TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

5 Oyak Renault çalışanı olimpiyatlar için yarışacak

5 Oyak Renault çalışanı olimpiyatlar için yarışacak

Tarih 14 Mayıs 2018, 12:32

Oyak Renault’nun çalışanlarını motive etmek ve onların iş kalitesine katkıda bulunmak üzere ikincisini gerçekleştirdiği “El Becerisi Olimpiyatları”nda şampiyon olan 5 çalışan, Global Nissan Temel Beceri Olimpiyatları’na katılmak üzere Fransa’ya gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, çalışanlarını motive etmek ve onların iş kalitesine katkıda bulunmak üzere tüm Renault fabrikalarında düzenenlenen El Becerisi Olimpiyatları’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdi. Çalışanların iş süreçlerinde daha verimli olmalarını sağlamak üzere başlatılan El Becerisi Olimpiyatları kapsamında, birbirinden farklı ve heyecan dolu çok sayıda turnuva düzenlenerek el becerilerinin önemine dikkat çekildi.

Yaklaşık 3 ay süren olimpiyatlar boyunca; 3 direktörlük, 11 departman, 12 erkek ve kadın karma turnuva, 5 el becerisi dalında karşılaşmalar oldu. Kadın ve erkek çalışanların kendi kategorilerinde yarışarak mesleğinin hünerlerini sergilediği olimpiyatlarda, çalışanlar arasında motivasyon artışı sağlanırken aidiyet duygusu pekiştirildi.

5 şampiyon Japonya’ya hazırlanıyor

Son 10 yıldır Nissan tarafından düzenlenen ve tüm Nissan fabrikalarını kapsayan Global Nissan Temel Beceri Olimpiyatları’ndan esinlenilerek gerçekleştirilen El Becerisi Olimpiyatları’nda, 237 Oyak Renault çalışanı yarıştı. 3 aylık süreçte 245 saat sahada gerçekleşen yarışmalar sonucunda departmanlar ve direktörlükler kendi içlerinde şampiyonlarını buldu. Finale kalan 5 şampiyon yarışmacı ise El Becerisi Olimpiyatları Ödül Töreni’nde madalyalarını Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’un elinden aldı.

Şampiyon 5 çalışan, Oyak Renault’yu temsilen Fransa’daki Renault Grubu Finalleri’nde dereceye girmesi durumunda Ekim ayında Global Nissan Şampiyonalarına Katılım hakkı kazanarak Japonya’da yarışacak. Çalışanların Global Nissan Temel Beceri Olimpiyatları’na hazırlanması için fabrikada Ekim ayına dek antremanlar sürecek.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Offshore heyecanına Hasan Kavi de katıldı!

 Offshore heyecanına Hasan Kavi de katıldı! ExxonMobil yetkili distribütörü Hasan Kavi, Adana Offshore’daki yerini aldı.

“Akıllı Tır'' Sakarya’da akıllı çocuklar ile buluştu!

 “Akıllı Tır'' Sakarya’da akıllı çocuklar ile buluştu! Lojistik sektörünün öncü firması olan Mars Logistics, her Mayıs ayının ilk haftası kabul gören Trafik Haftası’nda h...
Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı