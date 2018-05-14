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Offshore heyecanına Hasan Kavi de katıldı!

Offshore heyecanına Hasan Kavi de katıldı!

Tarih 14 Mayıs 2018, 15:39

ExxonMobil yetkili distribütörü Hasan Kavi, Adana Offshore’daki yerini aldı.


Dünya Offshore Şampiyonası’nın Türkiye ayağı, Adana’da gerçekleştirildi. 25 yıldır ExxonMobil’in Adana Bölgesi madeni yağ distribütörlüğünü başarıyla gerçekleştiren Hasan Kavi Petrol, Seyhan Baraj Gölü’nde gerçekleşen görkemli organizasyona Mobil Delvac logolu özel sürat teknesiyle katılım gösterdi.

Dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi ExxonMobil’in 25 yıldır Adana Bölgesi madeni yağ distribütörlüğünü başarıyla gerçekleştiren Hasan Kavi Petrol, Dünya Offshore Şampiyonası’nın Adana ayağındaki yerini aldı. Hasan Kavi, Seyhan Baraj Gölü’nde gerçekleşen organizasyona Mobil Delvac logolu özel sürat teknesiyle katıldı. İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa, ABD ve Türkiye’den pilotların 225 HP’lik teknelerle 150 kilometre hızın üzerine çıktığı görkemli yarışmada 7 sürat teknesi kıyasıya mücadele etti.




 

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