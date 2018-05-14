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5 Oyak Renault çalışanı olimpiyatlar için yarışacak

14 Mayıs 2018, 12:32

Oyak Renault’nun çalışanlarını motive etmek ve onların iş kalitesine katkıda bulunmak üzere ikincisini gerçekleştirdiği “El Becerisi Olimpiyatları”nda şampiyon olan 5 çalışan, Global Nissan Temel Beceri Olimpiyatları’na katılmak üzere Fransa’ya gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, çalışanlarını motive etmek ve onların iş kalitesine katkıda bulunmak üzere tüm Renault fabrikalarında düzenenlenen El Becerisi Olimpiyatları’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdi. Çalışanların iş süreçlerinde daha verimli olmalarını sağlamak üzere başlatılan El Becerisi Olimpiyatları kapsamında, birbirinden farklı ve heyecan dolu çok sayıda turnuva düzenlenerek el becerilerinin önemine dikkat çekildi.



Yaklaşık 3 ay süren olimpiyatlar boyunca; 3 direktörlük, 11 departman, 12 erkek ve kadın karma turnuva, 5 el becerisi dalında karşılaşmalar oldu. Kadın ve erkek çalışanların kendi kategorilerinde yarışarak mesleğinin hünerlerini sergilediği olimpiyatlarda, çalışanlar arasında motivasyon artışı sağlanırken aidiyet duygusu pekiştirildi.



5 şampiyon Japonya’ya hazırlanıyor



Son 10 yıldır Nissan tarafından düzenlenen ve tüm Nissan fabrikalarını kapsayan Global Nissan Temel Beceri Olimpiyatları’ndan esinlenilerek gerçekleştirilen El Becerisi Olimpiyatları’nda, 237 Oyak Renault çalışanı yarıştı. 3 aylık süreçte 245 saat sahada gerçekleşen yarışmalar sonucunda departmanlar ve direktörlükler kendi içlerinde şampiyonlarını buldu. Finale kalan 5 şampiyon yarışmacı ise El Becerisi Olimpiyatları Ödül Töreni’nde madalyalarını Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’un elinden aldı.



Şampiyon 5 çalışan, Oyak Renault’yu temsilen Fransa’daki Renault Grubu Finalleri’nde dereceye girmesi durumunda Ekim ayında Global Nissan Şampiyonalarına Katılım hakkı kazanarak Japonya’da yarışacak. Çalışanların Global Nissan Temel Beceri Olimpiyatları’na hazırlanması için fabrikada Ekim ayına dek antremanlar sürecek.







