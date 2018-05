Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

GO kalitesi şimdi de Diyarbakır Bismil’de

10 Mayıs 2018, 15:46

Türkiye akaryakıt sektörünün yenilikçi ve dinamik markası GO, tüm Türkiye’yi kapsayan istasyon zincirine, sağlam ve emin adımlarla yeni halkalar eklemeye devam ediyor.

GO ayrıcalıklarını Diyarbakır’da Ergani ve Kayapınar’ın ardından şimdi de Bismil’e taşıyan Diyarbakır - Batman Karayolu üzeri 1. km’deki yeni nesil yakıt istasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. GO bayi ZAL Petrol sahibi Mehmet Üzel’in evsahipliğinde gerçekleştirilen törene İpragaz Otomotiv Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür Selvi ve GO yetkililerinin yanı sıra iş dünyasının yerel temsilcileri ile halk da yoğun ilgi gösterdi.



GO, ‘yolların en saygın istasyonu olma’ vizyonunu taşıyor



Açılış töreninde yaptığı konuşmada GO’nun Yeni nesil yakıt istasyonları ve bayileri ile her geçen gün daha da büyüyüp, güçlendiğini belirten İpragaz Otomotiv Yakıtları Satış Grup Müdürü Özgür Selvi “İpragaz çatısı altında 55 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz faaliyetlerimize, 2013’den itibaren akaryakıt sektörünün dinamik ve yenilikçi markası GO’nun da katılmasının gururunu yaşıyoruz. ‘Yolların en saygın istasyonu olma’ vizyonu ile çıktığımız bu yolda, tüm Türkiye’de emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz. Halkımıza hak ettiği kaliteli ve saygılı hizmeti GO’nun yeni nesil yakıt istasyonları ile sunuyoruz. GO’nun Bismil’deki ilk istasyonunu bölge halkına kazandırdığı için Mehmet Bey’e teşekkür ediyorum. İstasyonumuzun, başta bayimiz, şirketimiz ve tüm bölge halkı olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



GO ayrıcalıklarını Bismil’e taşıdı

Birçok özgün niteliği ile GO’nun akaryakıt sektörüne getirdiği hareketliliğe dikkat çeken GO bayi ZAL Petrol sahibi Mehmet Üzel de, “GO, gerek ürün ve gerekse hizmet kalitesi ile kısa sürede yolların aranan markaları arasına girdi. GO’nun bu ayrıcalıklarını Bismil’e taşımak bizler için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı” diyerek, başta GO yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.