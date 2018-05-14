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ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasıyla uluslararası standartlarda hizmet

14 Mayıs 2018, 14:24

Ürünlerini 27 ülkeye ihraç eden Kardeş Elektrik ve SKC Karbon, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazandı.



Türkiye’deki yatırımlarıyla öne çıkan Kardeş Elektrik ve SKC Karbon, alınan sertifikalar ile bilgi güvenliğine verdiği öneme dikkat çekiyor.

Enerji, otomotiv, raylı sistemler gibi sektörlere sunduğu hizmetler ve Türkiye’ye yaptığı yatırımlar ile büyüyen Kardeş Elektrik, almaya hak kazandığı ISO 27001:2013 bilgi güvenliği sertifikalarıyla güvenliğe verilen değeri ortaya koyuyor. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği ürünlerle katma değer sağlayan Kardeş Elektrik ve SKC Karbon, aldığı yeni yönetim sistemleri belgeleri sayesinde müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.



Kardeş Elektrik ve SKC Karbon, güvenliği ön planda tutarak büyüyor



İstanbul Arnavutköy’de inşa edilen yeni fabrikada, altyapı ihtiyaçlarını planlamanın yanı sıra ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak yatırım yaptıklarını belirten Kardeş Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Kardeş, “Bünyemize dahil ettiğimiz ISO 27001 sertifikası sayesinde müşterilerimizle yürüttüğümüz uzun soluklu işbirliklerinin bizim için ne derecede önemli olduğunu göstermiş olduk. Bu sertifika; firma genelinde benimsenmiş olan bilgi güvenliği, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilir olmasını olumsuz yönde etkileyecek iç ve dış tehditlere karşı oluşturduğumuz güvenlik sisteminin net karşılığıdır. Kurmuş olduğumuz bilgi güvenliği sisteminin ISO 27001 sertifikasıyla tescillenmesi, Kardeş Elektrik ve SKC Karbon şirketlerimizin tüm paydaşları ile kuracakları işbirlikleri neticesinde hayata geçirecekleri projelerin güvenilirlik seviyelerinin maksimum düzeyde olmasını sağlayacak. Bu sayede; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz iş birlikteliklerini büyüterek gelirimizi arttırmayı ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz. Aldığımız güvenlik sertifikaları sayesinde, güvenilir tüm işletmelere dış ticaret ve gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslararası bir statü olan yetkilendirilmiş yükümlü statüsünde işlem yapmaya da aday oluyoruz. Bu sayede gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olan, kendi oto kontrolünü yapabilen bir statü kazanacağız. Göstermiş olduğumuz başarı neticesinde, bilgi güvenliğinin yanı sıra müşterilerimize çok daha hızlı hizmet sunabilme şansını da yakalamış olacağız.” dedi.











