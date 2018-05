Iveco'dan çok seçenekli Euro 6 ürünler

Anasayfa » Ağır Ticari

14 Mayıs 2018, 18:53

Iveco Türkiye, Stralis X-Way'de şantiyenin çamurlu yolları ile asfaltın süratini birleştirdi. Yeni Stralisler asfaltta da şantiyede de gidiyor. Yeni Daily'de de seçenek zenginliği sürüyor.

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Müdür Roberto Camatta şunları söyledi:

YENİ STRALIS X-WAY: TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ VE ALANINDAKİ EN İYİ YÜKLEME KAPASİTESİ İLE KULLANICILARINA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

BOŞ AĞIRLIĞI 8 BİN 845 KİLOGRAM

YAKIT TÜKETİMİNİ HER TÜRLÜ KOŞULDA MİNİMİZE EDEN “AKILLI YARDIMCILAR”

HER MÜŞTERİNİN İHTİYACINA GÖRE 3 FARKLI OPSİYONU VAR

YENİ DAILY EURO 6: 2020 yılının emisyon standardlarına bugünden hazır

Stralis X-WAY mikser uygulamaları için geliştirilen “super loader” versiyonu ile 8x4 seçeneğinde 8845 kg boş ağırlık ile rekor kırmış ve segmentinde düşük ağırlık rekoru UTAC tarafından onaylanmıştır.Yeni Daily Euro 6 Blue Power “ 2018 Yılının Panel Van’ı” ödülü ile taçlandırılarak IVECO’nun ileri SCR teknoligisi ile 2020 ötesinin emisyon normlarını şimdiden karşılamaktadır.Yeni nesil Daily Hi-Matic Euro 6 ise 210 BG ve 470 Nm ye varan çok geniş bir motor gamı ile ve yeni akılllı EcoSwitch PRO sistemi ile daha düşük bir yakıt tüketimi sunmaktadır.“Bugün sizlere iki yeni aracımızı tanıtıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Stralis X-WAY şehir içi ve bölgesel inşaat, hafriyat lojistiği için müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve bunu yaparken de ekonomiden ödün vermeden daha iyi bir TSO’ya(Toplam Sahip Olma Maliyeti) sahip olan bir ürün. Bugün aynı zamanda sizlere Daily Euro 6 ailesini de tanıtıyoruz. Bu ailenin en yeni üyesi üstün SCR teknolojisi ile 2020 ötesinin emisyon normlarını şimdiden sağlayan Daily Blue Power. Daily Blue Power ailesi uluslararası juri tarafından 2018 yılının panel vanı seçildi. Bu da IVECO’nun yenilikçilik ve çevreci teknoloji anlamında geldiği noktayı gösteriyor olması açısından önemli”Yeni Stralis X-WAY’in 8x4 şasiye sahip Super Loader versiyonu özellikle beton mikserleri düşünülerek tasarlanmış. 8 bin 845 kilogram boş ağırlığı ile dikkat çeken Stralis X-WAY’in Super Loader versiyonu alanındaki en yüksek yükleme kapasitesine sahip. Sunduğu yüksek verimlilik sayesinde inşaat ve kentsel hizmet sektöründe çıtayı yükselten yeni Stralis X-WAY, kullanıcısına yeni iş fırsatları sunuyor.UTAC (United Test and Assembly Center) tarafından yapılan bağımsız testlerde 9 litrelik, 400 beygir güce sahip motoru ve 8x4’lük şasisiyle yeni Stralis X-WAY’in boş ağırlığı 8 bin 845 kilogram olarak ölçüldü. 8 bin 845 kilogramlık boş ağırlığı ile özellikle beton mikseri gibi müşteri kârının yükleme kapasitesine bağlı olduğu alanlarda büyük avantaj sağlıyor. IVECO’nun en iyi yakıt verimliliği ve güvenlik teknolojileriyle efsanevi off-road sağlamlığını bir araya getiren yeni Stralis X-WAY, Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSO) ile kullanıcısına yüksek verimlilik sunuyor.Stralis XP’de kullanılan ve yakıt tüketimini yüzde 11.2 oranında azalttığı TÜVSÜD tarafından da onaylanan teknolojiler Yeni Stralis X-WAY’de de bulunuyor. Sınıfının en iyisi Hi-Tronix otomatik vitesi ve HI-MUX elektrik, elektronik düzeni