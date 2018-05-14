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Daha yüksek performanslı yeni motoruyla satışa sunuldu

14 Mayıs 2018, 15:22

Kamyonet segmentinin yıldızı 3.5 tonluk Yeni Isuzu N Serisi kamyonetler, 1.9 lt hacminde çevreci motor, otomatik debriyaj sistemi ve 6 ileri vites ile satışa sunuldu.



Dayanıklılık ve uzun ömürleriyle nam salan kamyonet segmentinin en çok tercih edilen Isuzu N-Serisi kamyonetler yenilendi. Yüksek performanslı 1.9 litre yeni motorlu Isuzu kamyonetler yakıt tasarrufu ile sahibine kazandırırken konforu ile de kullanıcısının yol arkadaşı oluyor.



Farklı üst yapılara uygun dayanıklı şasi yapısı ve model çeşitleriyle gıdadan tekstile, inşaat sektöründen belediye hizmetlerine kadar müşterisine hizmet veren Isuzu N-Serisi kamyonetler, dar ve geniş kabin seçenekleriyle de kamyonet segmentinde fark yaratmaktadır. Yeni motorlu Isuzu kamyonetlerde SCR olmayıp ilave katkı maddesi AdBlue’ya ihtiyaç duyulmamaktadır. Sade LNT+DPD egsoz sistemli Isuzu kamyonetler, yakıt tüketiminde de avantaj sağlamaktadır.



Burunsuz dar ve geniş kabin seçenekleri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle şehir içinde en dar sokaklarda bile müşterisine hizmet edebilmektedir. FSM köprüsünden geçebilen NLR ve N-Wide kısa modelleri İstanbul’daki kullanıcılarına hem maddiyat hem de zaman kazancı sağlayarak fark yaratmaktadır.



Yüksek performanslı tasarruflu yeni nesil motor



1898 cc motoruyla yeni N-Serisi Isuzu Kamyonetler, 123 PS güç üretirken, 320 Nm’lik tork değeriyle önceki versiyonlarına göre daha performanslı ve daha tasarruflu olarak satışa sunuluyor. Arttırılmış diferansiyel oranı, 6 ileri yeni şanzıman ve otomatik debriyaj sistemi ile konfor ve performansı bir arada sunan Isuzu N-Wide ve NLR modelleri selefine göre daha çevreci Euro 6b emisyon değerlerini de yeni motoru sayesinde sunmaktadır.



Şehir içi taşımacılığının olmazsa olmazı Isuzu N-Wide ve NLR yeni dönemde artık daha iddialı.

63 ilde 103 servis noktasıyla Türkiye’nin en büyük ticari araç servis ağını sunan Anadolu Isuzu, 7/24 hizmet anlayışıyla satış sonrası hizmetlerde de N-Serisi sahiplerine avantajlar sunuyor.









