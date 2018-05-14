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Renault İspanya’da yükselişte

Renault İspanya’da yükselişte

Tarih 14 Mayıs 2018, 16:11

Renault Formula 1 Takımı, Barcelona Grand Prix’si ile birlikte takımlar sıralamasında McLaren’i geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.


Takımın İspanyol pilotu Carlos Sainz, kendi evi olan Barcelona’da başarılı bir performans göstererek 7. sırayı elde etti. Nico Hülkenberg ise Romain Grosjean’in spin atarak aracının arkasına çarpması sebebiyle ilk turda yarış dışında kaldı.

9. sırada başladığı yarışı 7. sırada tamamlayan Carlos Sainz ‘’Barcelona’dan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Pist, bizim için uygun değildi ve bu nedenle bu hafta sonu elde ettiğimiz sonuçtan dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Kendi evimde iyi bir sonuç elde etmek harika bir duygu. Umarım motorsporu tutkunları bu yarıştan keyif almışlardır. Orta sıralar için verdiğimiz mücadelede etkili bir adım attık ve takım için önemli puanlar elde ettik. Üzerinde çalışmamız gereken noktalar var ama istikrarlı bir gelişme kaydediyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

İlk turdaki kaza sonucunda yarış dışı kalan Nico Hülkenberg, ‘’ İlk iki dönüş çok kalabalıktı, ancak üçüncü dönüş daha da kalabalıklaştı. Önümde bir aracın spin atarak duman çıkardığını gördüm. Her şey çok hızlı gerçekleşti ve Grosjean’in aracımın arka kısmına çarpmasına engel olamadım.  İyi mücadele veriyorduk ve iyi bir sürat yakalamıştık. Karşılığını alamamış olmak hayal kırıklığı yarattı. Başarısızlığı kabullenmek özellikle sizin hatanız olmadığında oldukça zor. İki hafta sonraki yarışa odaklandık.’’ dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul “Barcelona’dan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Hedefimiz her yarışta puan sıralamasına girmekti ve Carlos’un etkili performanslarından biri sayesinde bunu başardık. Ayrıca ilk ona girmesi, Renault R.S.18’in hızını da gösterdi. Bu sonuç bizi takımlar sıralamasında McLaren’in 1 puan önüne taşıdı ve ilk defa 4. sıraya yükseldik. Sezon son derece zorlu geçiyor. Gelişmeye devam etmek ve en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Nico, ilk turda beklenmedik bir kaza geçirdi. Yarışa arka sıralarda başladığınızda, bu tür kazalara uğrama ihtimaliniz artıyor. Genel olarak Monaco öncesinde oldukça olumlu bir hafta sonu oldu.” dedi.





 

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