılık verebilmek, hızımızı arttırmak ve kapasite eklemek için ağımıza yatırım yaptığımız bir zamanda Avrupa’ya geldi. Avrupa, akıllı global lojistik ağımızın nasıl geliştiğine, her ölçekten müşterimize kendi işlerini kurmalarında nasıl yardımcı olduğumuza dair gayet başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Lou’nun bilgi ve deneyimiyle dünyanın bu kilit bölgesinde hem bizler hem de müşteriler için sürekli başarıyı yakalayacağımıza hiç şüphem yok.



UPS’deki kariyerine Spring Valley, New York’ta yarı zamanlı paket hazırlayıcısı ve taşıyıcısı olarak başlayan Lou Rivieccio, Kuzey Amerika’nın her yerindeki UPS ofislerinde pek çok önemli yönetici pozisyonunda görev yaptı. Bunlar arasında UPS Kanada’nın operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı, Kuzey Kanada Bölgesinin başkanlığı ve ABD’deki Ohio Vadisi Bölgesi başkanlığı yer almaktadır. Avrupa’ya atanmadan önceki son görevi olan ABD Doğu Bölgesi başkanı olarak, 26 eyalette yaklaşık 175.000 çalışan için stratejik yönetim işini üstlenmişti.



UPS’in en tecrübeli isimlerinden biri olan 34 yaşındaki Rivieccio, UPS Uluslararası Başkanlığına getirilen ve şirketin kıdemli liderlik grubu olan Yönetim Komitesine üye olarak atanan Nando Cesarone’nin yerine atandı. Cesarone, bu görevinde, UPS’in ABD dışındaki tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak. Cesarone, 2016 yılının başlarında UPS Avrupa’nın operasyonlarından sorumlu başkan olarak atanmıştı. Kendisi şirketin Avrupa’da veya Avrupa’yla iş yapan her ölçekte müşteriler için hızı, kapasiteyi ve güvenilirliği hızlandırmak adına tasarlanmış bir çerçevede bölgedeki teknoloji, ağ ve altyapı süreçlerine beş yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde 2 milyar dolarlık yatırımı sırasında iş performansında rekor rakamları yakalayarak UPS Avrupa’yı güçlü bir konuma taşıdı.