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Continental Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Egemen Atış oldu
16 Mayıs 2018, 11:50
Şirketin ticari operasyonları Mayıs 2018’den itibaren Egemen Atış’a emanet olacak.
Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren ekibin Ticari Operasyonlar Direktörü Egemen Atış oldu.
Egemen Atış kimdir?
1977 yılında İzmir’de doğan Egemen Atış, lisans eğitimini ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Atış, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive MBA programını bitirdi. Continental’den önceki kariyerinde Satış, Pazarlama, Stratejik Planlama, Yeni Pazar Geliştirme, Risk Yönetimi gibi birçok görevin yanında Pazarlama Direktörlüğü, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı ile İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
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