ile yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca teknoloji harikası HI-CRUISE sistemi eco-roll, öngörücü vites değişimi ve öngörücü seyir kontrolü gibi sürüşe yardımcı özellikler araçta yer alıyor. Öte yandan “Akıllı Yardımcılar” da yakıt tüketimini her türlü koşulda minimize ediyor. Patentli Hi-SCR egzoz işleme sistemi, nitro oksit oranlarında yüzde 97’lik azalma ile sınıfının en iyisine sahip olan yeni Stralis X-WAY, aktif rejenerasyona ihtiyaç duymayarak bakım masraflarını düşürürken aracın yolda olduğu süreyi artırıyor.Yeni Stralis X-WAY, modüler yaklaşımı ekstreme taşıyarak hafif damperliden beton mikserine her göreve uygun eklentiler sunuyor. Her müşterinin ihtiyacına göre üç farklı opsiyonu bulunuyor: On road set up özellikleri Stralis’in tüm on-road karakteristiklerini barındırıyor. En iyi görüşü ve kabin erişilebilirliğini sağlıyor. Ek olarak çoklu aks versiyonları da mevcut. Off road set up seçeneğinde yüksek hareket kabiliyeti off-road homologasyonlarıyla tam uyumlu. On+’da ise en çekici off-road on-road özelliklerin birleşimi müşteriye sunuluyor.Daily Euro 5 in geçtiğimiz yıllarda yapılan tanıtımından sonra IVECO Yeni Daily Euro 6 ile çıtayı daha da yükseltiyor. Yeni Daily Euro 6 bilinen güçlü şasisi, dayanıklılık ve çok yönlülük gibi özelliklerine ilaveten Toplam Sahip Olma Maliyetini azaltarak, performans, konfor ve infomatik anlamında yeni özellikler ilave ediyor ve kullanıcı için mükemmel bir iş ortağı olduğunu kanıtlıyor.Yeni Daily Euro 6 ürün gamı 2.3 ve 3.0 litre olmak üzere iki farklı motora ve güçleri 120 BG den 210 BG ye değişen, torku 470 Nmye varan geniş bir motor gamına sahip.Bu motorlar azami yüklü ağırlıkları 3,5 ton ile 7,2 ton arasında değişen versiyonlara en üst seviye performansı sağlıyor. Daily’ler en verimli ateşlemeyi sağlayan MULTIJET II patentli motorlara sahip.Bu verimli motorlar Euro 5 motorlara göre %8e varan yakıt ( NEDC çevrimi lle) tasarrufu sağlıyor.IVECO SCR teknolojisi ile motor konusundaki liderliğini sürdürmektedir. Mükkemmele ulaşmak hedefi ile 2020 yılının ötesindeki emisyon yönetmeliklerini şimdiden sağlamaktadır.IVECO’nun SCR sistemine sahip F1C 3.0 litre motoru sabit olarak 20,000 saat ve yollarda 1,5 milyon kilometre test edilmiştir. Yeni enjektörler ateşlemeyi optimize ederek partiküllerin daha da azalmasını sağlamaktadırlar.Böylece daha ağır görevler için, daha uzun süreli kullanım için uzun bakım aralıkları ile ve daha düşük işletme maliyetlerine ulaşılmaktadır.Yeni 2.3-litre IVECO F1A motoru ise sabit olarak 35,000 saat ve yol koşullarında 1,3 milyon kilometre test edilmiş olup yağ karterine kadar yenilenmiştir. Daha güncel malzemeler kullanılarak motorun ağırlığı %6 azaltılmıştır. Motor içindeki sürtünmeyi azaltarak, MULTIJET II enjeksiyon sistemini ve soğutma sistemini iyileştirerek, yeni bir yağ pompası ile yakıt tüketimi (NEDC çevrimi ile) %8 azaltılmıştır.Misyonlara uygun olarak Daily Euro 6 da F1A motorlar istenirse SCR ile istenirse EGR teknlojisi ile müşteriye sunulmaktadır.F1A motoruna yapılan müdaheleler ile ve aynı zamanda IVECO rakipleri ile mukayese edildiğinde daha büyük bir hacim ile satış sonrası bakımı kolay bir motor geliştirilmiştir.IVECO, SCR teknolojisinde 25 yıllık bir birikime sahip olarak 2020 yılının emisyon normlarını şimdiden sağlayarak kanunlar gerektirmediği halde teknolojid öncü olduğunu kanıtlamaktadır.Daily Euro 6 daki tüm yeni