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“Her Sürprize Hazır” kampanyası Effie’de gümüş ödül kazandı

14 Mayıs 2018, 16:18

Temsa Motorlu Araçlar’ın distribütörlüğünü yürüttüğü Mitsubishi Motors’un L200 modeli için hazırlanan “Her Sürprize Hazır” kampanyası, 10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda otomotiv kategorisinde bu yılın en büyük ödülü olan gümüş ödüle layık görüldü.



Temsa Motorlu Araçlar’ın Mitsubishi L200 için gerçekleştirdiği “Her Sürprize Hazır” kampanyası, 10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda otomotiv kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Mitsubishi L200’ün zorlu koşullardaki performansını vurgulayan kampanya bu sene otomotivde altın ödüle layık görülen proje olmadığı için kategori için verilen en büyük ödülü almış oldu.

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlediği 10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda yaratıcılıkta sınır tanımayan, etkisi kanıtlanmış reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları yarıştı.



En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie 2018’de otomotiv kategorisinde en büyük ödül olan gümüş ödülü kazanan L200 kampanyasında olağanüstü hava koşullarının sadece doğada değil şehirde de olağanüstü bir araç gerektirdiği vurgulanıyor.

Havas Engage imzası taşıyan kampanya filminin prodüksiyonu Spark Film tarafından gerçekleştirildi. İki gün boyunca şehir ve doğada yağmur, sel, dolu gibi zorlu koşulların canlandırıldığı filmin yönetmenliği Mehdi Norowzian’a, müzikleri ise 3K1A’ya ait.



Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.











