İnşaat sektörünün önde gelen markaları tercihini Ford Trucks’tan yana kullandı

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11 Mayıs 2018, 18:04

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, bu yıl İzmir’de gerçekleşen Beton Fuarı’nda kısa süre önce teslimatını gerçekleştirdiği 79 adet araç için bir plaket töreni düzenledi

Törende inşaat ve çimento sektöründe faaliyet gösteren ve Ford Trucks’ı tercih eden 5 şirketin temsilcilerine plaketleri takdim edildi.

Ford Trucks İnşaat Serisi en ağır şantiye şartlarına göre tasarlandı

Ford Trucks, 25-28 Nisan’da İzmir Fuar Merkezi’nde bu yıl 10. kez düzenlenen ‘Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı kapsamında filosunu Ford Trucks marka araçlarla genişleten Akçansa Çimento, Onur İnşaat, Ulubeton, Kadıoğlu Beton ve Yiğit Beton firmalarına yönelik bir plaket töreni gerçekleştirdi. Törende firmalara plaketleri Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış ve Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu tarafından verildi.Fuar kapsamında gerçekleştirilen plaket töreninde 40 adet Ford Trucks 4142M ve 1 adet Ford Trucks 3542P pompa olmak üzere 41 adet Ford Trucks ile filosunu genişleten Kadıoğlu Beton adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kadıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Fırtına'ya plaket takdim edildi. Filosunu 15 adet Ford Trucks 4142M ile genişleten Akçansa Çimento adına ise Teknik ve Kalite Müdürü Göktuğ Aktaş'a plaket teslim edildi. 11 adet Ford Trucks 4142M ile araç parkını büyüten Ulubeton adına ise Yönetim kurulu başkanı Mustafa Ulucan'a plaket takdim edildi. 8 adet Ford Trucks araç teslim edilen İstanbul merkezli Onur İnşaat adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Onur plaketi teslim alırken, 4 adet Ford Trucks 3542D teslim edilenYiğit Beton adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık plaketi teslim aldı.Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan Ecotorq motor sayesinde rampada ve zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere konfor getiriyor. Ford Trucks inşaat serisi 420PS güç ve 2150Nm ye ulaşan tork değeri ile en zor inşaat koşullarında yüksek performans sunuyor. Özellikle dekopaj kullanımında karşılaşılan şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek tork ile yokuşları tırmanırken, 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 600KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW’lık frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor. Ford Trucks inşaat serisindeki otomatik şanzıman opsiyonu ise ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip.Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. %22’lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştürülüyor. Akıllı bakım teknolojisi ile 2250 saate varan bakım aralıkları ile müşteri maliyetlerinde de önemli iyileşmeler sağlayan Ford Trucks inşaat serisi, ekonomik anlamda da büyük avantajlar sunuyor.