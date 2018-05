Anasayfa » Güncel

Gebze, yakıtta GO kalitesi ile tanıştı

14 Mayıs 2018, 13:36

Akaryakıt sektörünün dinamik markası GO’nun tüm ayrıcalıkları, DNZ Petrol ile şimdi de Gebze’ye taşındı. GO’nun 140’ıncı Yeni Nesil Yakıt İstasyonu, Gebze’de açıldı.



‘En saygın istasyon olma’ hedefi ile çıktığı yolların kısa sürede en aranan markaları arasına giren GO’nun Gebze’deki Yeni Nesil Yakıt İstasyonu, DNZ Petrol sahibi Selahattin Sosay’ın evsahipliğinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine İpragaz CEO’su Eyüp Aratay’ın yanı sıra GO yetkilileri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.



GO’nun başarılarına uluslararası arenadan çifte tescil



57 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye enerji sektörünün en önemli şirketlerinden İpragaz’ın en genç markası olan GO’nun, kısa sürede pazarda önemli başarılara imza attığına dikkat çeken İpragaz CEO’su Eyüp Aratay şöyle konuştu:



“Titiz ve yoğun bir hazırlık süreci ile küresel standartlarda yarattığımız İpragaz’ın akaryakıt sektöründeki markası GO, sektöre yenilikler ve önemli bir hareketlilik getirerek kısa sürede büyük başarılara imza attı. GO’nun imza attığı bu başarılar da kısa süre birbiri ardına aldığımız iki uluslararası ödül ile tescillendi.



2013 yılında ilk Yeni Nesil Yakıt İstasyonunu açan GO 5’inci yılına, 5 yıldızlı sertifika ile girdi. Avrupa Birliği resmi performans yönetim modeli; EFQM mükemmellikte yetkinlik tanıma programı kapsamında Türkiye Kalite Derneği KalDer tarafından yürütülen çok titiz ve yoğun bir değerlendirme sonucunda, ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikasına layık görüldü. GO’nun ulusal ve uluslararası arenanın bu prestijli programına daha ilk başvurusunda ödüle uzanması, bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu.



GO CARD ile 3 farklı kategoride Stevie ödüllerine uzandı



GO, 5 yıldızla girdiği 5’inci yılında da küresel prestije sahip bir başka program olan ‘Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde 3 farklı ödülün sahibi oldu. GO, alanında önemli bir dinamizm yaratan müşteri sadakat programı GO CARD ile ‘En İyi Pazarlama Çözümleri’ ve ‘En İyi Teşvik Yönetim Çözümü’ kategorilerinde altın, ‘Müşteri Etkileşimini Artırma” kategorisinde ise bronz ödüle layık bulundu. Ödüllerimizi, Şubat 2018’de ABD, Las Vegas’da düzenlenen törenle aldık.



Gizli müşteri çalışmalarımız ile hizmet kalitemizi geliştiriyoruz



GO’nun uluslararası prestijli programlar tarafından da tescil edilen bu başarıların, personelden eğitime, ‘insana, geleceğe, araca ve yasalara saygı’ felsefemizden BADO sistemimize kadar hiç şüphesiz birçok nedeni bulunuyor. GO’nun kuruluşundan bugüne kadar düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve gizli müşteri çalışmaları ile de üstün hizmet kalitemizi çok daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz”.



DNZ Petrol’ün, GO’nun Yeni Nesil Yakıt İstasyonu zincirinin 140’ıncı halkası olduğunu belirten Eyüp Aratay, akaryakıt sektöründe güvenli ve emin adımlarla büyümeye güçlü bir şekilde devam edeceklerini belirtti.