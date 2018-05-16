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Renault Trucks,İstanbul Park Formula pistine meydan okudu
16 Mayıs 2018, 11:43
Renault Trucks, uluslararası Long Haul Days organizasyonunu İstanbul’da düzenledi
Renault Trucks’ın Türkiye’de 20.yıl kutlamaları çerçevesinde Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ve diğer ülke başkanlarının katıldığı Long Haul Days etkinliği, uzun yol segmentinde faaliyet gösteren farklı ülkelerden 500 müşteriyi bir araya getirdi. Katılımcılar, etkinlik boyunca çeşitli atölye çalışmalarında bulunarak İstanbul Park’ta Renault Trucks’ın T, D, C ve K serisi kamyon ve çekicilerini test ettiler.
Atölye çalışmalarında Renault Trucks uzmanları, müşterilerin operasyon maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olmak üzere geliştirilen taşıma çözümlerini katılımcılar ile paylaştı. Kässbohrer, Michelin ve Total markalarının da katkıda bulunduğu etkinlikte, araçlarda performans ve verimlilik odak noktası oldu.
Renault Trucks’ın D WIDE 430, T460 ve T520 uzun yol çekicileri, İstanbul Park Formula 1 yarış pistinde test sürüşlerini tamamladı. Aynı zamanda çekici ve kamyonlar ile birlikte Renault Megane yarış aracı (160 bg) ve Caterham Supersport (180bg) spor otomobillerle sürüş deneyimi yaşandı.
C ve K serileri ise özel olarak hazırlanan off-road alanında zorlu koşullarda test edildi. Müşterilerden tam puan alan C ve K serisi kamyonlar, engebeli ve yüksek tepelerden oluşan zorlu off-road alanında çekiş güçlerini ve performanslarını bir kez daha kanıtladı.
Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “Renault Trucks Long Haul Days etkinliğine bu yıl Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Farklı ülkelerden 500 müşterimiz ile İstanbul Formula 1 pistinde çok verimli ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Çekici ve kamyonlarımızı test ederken teorik bilgiler ile filoların maliyetlerini düşürmeleri için gerekli bilgileri pekiştirdik. Renault Trucks olarak araçlarımızı geliştirirken müşterilerimiz ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi ve satış sonrası hizmetlerimizi, müşterilerimiz ile bir araya gelerek geliştiriyoruz. Sonunda araçlarımıza gösterdikleri ilgi, başarımızın bir göstergesi” şeklinde açıkladı.
RENAULT TRUCKS T
Renault Trucks T serisi uzun yol çekicileri, İstanbul Formula 1 pistinin tozunu attırdı
Yakıt tasarrufu ile yoldaki konforlu yaşam arasında mükemmel bir denge sunan Renault Trucks T serisi, sürücülerin ve taşımacılık firmalarının işlerini en verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. T çekiciler, uzun yol segmentinde yakıt tasarrufları ile ön plana çıkıyor. Farklı uluslararası müşterilerle yakın işbirliği içerisinde tasarlanan ve geliştirilen bu araç, geniş ve aerodinamik bir kabine sahip.
Taşımacılık şirketlerinin işletme maliyetlerini azaltıyor
Renault Trucks, tasarım aşamasından itibaren "T" çekicinin yakıt tasarrufuna odaklandı. Kabin ve yürüyen aksamın her bir parçası, yakıt tüketimini azaltma hedefiyle tasarlandı.
T serisindeki tüm araçlar, ticari hızı optimize etmek ve yakıt tüketimini azaltmak için Eco Cruise Control (Ekonomik hız sabitleyici) ile birlikte standart olarak OPTIDRIVER otomatik şanzıman donanımına sahip bulunuyor. OPTIDRIVER, koşullar izin verdiğinde kontrollü serbest sürüş modunu tetikleyen Optiroll ile kombine edildi. Ayrıca, "yeşil bölgeler" dışında sürüş süresini sınırlamak için güç modu devre dışı bırakılabiliyor ve motorun gereksiz yere çalışmasını engellemek için üç veya beş dakika bekledikten sonra kapanan otomatik motor durdurma sistemi de monte edilebiliyor.
