Temsa İş Makinaları, güçlü iş birlikleri için çözüm ortaklarıyla bir araya geldi

Temsa İş Makinaları 2017 yılı itibariyle Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Volvo Trucks’ın çekici ve kamyonlarının, hizmetlerinin daha fazla tanınması ve pazar payının artmasına yönelik çalışmalarını 2018 yılında arttırdı.

Temsa İş Makinaları Volvo Kamyon Ürün Yöneticisi Yusuf Can, Volvo Trucks ürünleri ve ürün özellikleri ile ilgili bir sunum yaptı.



Temsa İş Makinaları Volvo Kamyon İş Geliştirme Yöneticisi Emrah Kutlu da üstyapı portalı, üstyapıcılarla ilişkiler, kamu hizmetlerinin araçları konusunda bilgi verdi.

Kıvanç Kızılkaya “Volvo Trucks, Temsa İş Makinaları’nı özel olarak seçti!”

Ürünler ve markalar arası sinerji

Finans ve satış sonrası hizmetler ile toplam çözüm

Volvo Trucks ile değer ve güvenlik

Volvo Trucks üstyapıcılar toplantısında Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Banu Uyan ve Kamyon Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya ile görüştük. Kıvanç Kızılkaya çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

Volvo Trucks’ın doğal avantajları var!

