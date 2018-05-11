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Dacia Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dacia Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Tarih 11 Mayıs 2018, 10:35

Dacia, Hakkını Ver sloganı ile başlattığı ve ilk e-ticaret uygulamasını da kapsayan 100 Duster’lı ön lansman kampanyası ile tarihinde bir ilke imza atarak Effie Ödülleri’nde ‘’Küçük Bütçeyle Büyük Başarı’’ kategorisinde Altın Effie ödülünün sahibi oldu.

Mart ayında Türkiye’de satışa sunulan Yeni Duster’ın lansmanından önce, e-ticaret ile online satış gerçekleştirilmişti. Ilk yüz müşteri Yeni Duster’ı pazara sunulmadan önce web sitesi üzerinden satın alma ayrıcalığına sahip olmuştu.

Reklam sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen Effie 2018 ödülünü alan Dacia, Yeni Duster roadshow organizasyonu ile Türkiye’yi dolaşıyor. Toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonunda Yeni Duster, ‘’Hakkını Ver’’ sloganı ile otomobilseverlerle buluşuyor. Katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakalıyor.

İlk kez 1968 yılında Amerika’da reklamların etkinliğini ve başarısını ölçmek ve ödüllendirmek üzere başlatılan ve de; 20 altın, 18 gümüş, 32 bronz olmak üzere toplam 70 ödül sahiplerini buldu.


 

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