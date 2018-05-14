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“Akıllı Tır'' Sakarya’da akıllı çocuklar ile buluştu!

14 Mayıs 2018, 13:50

Lojistik sektörünün öncü firması olan Mars Logistics, her Mayıs ayının ilk haftası kabul gören Trafik Haftası’nda hayata geçirdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Akıllı Tır Akıllı Çocuklar” projesi ile Sakarya’da yaklaşık bin çocuğa temel trafik eğitimi verdi.



Mars Logistics; trafik işaretleri, trafikle ilgili proje ve ekipmanların yer aldığı tırıyla Trafik Haftası boyunca Sakarya’nın ilçe ve köylerindeki 8 okulu ziyaret etti. İlköğretim çağındaki çocukların trafik bilinç seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği projeyle, dört gün boyunca yaklaşık bin çocuğa ulaşıldı.



Sakarya İl Mili Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje kapsamında Mars Logistics’in gönüllü çalışan ekibi Sakaryalı öğrenciler ile tır içinde temel trafik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrenciler, eğitici ve keyifli bir eğitim süreciyle trafik haftası ve trafik kurallarının önemi konusunda bilgilendirildi.



Akıllı Tır’da hem eğlendiler, hem bilgilerini tazelediler!



Akıllı Tır’da sanal gerçeklik gözlükleriyle video izleyerek, trafik kurallarını deneyimleyebilme fırsatı elde eden öğrenciler, tabletler üzerinden trafikle ilgili oyunlar oynadılar. Sticker uygulamasıyla da trafikle ilgili bilgilerini pekiştirdiler.



Adapazarı Karadere İlköğretim Okulu’nda düzenlenen basın toplantısına katılan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, burada yaptığı konuşmada, trafik kurallarına uymanın önemini vurguladı. Trafiğin sevgi, saygı, hoşgörü ile güzelleştiğini belirten Durmuş, trafik eğitiminin yapılması için katkı sağlayanlara teşekkür etti. Kentteki 186 bin öğrencinin hayata hazırlanması için projeler üretilmesine destek vereceklerini aktaran Durmuş, "Biz istiyoruz ki çocuklarımızın yüzündeki tebessümler her dem baki kalsın. Anne ve babalarının da kendilerine kavuşabilmeleri konusunda trafikte hız yapmasınlar." dedi.



Törende “Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar” projesini hayata geçiren Mars Logistics adına konuşan Genel Müdür Ali Tulgar, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri projenin yarattığı etkileşimden duydukları mutluluğu dile getirerek şunları söyledi: “Sosyal sorumluluk projeleri kurumsal yapımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana lise ve üniversite öğrencilerine yönelik önemli projeler gerçekleştirdik. İlköğretim çağındaki çocukları hedeflediğimiz ‘Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar’ projesi bizim çok içimize sinen bir proje oldu. Trafik bilincinin okul çağlarından itibaren oluşturulması fikrinden yola çıktığımız projemizle, bu yıl Sakarya ilimizin ilçe ve köylerinde yaklaşık bin çocuğa ulaştık. Her sene başka illerde başka çocuklarımız ile buluşmak ve bu projeyi geleneksel hale getirmek istiyoruz. ” dedi.



Adapazarı Karadere İlkokulu’nda başlayan ‘Akıllı Tır Akıllı Çocuklar’ projesi kapsamında; Mars Tırı sırasıyla Söğütlü Türk-Fransız Kardeşlik İlkokulu, Ferizli Bakırlı İlkokulu, Ferizli Konuklu İlkokulu, Karapürçek Yüksel İlkokulu, Karapürçek Yazlıgürgen İlkokulu, Arifiye Hacıköy İlk/Orta Okulu ve Arifiye Aşağı Kirazca İlkokulu’ndaki öğrencilere bilgilendirme çalışmalarında bulundu.









