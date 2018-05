Anasayfa » Piyasa

30 Adet Tekstil Taşıyıcı Kutu Yatırımı

14 Mayıs 2018, 12:14

1980 yılından bu yana Türkiye’nin lideri TIRSAN ile yatırım yapan Turtransit Lojistik, 30 adet Tekstil Taşıyıcı Kutu alarak bu geleneğini sürdürdü.



Turtransit yatırım kararını “ISO standartları gereği karşılaştırma yaparak satın alma kararı veriyoruz. Yaptığımız karşılaştırmalarda her yol TIRSAN’a çıkıyor.” diye açıkladı.



Otomotiv, tekstil ve hızlı tüketim lojistiğinde uzmanlaşan Turtransit Lojistik, 38 yıldır müşterilerinin her türlü beklentisine Tırsan’da çözüm buluyor. Firma son yaptığı alımla filosuna 30 adet Talson Tekstil Taşıyıcı Mega katarak yoluna Tırsan ile devam etti. Araçlar 10 Mayıs’ta Tırsan Adapazarı üretim tesislerinde yapılan törenle teslim edildi. Teslimat törenine; Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, Turtransit Lojistik İcra Kurulu Üyeleri Şebnem Zeybek, Serdar Atabek ve Melis Yüksel katıldı.



Turtransit Geçmişten Güç Alarak Geleceğe Yatırım Yapıyor



Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Turtransit’in 1980 yılında kurulduğunu o günden bugüne birlikte çalıştıklarını söyledi. İkinci neslin firmayı başarıyla yönetmesinin önemine değinen Nuhoğlu, “Sürdürülebilen şirketler, devredilebilen kurumsal yapılar ve aile içinde büyüyen şirketler kurumlarımız için çok önemli. Bu bana ayrı bir mutluluk veriyor, çünkü bir şey kalıcı olduğu zaman ülkeye katma değer sağlıyor.” dedi.



Nuhoğlu, yeni bir işbirliği ile 30 adet özel askılı Talson marka kutu araçlarını teslim ettiklerini belirterek, bu zamana kadar Turtransit’e yaklaşık 500 adet araç verdiklerini, firmanın sürekli olarak yatırımını Tırsan’a yaptığını ve bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Turtransit’in vizyonerliğine de vurgu yapan Nuhoğlu, “2012 yılında ülke taşımacılığında tren alternatif olarak kullanılmazken, bu alanda Turtransit Türkiye’nin öncü iki firmalarından biri oldu. O tarihte yaptırdıkları 50 treyleri tren taşımalarına uygun hale getirmişlerdi. O gün bu ihtiyacı öngörmeleri gerçekten çok önemlidir.” dedi.



Tırsan’ın Uluslararası Başarısı Taçlandırılmalıdır



Turtransit Lojistik İcra Kurulu Üyesi Şebnem Zeybek, müşterilerinin tedarik zinciri ihtiyaçlarını belirleyip stratejik iş ortağı olarak hizmet vermek isteyen bir firma olduklarını ve bütüncül lojistik hizmetler sunduklarını belirtti. Kara ve intermodal nakliyesinde en büyük destekçilerinin Tırsan olduğunu kaydeden Zeybek, Tırsan ile işbirliğinin aynı zamanda büyük bir dostluk içinde devam ettiğini söyledi.



Zeybek, tercihlerinin en büyük nedenlerinden birinin de Tırsan’ın uluslararası arenada elde ettiği başarılar olduğunu anlatarak, “Tırsan’ın, Türk firması olarak adımızı bu kadar başarılı bir şekilde uluslararası arenada taşıyor olması bizim için mutluluk kaynağı ve buna destek vermek istiyoruz. Onların başarıları bizim başarımızdır. En son yaptıkları Low-bed fabrika yatırımından gurur duyduk.

Bu başarılı işlerin bilinmesi, onurlandırılması ve taçlandırılması gerekiyor. Sağ olsunlar, var olsunlar Türkiye’ye önemli bir değer kazandırdılar.” dedi.



Turtransit Özel Çözümlerle Büyüyor



Zeybek, müşterilerine sundukları hizmetler hakkında ise şu bilgileri verdi: “Turtransit olarak müşterilerimize tedarik zinciri hizmeti sunuyoruz. Taşımacılık, depolama ve lojistik hizmetlerimizle otomotiv, hızlı tüketim ve tekstil sektörü başta olmak üzere özel çözümler geliştiriyoruz.



Romanya’da da bir firmamız bulunmaktadır ve bu firmamızın filosu ile Avrupa içi taşımalar yapıyor ve ağırlıklı Doğu Avrupa’ya hizmet sağlıyoruz. Trieste ve Toulon’da ofislerimiz bulunuyor. Şirketimizi uluslararası arenada daha ileriye taşıyabilmek için Avrupa ve Asya’da stratejik ortaklıklarımız var. Geçen yıl Euro bazında %15 büyüdük ve bu yıl da %20 büyüme hedefliyoruz.”



Her Türlü Çözümün Tek Adresi Tırsan



Turtransit Lojistik İcra Kurulu Üyesi Melis Yüksel ise, uzun yıllardır devam eden Tırsan işbirliğinde kendilerine sunulan hizmetlerden her zaman memnun kaldıklarını aktırdı. “Müşterimiz bizden ne istediyse bunun çözümünü Tırsan’da bulduk.” diyen Yüksel, yeni yatırımlarının 1,5 milyon Euro olduğunu ve 2018 yılı içerisinde ek bir yatırımla Tırsan’dan tenteli araçlar alacaklarının bilgisini verdi.



Bütün Yollar Tırsan’a çıkıyor



Turtransit Lojistik İcra Kurulu Üyesi Serdar Atabek ise “Firma olarak ISO standartları gereği karşılaştırma yapmadan satın alma yapmıyoruz. Yapılan karşılaştırmalar sonucu her yol Tırsan’a çıkıyor” diyerek Tırsan tercih etmelerinin nedenine vurgu yaptı. Turtransit’in sahip olduğu filo hakkında da bilgiler aktaran Atabek, “Şu anda 350 treyler, 150 çekicimiz var. Romanya’daki firmamızda ise 50 treyler, 30 çekicimiz bulunuyor. Filomuzun yüzde 80’i Tırsan ürünlerinden oluşuyor. Tırsan’dan 2012’den bu yana farklı ürün gruplarında alımlarımız oldu. Ağırlıklı Avrupa’ya taşıma yapıyoruz. Avrupa’dan ise Türki Cumhuriyetler, Gürcistan, Irak ve İran gibi ülkelere transit taşımalar gerçekleştiriyoruz” dedi.



Talson T.TGG / TAL Araç Özellikleri



Değerli kargoların taşınmasında gerekli güvenlik özellikleri ile müşterilerine tam emniyet imkanı sunan Talson Kutu, sahip olduğu e-f-g tren taşıma özelliği sayesinde intermodal taşımacılıkta da müşterilerine avantaj sağlıyor. Üzerinde 10.912 adet yük sabitleme ve askı çubuğu kullanımına uygun slot bulunan patentli alüminyum Talfix® panelleri, çift kat olarak da kullanılabiliyor. Talson kutu araçlarının yüksek mukavemetli üst yapısı CodeXL standartlarına %100 uyumludur. Talson’un kendinden destekli üst yapısı ve kataforez kaplamalı (KTL) hafif şasisi daha fazla yükleme kapasitesi sağlarken, en zorlu koşullarda dahi sağlamlık ve güvenilirliği ile öne çıkıyor.