Güvenilir çekici: Renault Trucks T
Renault Trucks "T", uygulanan en sıkı dayanıklılık ve güvenlik testlerinden geçirildi. Uzun yol gamından 300 test aracı, 7 yılı aşkın bir süre boyunca, 5 milyon saat test pisti denemelerine tabi tutuldu. Zorlu koşullarda 10 milyon kilometre sürüş testinden geçirildi ve 50 uluslararası müşteri tarafından gerçek çalışma koşullarında test edildi. Tüm bu testler, Renault Trucks T aracının dayanıklılığını kanıtlanmış oldu.
Sürücü konforu ve güvenliği
2,5 m. genişliğinde “Sleeper” ile “High Sleeper” olarak iki farklı kabin iç yüksekliği ile pazara sunulan Renault Trucks T, uzun yol sürücüleri için ideal çalışma ve dinlenme ortamı sağlıyor. Tam güvenlik için Renault Trucks T araçlarda, sürücünün kusurlu davranışını algıladıklarında alarm veren bir dizi destek mekanizması bulunuyor. Örneğin, araç istemsiz bir şekilde şerit dışına çıktığında (Şerit değiştirme uyarı sistemi) veya önden çarpışma tehlikesinin yaklaştığı bir durumda (Gelişmiş acil frenleme sistemi) alarm devreye giriyor. T serisi, çekici ile öndeki araç arasında her zaman güvenli bir mesafe bırakılmasını sağlayan Akıllı hız kontrol sistemine (ACC) de sahip. Ayrıca T araçlarda, sürücüler için azami güvenliği sağlamak için araç durduğunda otomatik olarak çalışan tam elektronik bir park freni (EPB) bulunuyor.
RENAULT TRUCKS D
Renault Trucks D gamı, taşımacılık şirketlerinin işletme giderlerini azaltmalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı. DTI 5 ve DTI 8 motorlar, denenmiş ve test edilmiş teknolojilere dayandırıldı, şehir içi uygulamalara ve bölgesel/ulusal nakliye koşullarına uyarlandı.
Renault Trucks araçlarda, yakıt tüketimini azaltan, aracın mekanik parçalarını koruyan, bakım giderlerini sınırlı tutan ve sürücülerin tamamen sürüşe odaklanmalarını sağlayan otomatik şanzımanları standart olarak kullanıyor.
11 litrelik 380 veya 430 BG motor seçenekleriyle Renault Trucks D WIDE serisi, kullanıcılara global bir nakliye çözümü sunuyor.
RENAULT TRUCKS C ve K
Dayanıklılık, çalışma konforu, taşıma kapasitesi, çekiş gücü, düşük yakıt tüketimli motorlar, tüm uygulama alanları için kolay üstyapı montajı ve müşteriye özel satış sonrası hizmetler: Renault Trucks C ve K serisi araçlar, ister yolda, ister arazide olsun müşterinin gereksinimlerini en ideal şekilde karşılamak üzere geliştirildi.
Renault Trucks K serisi, Kamerun'da tomruk taşımacılığından, Umman'da 120 ton yük taşınmasına kadar zorlu koşullarda test edildi. Bu özel kamyonlar, şu ana kadar uygulanan en sıkı ve titiz testlere tabi tutuldu.
Renault Trucks K serisi, sağlamlık anlamında yeni standartlar ortaya koyuyor. Tasarımı etkileyici, tamamı çelik bir tampona, mükemmel bir yerden yükseklik mesafesine ve pazarda mevcut en iyi yaklaşma açısına sahip. Araç, zorlu koşullarda çalışan taşımacılık firmalarının gereksinimlerine mükemmel bir çözüm niteliğinde.
Renault Trucks C serisi ise uzun mesafe uygulamalarına mükemmel uyum sağlıyor. Bir karayolu aracıyla aynı düzeyde yüksek taşıma kapasitesi, düşük yakıt tüketimi ve konfor sunuyor. Renault Trucks C kamyonlar, ayrıca asfalt yollarda kullanım için bir C ROAD versiyonuyla sunuluyor.
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