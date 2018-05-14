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“Türkiye’nin en beğenilen şirketi” DHL Express

14 Mayıs 2018, 12:42

Capital Dergisi tarafından 17.’si düzenlenen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında “Kargo, Nakliye ve Lojistik” sektörünün lideri yine DHL Express Türkiye oldu.



10 Mayıs gecesi Hilton Bosphorus Otel’de düzenlenen gecede, ödülü DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen aldı.



Capital dergisi tarafından 17.’sine imza atılan “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2017” araştırması sonuçları açıklandı. Dünyanın lider lojistik hizmet sağlayıcısı DHL Express Türkiye, “Kargo, Nakliye ve Lojistik” sektörünün en beğenilen şirketi seçildi. Böylece DHL Express Türkiye araştırmanın başladığı 2000 yılından bu yana 13’üncü kez aynı ödülün sahibi oldu.



10 Mayıs günü Hilton Bosphorus Otel’de düzenlenen törenle ödülünü alan DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “DHL Express olarak hem dünyada hem de Türkiye’de altyapımıza, çalışanlarımıza, ürün ve hizmetlerimize yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’de de sektörünün öncüsü konumunda olan şirketimiz Türkiye’yi tam 37 yıldır dünyaya bağlayarak, farklı sektörlere özel çözümlerimizle küresel ticareti kolaylaştırıyor, ülkenin refahına katkıda bulunuyor ve yeni fırsatlar yaratıyoruz.

Yüzde 53’lük pazar payı ile Türkiye’de 50 farklı lokasyonda, yaklaşık 1000 çalışanımız, 400 araçlık filomuz ve 2 uçağımız ile 12.000 aktif müşteriye, müşteri merkezli bir yaklaşım ile hizmet veriyoruz. Capital dergisi tarafından düzenlenen bu araştırmada iş dünyası tarafından bu çabalarımızın bir kez daha takdir edildiğini görmekten tüm DHL Express Türkiye ekibi olarak büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



En beğenilenleri 1400 yönetici belirliyor



“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırması, Ağustos-Kasım 2017 tarihleri arasında online anket tekniğiyle gerçekleştirildi. 2017 araştırmasına 59 sektörden 500’ün üzerinde şirketi temsilen 1400 yönetici katıldı. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirleniyor. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri isteniyor. Araştırma, Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin yanı sıra en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını da ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda 22 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin öncelikleri hem de şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı gözler önüne konuldu. Her sektörden şirket ve yönetici için önemli mesajlar içeren araştırmada iş dünyasının ideal şirket kriterleri arasında hizmet ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, güvenilir şirket olma, yönetim kalitesi ve şeffaflığı ile yenilikçilik ilk sıralarda yer alıyor.









