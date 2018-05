Anasayfa » Dünya

Çok verimli kamyon “STARSHIP” tanıtıldı

14 Mayıs 2018, 13:27

Shell Madeni Yağlar ve AirFlow Truck Company, maksimum yakıt verimliliği sağlayan fütüristik tasarımlı kamyon konsepti Starship’i tanıttı.



Geleceğin kamyonu Starship, Shell Madeni Yağlar ve AirFlow tarafından şirketlere, yük taşımacılığında yakıt tüketimini azaltma yollarını göstermek amacıyla tasarlanıp üretildi. Kargo taşımacılığında yakıt tüketimini en aza indirmek için mevcut teknolojileri kullanan geleceğin kamyonunu, şu an Sonoma Raceway’de bulunan Shell “Make the Future” Kaliforniya etkinliğinde sergileniyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Shell Madeni Yağlar İnovasyon ve Teknoloji Müdürü Robert Mainwaring, Shell’i enerji verimliliği ve teknoloji geliştirme konusunda önder konumunda tutabilmek için Starship girişimi gibi projeler geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi: “AirFlow Truck Company ve diğer tedarikçilerle çalışmak, Shell Madeni Yağlar olarak enerji verimliliğinde nelerin mümkün olduğunu keşfetme yolunda inovatif şirketlerle iş birliği yapmamızı sağlıyor. Taşımacılıkta kullanılan enerji, dünyada kullanılan toplam enerjinin dörtte birine tekabül ediyor. Enerji kullanımından kaynaklı karbon dioksit salınımının da beşte birini oluşturuyor. Salınımın yüzde 72’lik kısmı ise, büyük çoğunluğunu kamyonların oluşturduğu karayolu taşımacılığından kaynaklanıyor. Bu nedenle ticari taşımacılık sektöründe verimliliği ve yakıt ekonomisini artırmak, salınımı azaltmada önemli gelişmelere yol açacaktır.”



Tüm dünyada yakıt ekonomisini artıracak yeni düzenlemelere yönelik çalışmalar devam ederken, Shell Madeni Yağlar bu konuda ilerleme kaydetmek için konuya bütünsel yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyor. Fakat çekici ve römork boyutları ile bu araçların yapımı düşünüldüğünde, ağır yük kamyonlarında kayda değer bir gelişim sağlamanın zorlu bir süreç olduğu görülüyor.



Robert Mainwaring yakıt tasarrufu ve salınım azaltma arasındaki bağı şu sözlerle açıklıyor: “Shell olarak karbondioksit salınımında kayda değer bir azaltmaya gidebilmek ve verimlilik konusunda ilerleme kaydetmek için iş birlikleri ve ortak mühendislik çalışmalarının vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle pek çok büyük ürün imalatçısıyla ortak mühendislik çalışmalarımız bulunuyor. Starship projesini inşa ederken AirFlow Truck Company ve diğer tedarikçilerle kurduğumuz ilişki, Shell olarak önderlik ettiğimiz ortak mühendislik çalışmalarını teşvik eden iş birliği sürecinin bir sonucu. Bu iş birliği sayesinde, yakıt verimliliğinin sınırlarını zorlayacak bir kamyon üretildi. Geçtiğimiz yıllarda bireysel ulaşımda hafif ağırlığın, aerodinamik yapının ve madeni yağın oynadığı rolü ortaya çıkaran konsept bir araba geliştirdik. Starship de Shell Konsept Arabası’nın yük taşımacılığındaki karşılığı diyebiliriz.”





Shell, Starship Projesi kamyonunda kullanılacak madeni yağlar konusunda önerilerde bulunmakla birlikte, motor ve güç aktarım sistemleri hakkında da teknik danışmanlık sağladı. Starship kamyonu, Shell’in gelecek nesil, düşük viskoziteli, tam sentetik ağır hizmet motor yağını kullanıyor. Tam sentetik baz yağı ve gelişmiş katkı maddesi teknolojilerinin kullanımı; aşınma, yağ arızası ve tortuya karşı koruma sağlıyor. Daha düşük olan viskozite normal bir SAE 15W-40 motor yağı ile kıyaslandığında üstün yakıt ekonomisi sunuyor. Madeni yağ teknolojisi Shell Rimula Ultra E+ ile aynı viskoziteye sahip olmakla birlikte tüm dünyada iş ortakları tarafından test ediliyor.



Ağır Hizmet Motor Yağları Global Marka Müdürü Chris Guerrero konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ağır hizmet motor yağları sektöründe lider şirket olarak, sektöre ürünlerimizden daha fazlasını sunmakla yükümlüyüz. Bu yüzden, yük taşımacılığında yakıt ekonomisini artırma yolları sunan AirFlow Truck Company ile iş birliği yapıyor olmamızdan büyük gurur duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda Starship gibi müşterilerimize, sürücülere ve tüm dünyaya fayda sağlayacak olan, dünyanın enerji sorunuyla baş edecek yaratıcı çözümlere ihtiyacımız var.”



ABD’de Sonoma’da gerçekleşecek “Make the Future” etkinliğindeki gösteriminden önce şirketler, Starship üzerinde son dokunuşları yapmaya devam ediyor. Mayıs 2018’de Shell ve AirFlow Truck Company, ABD’nin bir sahilinden diğerine kadar gerçekleştirilecek yolculukta Starship’in performansını ortaya koyacak. Yolculuk Kaliforniya’da başlayıp Florida’da bitecek. Kamyon, izin verilen brüt araç ağırlığı olan yaklaşık 37 bin kilo civarında maksimum yük taşıyacak.



Yük ton verimliliği ve yakıt ekonomisi yolculuk boyunca ölçülecek ve sonuç kamuoyuyla paylaşılacak. Yük ton verimliliği Starship kamyonunda ölçülecek temel gösterge olacak. Shell ve AirFlow, bunun yük taşımacılığındaki en anlamlı yakıt ölçümlemesi olduğuna inanıyor ve navlunu A noktasından B noktasına götürmek için gereken enerji olarak tanımlanıyor. Kamyonun taşıdığı yükü maksimize etmek yakıt ekonomisini azaltacağı gibi, navlun ton verimliliğini artırıp ağırlığına bağlı olarak karbon salınımını azaltacak.



Starship Projesi’nden alınacak sonuçlar tüm dünya ile paylaşılacak. Kamyon sektörü tüm dünyada “daha az enerji harcayarak daha uzun yol gitmek,” yükü maksimize ederken mazot tüketimini azaltmak, daha düşük maliyetlere ulaşarak yakıt ekonomisi düzenlemelerine uyabilmek mücadelesinde birleşmiş durumda. Kamyon, yüksek sıcaklık, mekanik ve kimyasal aşınmayı, yağ değişimi ile tortu birikintisini asgari seviyelere indiren ve tüm dünyada taklit edilen 8. sınıf motor teknolojisiyle çalışıyor. Starship kamyonunun üretiminde kullanılan, yakıt verimliliğine katkıda bulunan inovatif teknolojiler tüm dünyada mevcut ve satın alınabilir durumda. Bu teknolojiler dünyanın her yerinde sürücülerin kendi araçlarında kolaylıkla kullanabilecekleri çözümler. Starship Projesi, dünyanın enerji tüketimini azaltma arayışlarına cevap verecek bir girişim. Aynı zamanda direkt olarak kamyon sektörüne ve daha geniş bir alana da fayda sağlayacak bir yolculuk olacak.