Volvo Trucks ile ağır nakliye ve proje taşımacılığı

Üstyapı sektörüne özel önem

Temsa İş Makinaları Volvo Trucks ekibi 4 Mayıs’ta, Emirgan’da, Sabancı Müzesi’nin toplantı salonunda üstyapı ve yarı römork üreticileri ile bir araya geldi. Toplantıya Türkiye’nin farklı bölgelerinden nitelikli üstyapıcılar ile damper yarı römork üreten firmaların temsilcileri katıldılar.toplantının, Volvo Trucks ürünlerinin ve yeni organizasyonun daha iyi tanınmasına, yeni iş birliği ve yeni iş imkanlarının gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti.Volvo Trucks Ürün Yöneticisi Yusuf Can ve İş Geliştirme Yöneticisi Emrah Kutlu da yaptıkları sunumlarda Volvo Trucks Türkiye’nin organizasyonu, ürünleri ve üstyapı portalı hakkında detaylı bilgiler aktardılar. Sunumların ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Can ve Kutlu, iş birliği yapılabilecek alanları anlattılar. Kamu ihalelerine özel ekipmanlı üstyapılı araçlarla girilebileceğini, ihracat pazarlarına yönelik olarak birlikte çalışılabileceğini, onaylı üstyapı sürecinde daha geniş ve etkin şekilde uygulamaya yönelik çalışıldığını ve üstyapı uygulamaları için gereken tüm teknik desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler.Toplantıda, Volvo Trucks’ın dünyadaki ve Türkiye’nin çevre ülkelerindeki yapılanması hakkında da bilgi verildi. Volvo Trucks Türkiye distribütörü olan Temsa İş Makinaları’nın üstyapıcılarla iş birliğinin sadece Türkiye pazarı ile sınırlı kalmayacağı, üst yapıcıların yoğun olduğu üçüncü ülkelere yönelik olarak üstyapılı araç satışları ile ilgili iş birliklerinin geliştirilmesinin de öngörüldüğü ifade edildi.Ocak 2017 itibarıyla Volvo Trucks ile yaptığımız distribütörlük anlaşması doğrultusunda Temsa İş Makinaları, Türkiye’nin tek yetkili distribütörü olarak, Volvo kamyon ve çekicilerin satış ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini üstlendi.Volvo Trucks, Temsa İş Makinalarını özel olarak seçti. Temsa İş Makinaları, Komatsu ile 35 yıldır süregelen, Türkiye’nin en uzun distribütörlük anlaşmasının bir tarafı. Yani satış ve satış sonrası hizmetlerde çok ciddi bir tecrübe ve birikime sahip. Volvo Trucks yetkilileri bu etmenleri kendileri için artı olarak değerlendirdi. Tabi, anlaşma iki taraflı yapılır. Biz de Temsa İş Makinaları olarak Volvo Trucks markasını temsil etmek istedik, çünkü iş makinasından tüm endüstriyel markalara kadar sattığımız bütün ürünlerle müşterilerimize en iyi hizmeti sağlayarak en doğru çözümü sunmayı hedefliyoruz ve Volvo Trucks bizim bakış açımızla her anlamda örtüşen bir marka.Bu anlaşmayla Volvo Trucks’ın Tükiye’deki tüm bayi yapılanmasını devraldık ve Temsa İş Makinaları’nın uzmanlığı ile bunu ileriye taşıdık. Var olan yapılanmanın üstüne yeni bayilikler eklenirken, satış ve satış sonrası hizmet noktaları reorganizasyonu yapıldı. Özellikle 2017 yılında odak noktalarımızdan biri de bu yapılanmanın sağlıklı ve temelli olarak gerçekleşmesiydi. Temsa İş Makinaları olarak bayilerimizin yanında şirketimize ait olan Hadımköy ve Tuzla’da kendi oluşturduğumuz servislerimizde Volvo Trucks için hizmet sunuyoruz.2017 yılı sonu itibariyle ciddi bir başarıya ulaştık. Hem inşaat kamyonlarında hem de uluslararası taşımacılığa yönelik araçlarda ciddi sayıda satış yapıldı. Pazar payımız 4,2 seviyesinde gerçekleşti. Bunda Temsa İş Makinaları ile yeni yapılanmanın etkisinin yanı sıra Volvo Trucks markasının ve markaya duyulan güvenin, sadık müşterilerin de etkisi var. 2018 yılında bu payı daha da büyüteceğiz.İş makinaları deyince akla ilk gelen inşaat makinaları oluyor ama biz endüstriyel ürün markalarında da çok güçlüyüz. Bugün Temsa İş Makinaları olarak distribütörlüğünü yaptığımız markalarımız ile depolama hizmetlerinden fabrikalara kadar her alanda hizmet sunabiliyoruz. Markalarımızın yarattığı sinerji vasıtasıyla, uluslararası nakliyecilerin antrepo ve depolarına kadar ulaşabiliyoruz. Burada yine bünyemizde bulunan markalar Crown ve Komatsu forkliftler ile çözüm sunuyoruz. Uçtan uca hizmet derken kastettiğimiz de bu. Bu alanda var olan iş birliğimizi Volvo Trucks ile daha da güçlendirmiş olduk. Bunun yanı sıra inşaatta artı bir ivme yakaladık ve 1983’den beri var olan piyasa bilgi birikimimizi kullandık. Ayrıca filosunda Volvo Trucks markası olmayan müşterilere de ulaşmaya başladık.Temsa İş Makinaları’nın Komatsu iş makinaları distribütörü olmasını da Volvo Trucks için bir avantaj olarak kullandık. Komatsu’nun müşteri bölge müdürlüklerinin altında satış ekipleri oluşturuldu. Komatsu tarafından gelen satış ekibi de bizim bazı müşterilere ve yeni pazarlara girişimize yardımcı oldu.Türkiye’de bizim ağımız, Volvo Trucks markası taşıyan her kamyona servis ve yedek parça hizmeti veriyor. Şu anda Hadımköy dahil 18 noktada satış sonrası hizmet veriyoruz, satış olarak üç noktada varız. Bu yılki hedefimiz; hizmet ve satış ağımıza 4 nokta daha eklemek ve ikinci el hizmetleri veren Türkiye genelinde bayilerimizin sayısını arttırmak. 