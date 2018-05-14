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Europa Orient Rallye dostluk ve barış için İstanbul’dan start aldı

14 Mayıs 2018, 13:43

Dünyanın en anlamlı ralli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Europa Orient Rallye - Dostluk ve Barış Rallisi’nin Türkiye etabı başladı.



İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen törene Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi ve Brüksel Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep katıldı.



TÜVTÜRK’ün 7 yıldır desteklediği ve Fransa’nın Strazburg kentinde başlayan ralliye bu yıl 11 ülkeden 220 yarışmacı 195 araç ile katılıyor. Ralliye sadece 20 yıldan büyük ve değeri 1.111 Euro’yu geçmeyen araçlar katılabiliyor.



Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı himayesinde, TÜVTÜRK’ün desteğiyle düzenlenen ’13. Europa Orient Rallye - Dostluk ve Barış Rallisi’ takımları Türkiye’de. Fransa’nın Strazburg şehrinden 5 Mayıs’ta start alan araçlar Balkanlar üzerinden geçerek, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda buluştu.



13 Mayıs Pazar günü Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi ve Brüksel Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep’in katıldığı törenle Türkiye etabına başladılar. Takımlar İstanbul’dan sonra, Zonguldak Çorum Boğazkale, Ankara, Nevşehir Kapadokya, Niğde, güzergahlarını izleyecek ve 19 Mayıs’ta da Mersin’de Türkiye finalini yapacaklar. Yarışmacılar 27 Mayıs’ta Ürdün’deki finişe kadar keyifli bir rotada mücadele edecekler.



1111 Euro’nun altında araçlar katılıyor



Kurallara göre, değeri 1.111 Euro’nun altında eski araçlar katılabildiği rallide takımların güzergah boyunca otoyola çıkmalarına izin verilmiyor. Zaman ya da hıza dayalı bir mücadelenin olmadığı Dostluk ve Barış Rallisi’nde yarışmacılar rota üzerinde belirlenen sosyal ödevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarının da destek verdiği rallide bu ödevleri en başarılı yerine getiren takım birinciliği elde ederken, diğer tüm takımlar ikinci ilan ediliyor.





TÜVTÜRK’ten yarışmacılara sosyal sorumluluk ödevi



Ralli süresince yol, hava, şartları ve rakipleriyle mücadele eden yarışmacılar, TÜVTÜRK’ün sosyal sorumluluk ödevini de yerine getirecekler. Bu yıl Can Dostları Hareketi kapsamında çocuklar için hazırlanan trafik öykü kitabı rallicilere TÜVTÜRK ödevi olarak verildi. Yarışmacılara start alanında çocuklar için hazırlanan trafik öykü kitapları teslim edildi. Yarışmacılar rota boyunca bu kitapları çocuklara hediye edecekler.

Gezici araç muayene istasyonlarıyla araç muayene hizmetini Türkiye’nin dört bir yanına götüren TÜVTÜRK start öncesinde de Sultanahmet meydanında bir gezici istasyonunu konuşlandırdı. İstasyon yetkilileri yarışı izlemeye gelenlere araç muayene hizmeti hakkında bilgiler vermenin yanı sıra ralli boyunca yapılacak TÜVTÜRK ödevlerini de rallicilere verdiler.



“20 yaşında olsa da muayenesi ve bakımı varsa 11 bin km yapabilir”



Ralliye destek veren TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, bakımı, periyodik muayeneleri zamanında ve kurallara uygun yapılan otomobillerin, 20 yaşın üzerinde olsalar bile 11 bin kilometrelik, ralli gibi mücadele oranı yüksek organizasyonlarda yer alabileceği, bu organizasyona da bu mesajı vermek için sponsor oldukları ifade edildi.









