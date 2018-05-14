Anasayfa » Piyasa

Bir filo teslimatı daha!

14 Mayıs 2018, 15:51

Mercedes-Benz Türk, Anex Tour’un filosuna 50 adet Sprinter teslim etti.



50 yılı aşkın süredir Türkiye’de büyük başarılara imza atan Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç teslimatlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Anex Tour, filosundaki araç sayısını artırırken tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’dan yana kullandı.



Mercedes-Benz Türk, Anex Tour’a gerçekleştirdiği satış ile filo teslimatlarına bir yenisini daha ekledi. Antalya merkezli; Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim ve Fethiye bölgelerinde turizm ve otelcilik alanında faaliyet gösteren Anex Tour, yeni araç alımında tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandı. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hastalya Antalya aracılığı ile gerçekleşen satışla Anex Tour, filosuna 50 adet daha Sprinter ekledi.



Anex Tour, satın aldığı 50 adet Sprinter aracı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hastalya Antalya’nın tesisinde gerçekleşen törenle teslim aldı. Gerçekleştirilen teslimatla birlikte, filosunda 102 adet araç bulunan Anex Tour’un Mercedes-Benz marka araç sayısı ise 76 adede yükseldi.



Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Kısım Müdürü Meltem Gürsoy, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hastalya Antalya Bayi Sahibi Mehmet Ali Tüzün, Genel Müdürü Gülsen Tüzün, Hafif Ticari Araç Satış Müdürü Ömer Küçükyavuz, Anex Tour Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Mehmet Güneysu, Araç ve Filo Müdürü Savaş Aktuz katıldı.



Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Grubu olarak satışlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. 2018 yılında 2017 yılının aynı dönemine baktığımızda hafif ticari araç pazarında düşüş yaşandığını görüyoruz. Fakat biz Mercedes-Benz Türk olarak satışlarımızı geçen senenin aynı dönemine göre arttırdık.” dedi. Akdeniz; “Bugün burada Anex Tour’un, filosunu büyütürken tercihini bir kez daha Mercedes-Benz yıldızından yana kullanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Araç alımında Mercedes-Benz’i tercih ettikleri için Anex Tour’a teşekkür ediyor ve yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.



Anex Tour Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Mehmet Güneysu ise tören esnasında Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hastalya Antalya’ya ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları kredi imkânları için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Güneysu: “Şirketimizin filosunu genişletirken tercihimizi bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandık. Bu satışla birlikte filomuzun %75’i Mercedes-Benz marka araçlardan oluşuyor. Mercedes-Benz Sprinter araçların, ilk alım maliyeti, yakıt tasarrufu sağlaması, güvelik ve konforda üstün çözümler sunması ve ayrıca satış sonrası hizmetlerde de her daim yanımızda olması tercihimizin neden Mercedes-Benz’den yana olduğunu oldukça iyi açıklıyor. Filomuzu Mercedes-Benz marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz ve işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.



Mercedes-Benz Sprinter



Mercedes-Benz Türk, dinamik ve sürekli gelişmekte olan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına güvenli, konforlu ve düşük işletme maliyetine sahip hafif ticari araç modelleri ile hızlı ve etkin şekilde cevap vererek; kredi, servis, bakım ve geri alım hizmetleriyle de sektörün beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.



Mercedes-Benz; farklı uzunluk, yükseklik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekleri ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve aks mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konforu bir arada sunuyor. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından sürücülerin ve müşterilerin yorum ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirilen, Euro 6 motora sahip Sprinter araçlarda; personel, turizm ve okul servislerinde yolcularının güvenliğini artıran özel donanım ve ekipmanlar standart olarak sunuluyor.



Taşımacılık sektöründe yıldız olan Sprinter, sunduğu ayrıcalıklı güvenlik ve konfor donanımlarının yanı sıra satın alma, kullanım maliyetlerindeki avantajları ve yüksek ikinci el değeri ile pazarda beğeni toplamaya devam ediyor.









