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Mitsubishi Motors ve Otopratik markaları güçlerini birleştiriyor

16 Mayıs 2018, 12:00

Brisa ve Temsa Motorlu Araçlar, yeni bir iş birliği ile Mitsubishi Motors ve Otopratik markalarının ortak hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdu.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa ve Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Temsa Motorlu Araçlar güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında Temsa Motorlu Araçlar’ın distribütörlüğünü yaptığı Mitsubishi Motors markalı araçlar için hizmet veren yetkili servislerde, Brisa’ya ait hızlı bakım servis konsepti Otopratikler yer alacak. Bunun ilk uygulaması ise Gaziantep’te hayata geçti.



İlk Mağaza Gaziantep’te Açıldı

Temsa Motorlu Araçlar ve Otopratik arasındaki iş birliğinin ilk mağazası ise Gaziantep’te açıldı. Temsa Motorlu Araçlar’ın Gaziantep’te yer alan bayisi Elit Otomotiv’e ait yetkili serviste Otopratik’in yenilikçi konsepte sahip mağazası da hizmet vermeye başladı. Böylece, Mitsubishi marka araçların yanı sıra diğer tüm marka ve modellerde de binek ve hafif ticari araçlara Otopratik standartlarında servis ve lastik hizmeti verilmeye başlandı. Elit Otomotiv ayrıca, Gaziantep’teki ilk Otopratik mağazası olma özelliği de taşıyor.



Değişen müşteri beklentileri ve pazar dinamikleri doğrultusunda sektörde bir ilke imza atan Brisa ve Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi Motors ve Otopratik markalarının sinerjisinden doğan güç ile yeni nesil bir hizmet sunmaya başlıyor. Bu sinerji ile sektördeki liderliklerini derinleştirmeye odaklandıklarını belirten Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan “Otopratik markamızla alanında uzman ve vizyoner iş ortakları ile iş birliğine gidiyoruz. Hedefimiz, 2017 yılı sonunda, 29 ilde 44’e ulaşan mağaza sayısını 5 yılda 200’e çıkartarak hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza hızlı bakım ve servis alanında en iyi ve en yeni hizmetleri sunmak. Bu kapsamda da Temsa Motorlu Araçlar’ın iş ortakları ile bu projeyi hayata geçiriyor olmak bizim için mutluluk verici. Amacımız mükemmel müşteri deneyimi ve memnuniyetinden ödün vermeden hızlı bir şekilde servis ağımızı genişletmek. Bunun da ilk meyvesini Gaziantep’te hayata geçirdik” dedi.

