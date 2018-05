Renault Trucks,İstanbul Park Formula pistine meydan okudu

Anasayfa » Üstyapi

16 Mayıs 2018, 11:43

Renault Trucks, uluslararası Long Haul Days organizasyonunu İstanbul’da düzenledi

Renault Trucks’ın Türkiye’de 20.yıl kutlamaları çerçevesinde Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ve diğer ülke başkanlarının katıldığı Long Haul Days etkinliği, uzun yol segmentinde faaliyet gösteren farklı ülkelerden 500 müşteriyi bir araya getirdi. Katılımcılar, etkinlik boyunca çeşitli atölye çalışmalarında bulunarak İstanbul Park’ta Renault Trucks’ın T, D, C ve K serisi kamyon ve çekicilerini test ettiler.



Atölye çalışmalarında Renault Trucks uzmanları, müşterilerin operasyon maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olmak üzere geliştirilen taşıma çözümlerini katılımcılar ile paylaştı. Kässbohrer, Michelin ve Total markalarının da katkıda bulunduğu etkinlikte, araçlarda performans ve verimlilik odak noktası oldu.



Renault Trucks’ın D WIDE 430, T460 ve T520 uzun yol çekicileri, İstanbul Park Formula 1 yarış pistinde test sürüşlerini tamamladı. Aynı zamanda çekici ve kamyonlar ile birlikte Renault Megane yarış aracı (160 bg) ve Caterham Supersport (180bg) spor otomobillerle sürüş deneyimi yaşandı.



C ve K serileri ise özel olarak hazırlanan off-road alanında zorlu koşullarda test edildi. Müşterilerden tam puan alan C ve K serisi kamyonlar, engebeli ve yüksek tepelerden oluşan zorlu off-road alanında çekiş güçlerini ve performanslarını bir kez daha kanıtladı.



Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “Renault Trucks Long Haul Days etkinliğine bu yıl Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Farklı ülkelerden 500 müşterimiz ile İstanbul Formula 1 pistinde çok verimli ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Çekici ve kamyonlarımızı test ederken teorik bilgiler ile filoların maliyetlerini düşürmeleri için gerekli bilgileri pekiştirdik. Renault Trucks olarak araçlarımızı geliştirirken müşterilerimiz ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi ve satış sonrası hizmetlerimizi, müşterilerimiz ile bir araya gelerek geliştiriyoruz. Sonunda araçlarımıza gösterdikleri ilgi, başarımızın bir göstergesi” şeklinde açıkladı.











RENAULT TRUCKS T

Renault Trucks T serisi uzun yol çekicileri, İstanbul Formula 1 pistinin tozunu attırdı

Yakıt tasarrufu ile yoldaki konforlu yaşam arasında mükemmel bir denge sunan Renault Trucks T serisi, sürücülerin ve taşımacılık firmalarının işlerini en verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. T çekiciler, uzun yol segmentinde yakıt tasarrufları ile ön plana çıkıyor. Farklı uluslararası müşterilerle yakın işbirliği içerisinde tasarlanan ve geliştirilen bu araç, geniş ve aerodinamik bir kabine sahip.



Taşımacılık şirketlerinin işletme maliyetlerini azaltıyor

Renault Trucks, tasarım aşamasından itibaren "T" çekicinin yakıt tasarrufuna odaklandı. Kabin ve yürüyen aksamın her bir parçası, yakıt tüketimini azaltma hedefiyle tasarlandı.



T serisindeki tüm araçlar, ticari hızı optimize etmek ve yakıt tüketimini azaltmak için Eco Cruise Control (Ekonomik hız sabitleyici) ile birlikte standart olarak OPTIDRIVER otomatik şanzıman donanımına sahip bulunuyor. OPTIDRIVER, koşullar izin verdiğinde kontrollü serbest sürüş modunu tetikleyen Optiroll ile kombine edildi. Ayrıca, "yeşil bölgeler" dışında sürüş süresini sınırlamak için güç modu devre dışı bırakılabiliyor ve motorun gereksiz yere çalışmasını engellemek için üç veya beş dakika bekledikten sonra kapanan otomatik motor durdurma sistemi de monte edilebiliyor.



Güvenilir çekici: Renault Trucks T

Renault Trucks "T", uygulanan en sıkı dayanıklılık ve güvenlik testlerinden geçirildi. Uzun yol gamından 300 test aracı, 7 yılı aşkın bir süre boyunca, 5 milyon saat test pisti denemelerine tabi tutuldu. Zorlu koşullarda 10 milyon kilometre sürüş testinden geçirildi ve 50 uluslararası müşteri tarafından gerçek çalışma koşullarında test edildi. Tüm bu testler, Renault Trucks T aracının dayanıklılığını kanıtlanmış oldu.