özellikler Toplam Sahip Olma Maliyetini düşürmeye katkıda bulunmaktadır. Daily, mükemmel yakıt ekonomisi sağlayan 140 BG ve 180 BG arası motorlarda kullanılan Değişken Geometrili Turbo dan kullanıcı müdahelesi gerekmeden torku azaltan EcoSwitch PRO gibi yakıtı tüketimini azaltan üstün özelliklere sahiptir.Bu yenilikçi çözümler ve verimli motor ve aktarma organı teknolojileri ile Euro 5 modellere göre %8 e varan yakıt tüketimi avantajı sağlanmıştır. Buna ilaveten Sürüş Değerlendirme Sistemi ( SDS) ile kullanıcıya anlık tavsiyelerde bulunulması ile %15e varan bir yakıt tasarrufu mümkündür.Bakım aralıkları ise daha dayanıklı, uzun ömürlü komponentlerin kullanımı ile 20,000 kmden 30,000 kmyye çıkarılmış ve böylece yıl içinde aracın servisde geçirdiği süre iyileştirilmiştir. Yeni fren sistemi daha güçlü fren balataları ile daha dayanıklıdır. Bu tür iyileştitmeler ile aracın yolda geçirdiği süre artırılırken bakımda geçirdiği süre azaltılmaktadır.Daily, 3,5 tondan 7,2 tona varan azami yüklü ağırlık seçenekleri ve 10 m3’ten 19,6 m3’e varan yük kapasitesiyle sınıfındaki en geniş ürün yelpazesine sahip, çok yönlülüğü yüksek bir araç. Sıra dışı çok yönlülüğü ve geniş ürün yelpazesi -van, yarı camlı van, şasi kabin, şasi cowl ve çift kabin gibi- birçok görev için zengin olanaklar sunuyor.Ek olarak “C” şeklindeki kamyon şasi yapısı ve özel çelik çapraz elemanlar; kamp aracı, ambulans, çekici, çöp kamyonu gibi çok farklı görevler için üst yapıcılara mükemmel bir platform sunuyor. Bu sıra dışı çok yönlülük, yeni 5,100 mm’lik dingil mesafesine sahip, şasi kabin versiyonlarda gövde uzunluğunun artmasına olanak sağladı ve üst yapıcılar için daha da fazla fırsat sunan 7 tonluk modelle daha da genişledi.Yeni Daily Blue Power, “2018 Uluslararası Yılın Vanı”: Kentsel alanlarda sınırsız teslimat için yeni ve sürdürülebilir bir ürün ailesiIVECO, aynı zamanda Yeni Daily Blue Power ailesini de tanıttı: Kent ve bölgesel görevler için mükemmel olan araç; nakliye operatörlerinin çevresel düzenlemelerden etkilenmemesini sağlayan; teknoloji, düşük salınım, düşük çevresel etki ile yüksek performans ve verimliliğim mükemmel birleşimi.Mavi panjuru, konsolu ve vites koluyla dikkatleri çeken Yeni Daily Blue Power, geleceğe gönderme yaparken üç teknoloji arasında seçim imkânı sunuyor; en gelişmiş dizel çözümü, doğal gaz ve elektrik.Daily Euro 6 RDE Ready, pazardaki en gelişmiş dizel teknolojisini barındırıyor ve 2020’deki Gerçek Sürüş Emisyonu düzenlemeleri için hazır olan ilk hafif ticarî araç. Aracın uygunluğu Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu (TNO) tarafından da doğrulandı. Son derece düşük yakıt tüketimi sunan araç, toplam sahiplik maliyeti konusunda da müşterilere avantaj sağlıyor. Standart olan Start & Stop sistemi ve Michelin eko-lastiklerle kentsel görevlerde şu anki modele oranla %7’ye varan yakıt tasarrufu elde edildi.Daily Hi-Matic Natural Power, hafif ticarî araç sektöründe 8 ileri otomatik vitese sahip ilk sıkıştırılmış doğal gazlı araç; düşük salınım ve kentsel alanlarda sürülebilirliğin mükemmel birleşimi.Daily Electric, en katı şehir içi trafik kısıtlamalarına karşın kentlerde dolaşabilen sıfır salınımlı bir araç.Daily Blue Power ailesi, kent ve banliyö alanlarındaki nakliyelerde SINIRSIZ TESLİMATın yolunu açan sürdürülebilir iş ortağı ve operatörlere sürdürülebilir taşımacılık konusunda net bir rekabet avantajı sağlamakta.