3S bayiler ile gelişimimizi sürdüreceğiz.Satışlarımızın büyük çoğunluğunu, özellikle yol kamyonlarının satışını Volvo Trucks Finansal Hizmetler üstünden yapıyoruz.Müşterilerimize avantajlı bakım anlaşmaları sunuyoruz. Volvo Trucks çok fazla garanti gerektiren bir ürün değil. Fakat biz 2017’de ‘toplam çözüm’ şiarı ile yola çıktık. ‘Mavi Kontrat’ diye bir sistemimiz var. Mavi Kontrat sayesinde müşterimiz kullanımı boyunca aracın bütün bakım ve onarımlarını baştan ediniyor.Satış ayağında müşteriye üçlü çözüm sunabiliyoruz. İşe en uygun ürünü, Volvo Trucks Finansal Hizmetler ile satış finansmanını ve satış sonrası desteğini, bir bütün olarak görüp toplam çözüm sağlayabiliyoruz. Müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunarak çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz çünkü bizim hedefimiz satış değil uzun soluklu ilişki kurmak.Paha / değer / fiyat; ilk yatırımla ölçülecek değerler değil, doğru ve müşteriye faydalı çözümlerle ortaya çıkabilecek bir değerler bütünü. Müşterilerimiz bütün hesaplamalarını yapıp, 4 - 5 senelik bakım maliyetlerine baktıklarında, Volvo Trucks doğal olarak diğer tüm markalardan daha iyi pozisyona geliyor. Buna binaen karşımıza yüksek ikinci el değeri de çıkıyor. Araç ara vermeden çalışıyor. Nakliyede de şantiyede de Volvo Trucks durmaz. Bunu bir üretim bandı gibi düşünün Aracınızın yol dışında geçirdiği süre minimum olmalı. Volvo Trucks operasyonel süre olarak bakıldığında gerçekten rakipsiz bir marka.Volvo Trucks’ın en önemli değerlerinden birisi güvenlik. Volvo Trucks tarafından üretilen kamyon ve çekicilerde sürüş ve güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor. Yeni güvenlik donanımlarını da İsveç’le aynı anda Türkiye pazarına sunuyoruz. Bizim için en önemli unsurlar; güvenlik, çevre ve kalite. Siparişlerimizi buna uygun şekilde oluşturuyoruz. Biz herhangi bir şekilde eksik donanımlı araç vermiyoruz. Araçları tam donanımlı olarak getiriyoruz ve Türkiye pazarına sunuyoruz.Bizim rekabette ve pazarda doğal avantajlarımız var. Niş araçlar, özel hizmet araçları ve özel şartnamelere uygunluk Volvo Trucks’ın avantajları arasında. Yeni dönemde üstyapıcılarla diyaloğu artırmaya odaklandık ve bunu ana hedeflerimizden biri olarak belirledik. 2017’de sattığımız, teslim ettiğimiz özellikli üstyapılı araçlar oldu. Bunların sayısını artırmayı hedefliyoruz. Üstyapı üreticileri ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda hem neler yaptığımızı ve hedeflerimizi aktardık hem de onların ihtiyaçlarını dinledik. Bundan sonra da onların ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmak için çalışacağız.Ağır nakliye ve proje taşımacılığı çok büyük bir pazar değil ama Volvo Trucks’ın çok güçlü olduğu bir pazar. Bu pazarda gerek ekiplerimiz gerekse Volvo Trucks’ın global pazarın gerektirdiği araçları ve pazar trendindeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ürünlerimiz, dayanıklılığı, gücü ve kuvveti nedeniyle bu iş için çok uygun ve dolayısıyla bu pazar odak alanlarımızdan biri. Temsa İş Makinaları ile Volvo Trucks iş birliği başladıktan sonra bu alanda pazar payımızı arttrıdık. Bu pazarda büyüme eğilimi var ve dolayısıyla bu pazara girmek isteyen başka oyuncular da var. Bu nedenle çalışmalarımıza başladık, örneğin stoklu özel araç sipariş yaparak daha hızlı teslim yapabilecek hale geldik. Bu alandaki gücümüzü artırmaya devam edeceğiz.Bugüne kadar Türkiye’de üstyapıcıların güvendiği bir marka olmasına rağmen Volvo Trucks’ın bu alanda özel bir iş birliği olmamış. 2000’li yıllarda çok hızlı gelişen bu sektörün üreticileri, üretimlerinin büyük kısmını ihracat pazarları için yapıyorlar. Özellikle Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’ya Avrupalı üstyapıcıların eğilmemesinden ve Türk üstyapıcıların kaliteli ürün ve üretim imkanlarına daha rahat ulaşmalarından dolayı üstyapıcıların yatırımları önemli oranda bu yöne kaymış durumda.Burada önemli nokta Türk müteahhitlerin ve Türk iş adamlarının da odaklandığı yerlerin aynı ülkeler olması. Bu nedenle üstyapıcılar daha önemli ve özel hale geldi. Biz bunun yapılanmasına Nisan ayı itibarıyla başladık. Bu yeni ve önemli bir iş modeli. Bununla ilgili olarak bir iş geliştirme yöneticisi arkadaşımız, üstyapıcılarla diyalogların geliştirilmesi ve sahada müşteriyle birlikte çözüm üretmek için çalışıyor.Diğer bir konu da üstyapıcıların yurt içinde odak noktası olan kamuya yönelik birliktelik. Kamuda da yeni bir çalışma başlatıyoruz, bu alanda da bu yıl içinde daha fazla etkin olmayı hedefliyoruz.