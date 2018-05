Anasayfa » Otomobil

Otantik yeni SUV Rexton G4 Türkiye’de!

14 Mayıs 2018, 12:26

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong’un Rexton G4 modeli Türkiye’de.



Otantik Yeni SUV Rexton G4 SsangYong Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

Segmentine öncülük eden özelliklere sahip. Rexton G4, şimdi her zamankinden daha güvenli, güçlü, daha ferah ve daha havalı. Bu yeni otantik SUV içerisindeki teknolojiyle kullanıcılarına, sofistikeliğin doruklarına ulaşan rahat, eğlenceli ve güvenli bir sürüş vadediyor.



Rexton G4, 2,2 litrelik bir dizel motor ve arka bağımsız çoklu bağlantı süspansiyonu içeriyor. Dizel motorlu araçta çekme kabiliyeti üç tona kadar çıkabiliyor. Normalde araç ağırlık dağılımını optimize ederek kullanım istikrarını güçlendiren arkadan çekişle çalışıyor, ancak sürücü istediği anda dört teker çekiş modundan birini seçmekte özgür.



Rexton G4, benzersiz bir stil oluştururken SUV mirasını devam ettiriyor. Rexton G4’ün omuz kanadı tasarımı radyatör ızgarası ve sağlam ön çizgileri klasik SUV görünümünü yansıtırken, yanlardaki dinamik karakter çizgisi görkemli bir güzellik katıyor. Cesur ama sofistike bir his, kromla çerçevelenmiş ön tamponla, siyah, yüksek parlaklıkta alt ızgara ile yan ayna arkasına yerleştirilen sinyal ve kapı eşiği lambası ile vurgulanıyor.



İç kabin bölümlerini farklı gösteren kaliteli malzemeler;



Koltuklar, ergonomik olarak her vücut tipine uyacak şekilde tasarlanmış, böylece uzun yolculuklarda yorgunluk hissini azaltıyor. Koltuklar, zarif bir şekilde kapitone edilmiş inanılmaz derecede yumuşak ve rahatlatıcı Nappa deri kaplı olup, iç mekan ambiyansını oluşturmak için ön kapı eşiklerinin ışıklandırması, kapı kaplamasına yerleştirilmiş aydınlatmalar ve gece görünümünü geliştirmeye yönelik gösterge paneli ile tamamlanıyor.



Rexton G4 İç paketler dört renk seçeneği ile tasarlanmış: - Kahverengi - Siyah - Bej başlıklı Siyah - Fildişi Rengi



Araç içi zengin bir bilgi-eğlence ortamı sunuyor. Rexton G4’ün bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Google Android Auto’yu destekleyen 9.2” yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip.

Eğlence sistemi ayrıca, radyo, MP3 çalar, HD digital medya yayınları, eşzamanlı yayın kaydı ve USB giriş özelliklerine de sahip.



İç dizayn, sürücü ve yolculara konfor ve ferahlık sunuyor. İlk sıradaki her iki koltuk da havalandırmalı, birinci ve ikinci sıradaki koltuklar ısıtma özelliğine sahip. Üç farklı sürücü kullanımına yönelik hafıza özelliği, sürücü koltuğu ve ayna pozisyonunu değiştirilebiliyor. Ön iki koltuk elektrikli hareket kabiliyetine sahip Optimize edilmiş iç tasarım sayesinde ikinci sıra koltuklar için geniş bacak mesafesi sunuluyor. Aynı zamanda çift katlanabilme özelliğine sahip ikinci sıra koltuklar bagaj kapasitesini de genişletiyor.



Yüksek yoğunluklu, yüksek çekime dayanıklı çelik levha Rexton G4’ün gövdesinde kullanılan tüm çelik plakaların % 81.7’sini oluşturuyor ve bir çarpışmada deformasyona karşı mükemmel sağlamlık ve koruma sağlıyor. Bu sayede, kabin içindeki emniyetli alan en üst düzeye çıkarılmış durumda.



Rexton G4, diz hava yastığı ve ikinci sıra hava yastıklarının da dahil olduğu dokuz hava yastığı ile donatılmış olarak geliyor. Direksiyon simidi ve direksiyon kolonu, çarpışma kuvvetini emmek için özel olarak tasarlanmış olup, sürücü göğüs bölgesi üzerindeki etkiyi en aza indiriyor ve aktif kafalıklar çarpışma durumunda omurga incinmesini önlemek için yolcu ve kafalık arasındaki boşluğu kapatarak öne doğru hareket sağlıyor.



Rexton G4’ün genel gövdesi dayanıklılık konusunda rakipsiz olup, iç dizaynı da son derece lüks ve geniştir. Çekiş kapasitesi mükemmel, birçok sürüş yardımı sistemi ve süspansiyon sistemi mümkün olan en güvenli sürüşü sağlamak için tasarlanmıştır. Sahip olmaktan gerçekten gurur duyacağınız SUV REXTON G4.