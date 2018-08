Shell'de yakıt tüketiminin azalması için çalışıyor

Anasayfa » Dünya

28 Ağustos 2018, 15:36

Shell ve AirFlow'un fütüristik araç konsepti, mevcut teknolojilerle hafiflik ve verimlilik sağlıyor ve yük taşımacılı-ğında ton / yakıt optimizasyo-nuna katkıda bulunuyor.

Hafif ve aerodinamik yapı ile madeni yağın otomobillerde oynadığı rolü daha önce “Shell Consept Car” ile ortaya koyan Shell, şimdi AirFlow Truck iş birliğiyle geliştirilen, maksimum yakıt verimliliği sağlamayı hedefleyen fütüristik tasarımlı Starship kamyon konsepti ile de sektördeki gelişmeleri anladığını ve yakıt tedarikçisi olarak gelişmeleri izlediğini ortaya koydu.





Liderlik ve verimlilik

“Taşımacılıkta kullanılan enerji, dünyada kullanılan toplam enerjinin dörtte birine tekabül ediyor. Enerji kullanımından kaynaklı CO2 salınımının beşte birinin kaynağı da taşımacılık. Bu salınımın yüzde 72’lik kısmı ise büyük çoğunluğunu kamyonların oluşturduğu karayolu taşımacılığından kaynaklanıyor. Bu nedenle ticari taşımacılık sektöründe verimliliği ve yakıt ekonomisini arttırmak, salınımı azaltmada önemli gelişmelere yol açacaktır” diyen Mainwaring, bu konuda bütünsel yaklaşımın önemli olduğunu vurguluyor.













Yağ teknolojisi gelişiyor

Tam sentetik Shell ağır hizmet motor yağının yanı sıra Startship’te Shell’in Spirax S6 GXME 75W-80 şanzıman yağı, Spirax S5 ADE 75W-85 diferansiyel yağ ve Spirax S6 diferansiyel yağı ile GME 40 tekerlek göbeği yağı da kullanılıyor.







Motor Cummins, şanzıman Eaton

Tüm aydınlatmalar LED.













Yüzde 100 aerodinamik

Aerodinamiği ve verimliliği maksimize edecek şekilde tasarlanan radyatör kapakları, soğutmayı sağlayan hava akışının radyatörden geçerek motor bölmesine girmesi için açılıyor. Soğutmaya ihtiyaç duyulmadığında kapaklar otomatik olarak kapanıyor. Bu aerodinamik yapı sürtünmeyi azaltırken, yakıt tüketimini düşürüyor. Buna ek olarak soğuk havalarda kapanan kapaklar motorun ısınma süresini azaltıyor.













Solar sistem

Kamyon gelecekte elektrik motorlu bir hibrit aks sistemi içerecek, arka tahriksiz çekiş aksının yerine bu aks kullanılacak. Bu, yakıt tüketiminin önemli bir kısmının gerçekleştiği rampalarda çekiş gücünü arttıracak ve aks, hızlanma/frenleme için kullanılmak üzere kamyondan aküye enerji aktaracak.



























İlk kez ABD’de, Sonoma yarış pistinde, Shell’in “Make the Future” Kaliforniya etkinliğinde sergilenen Starship ile yakıt verimliliğinin sınırlarını zorlayan bir kamyon üretildiğini belirten Shell Madeni Yağlar İnovasyon ve Teknoloji Müdürü Robert Mainwaring; Shell’i enerji verimliliği ve teknoloji geliştirmede önder konumunda tutabilmek için Starship girişimi gibi projeler geliştirdiklerini ifade ediyor.Shell’in madeni yağlar, motor ve güç aktarma sistemleri hakkında teknik danışmanlık yaptığı Starship’te gelecek nesil, düşük viskoziteli, tam sentetik ağır hizmet motor yağı kullanılıyor. Tam sentetik baz yağı ve gelişmiş katkı maddesi teknolojilerinin kullanımı; aşınma, yağ arızası ve tortuya karşı koruma sağlıyor. Daha düşük viskozitenin normal bir SAE 15W-40 motor yağı ile kıyaslandığında üstün yakıt ekonomisi sunduğu belirtiliyor. Bu madeni yağ teknolojisi Shell Rimula Ultra E+ ile aynı viskoziteye sahip ve şu anda tüm dünyada test ediliyor.İzin verilen brüt araç ağırlığı yaklaşık 37 bin kg olan Starship, 8. sınıf bir ağır hizmet aracı. 400 Bg güç / 2.508 Nm tork sunan 6 silindirli 15 litrelik Cummins X15 motoru çok düşük hızlarda 800 motor devrine de uyum sağlayacak şekilde kalibre edilmiş. 18 vitesli otomatikleştirilmiş Eaton şanzıman, araç için özel olarak kalibre edilmiş ve elektronik kontrol birimine sahip.Çelik şasili Starship’in gövdesi karbon fiberden imal edilmiş ve yüzde 100 aerodinamik tasarıma sahip. Ön, arka ve yanlardaki rüzgar direncini azaltan spoylerler, tamponlar da karbon fiberden. Kabin uzatmaları 2 cm’lik alüminyum ünitelerden oluşuyor.Full çelik kafes ile emniyet tüpü oluşturulan araçta, ileri düzey çarpışma önleyici radar ve kamera sistemleri bulunuyor.25 metre uzunluğunda, 2,60 metre genişliğinde olan 6x2 aks konfigürasyonlu araç, disk frenli ve stabilite kontrolü ile ABS özelliği bulunuyor.Süspansiyon sistemi önde çelik, arkada dört hava körüklü.Tüm dış unsurları aerodinamik olarak geliştirilen aracın her yanında, altta, boydan boya, spoyler görevi gören kaplamalar bulunuyor. Arkadaki rüzgar kalkanı özel dizayn. Kabin kapıları da özel aerodinamik tasarımlı ve merdivenli. Çekici ve römork üstyapı arasındaki boşluk kaplanıp kapatılmış.Kaputun ön-alt bölümünde radyatör ızgarası ve soğutucusu bulunuyor. Motor ısısı alt yanlarda yer alan çıkışlardan dışarı atılıyor.Starship’ün pnömatik mekanizmalı kuru yük kasasının üzerinde yer alan 5 bin watt’lık güneş enerjisi sistemi, elektriği 48 voltluk akü bataryasında depolayarak far, cam sileceği, motor fanı, sayaçlar, ısıtma, soğutma, mikrodalga diğer elektrikli aksamları çalıştırıyor.