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Yalçın Dorse Poligonda

Yalçın Dorse Poligonda

Tarih 10 Mayıs 2018, 16:38

Silivri fabrikasında gerçekleştirdiği ağır nakliye ve proje taşımalarında kulanılan Lowbed üretimi ile Türkiye ve ihracat pazarlarında tanınan Yalçın Dorse Silivride sosyal hayatın da bir parçası olmaya yönelik çalışmalar ve organizasyonlara da imza atıyor.

Yalçın Dorse Silivri Kaymakamlığı ve yerel yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği etkinlik 5. Yılı geride bıraktı. Silivri Avcılık ve Atıcılık ihtisas Spor Kulübü ile Yalçın Dorse arasında yapılan işbirliği ile Trap Turnuvası ve bahar Şenliği düzenlendi.

Şenlikte Silivrili avcılar atıcılar, ağır vasıta sürücüleri, yalçın dorse davetlileri Silivri halkı ile buluştular. Buluşma kapsamında İbrahim Şentürk adına bir trap (Bir kuleden atılan diskleri vurmaya yönelik aniden havalanan uzaklaşan ve yükselen hedeflere yönelik dikkat ve beceri ani karar gerektiren atıcılık branşı ) turnuvası düzenlendi. SAVAİSK Silivri Avcılık ve Atıcılık ihtisas Spor Kulübü poligonunda yapılan etkinlikte av ve atıcılık  spor malzemeleri, tarım traktörleri, yem bayilerinin standları da yer aldı.

Konu ile ilgili olarak Yalçın Şentürk organizasyonla ilgili bilgi verdi.  “Biz taşımacılığa yönelik ekipman üretiyoruz. Ağır nakliye özel ihtisas bilgi beceri, dayanıklılık doğru kararlar gerektiren bir nakliye türü. Bu operasyonlarda görev alan personelin doğayı, toprağı, makinaları tanıması sürekli doğru karar verme yeteneği olan kişiler olması gerekiyor. Bu nedenle bu turnuvayı Silivri avcılar kulübü ile birlikte avcı ve atıcı olan Babam İbrahim Şentürk anısına  5. Kez bu organizasyonu gerçekleştirdik. Silivri’nin sosyal gelişimine katkıda bulunarak halkla da kaynaşıyoruz.  Her yıl beklediğimizin üstünde bir katılım ve ilgi görüyoruz. Bundan memnunuz Bu yıl yaklaşık 400 kadar misafiri ev sahipliği yaptık. Silvri de ki tüm kurumların ilgisini gördük. Kaymakamlık ve Belediye’nin gösterdiği ilgi ve destek için de teşekkür ediyoruz” dedi



 

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