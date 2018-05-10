Ford geniş ürün portföyüyle Bursa Otoshow’da

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10 Mayıs 2018, 15:14

Ford standında; Ford SUV ailesinin yanı sıra, yenilenen Fiesta ile Ford ticari ailesinin dikkat çeken üyeleri de sergiliyor.

Hayatı farklı yaşayanlara renkli bir seçenek: Yeni Ford EcoSport

Amerikan rüyası Mustang Bursa’da

Yeni Tourneo Custom ile her yolculukta Business Class konforu

Ford, bu yıl 10’uncusu ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği iş birliğinde Bursa’da gerçekleştirilen Bursa Otoshow 2018 10. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı’nda Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi araçlarını sergiliyor. 8 – 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda Bursalılar, Ford SUV ailesinin en son üyesi yeni EcoSport ve ailenin diğer üyeleri olan Kuga ve Edge’in yanı sıra daha fazla duygu, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunmak üzere yenilenen Fiesta ile Ford ticari ailesinin şık tasarımı ve dinamik görünümüyle dikkatleri çeken üyeleri Tourneo Custom ve Tourneo Courier, ticari araç dünyasında dayanıklılığı ve fonksiyonelliğiyle tanınan Transit ile pick-up segmentindeki zirve oyuncusu Yeni Ranger’ı yakından inceleme şansı bulacaklar.Ford’un Türkiye’deki SUV ailesinin en yeni üyesi Yeni Ford EcoSport, Ford Performance ailesinin tasarım detaylarını barındıran ST-Line donanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bursa Otoshow 2018’de sergilenen Yeni Ford EcoSport’un, 18” Alaşım jantları ve kontrast tavan renk seçeneği ile tamamlanan göz alıcı dış tasarımı, iç tasarımda ST-Line tasarım detayları, parçalı deri döşeme ile tamamlanıyor. Yeni EcoSport kompakt SUV tasarımı, sunduğu teknolojik özellikleri ve hem şehirli hem maceracı karakteriyle hayatı farklı yaşamayı tercih edenlere hitap ediyor. Yeni Ford EcoSport, müşterilerine daha fazla fonksiyonellik ve çok yönlülük ve daha rafine bir stil sunarken, Ford SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, ayrıca Geri Görüş Kamerası gibi sürücü destek teknolojilerini de içeriyor. Dinamik ve güçlü tasarımıyla dikkat çeken Yeni Ford EcoSport, 12 iddialı renk seçeneğinin yanı sıra, kullanıcı odaklı iç mekanında 8 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı direksiyon ve ayarlanabilir bagaj bölmesi gibi akıllı saklama çözümleriyle ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.Köklü geçmişi, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile tüm dünyaya ün salmış Ford Mustang yeni neslinde de karakteristik tasarım özelliklerini korumaya devam ediyor. Ford Mustang’in kendine özgü tasarım detayları arasında; alçak ve geniş tavan, dik eğimli ön ve yan camlar, üç boyutlu, üç çizgi halindeki stoplar, kaslı gövde dizaynı, köpekbalığı burnu şeklindeki gövde ve ön ızgara üzerinde bulunan eşsiz Mustang logosu yer alıyor.Ford Mustang, Fastback ve Convertible olmak üzere 2 farklı gövde tipi ile 2.3 lt Ecoboost 317 PS ve 5 lt V8 421 PS motor seçenekleri ile manuel ve otomatik şanzıman ile sunuluyor. Avrupa’da satılan seri üretim Ford modelleri arasında gelmiş geçmiş en hızlı model unvanına sahip olan Ford Mustang V8 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlarken, Ford Mustang 2.3 EcoBoost, 0’dan 100 km/s hıza 5.8 saniyede ulaşıyor. Mustang, 50 yılın ardından Avrupa ve Türkiye yollarında rüzgar gibi esiyor.Yeni Tourneo Custom, müşterilerin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok önem verdikleri oturma düzenleri hakkında detaylı araştırmalar sonucu geliştirildi. İlk kez 2012 yılında lanse edilen Tourneo Custom, yenilenen ön tasarımı ve yepyeni premium iç mekanıyla rafine ve sofistike bir yolculuk sunuyor. Yeni Tourneo Custom, segmentinde arka yolcu kabininde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen 6 koltuk sunan tek model olarak dikkat çekerken, 30’un üzerinde koltuk konfigürasyonu ile yolcu kabininin ihtiyaca göre tasarlanmasına imkan sunuyor. Arka yolcu kabininde birbirine bakan 6 koltuklu kombinasyon ile konferans düzenine geçilebilirken, yolculara kabini dilediği şekilde kullanma imkanı sunuluyor. Koltuklar, çalışma arkadaşlarıyla toplantı ortamından bire bir görüşmelere kadar çeşitli amaçlara göre kolayca düzenlenerek daha esnek ve interaktif bir çalışma ortamı yaratabiliyor. Orta koltuk sırtlıklarını katlayıp düz yüzeyi masa olarak kullanabilme ve koltukların ikinci sırasını konferansta olduğu gibi düzenleyebilme özellikleri ise kolaylık sağlıyor. Her bir koltuk bağımsız olarak katlanıp kaldırılarak, limuzin tarzı geniş bir alan ya da bagajlar için genişletilmiş alan yaratılabiliyor.Avrupa’daki 40 yılı aşkın tarihinde sunduğu en kapsamlı ve farklı versiyonlara sahip yeni nesli ile Türkiye yollarına çıkan Fiesta ise daha çok teknoloji, eğlence ve konfor sunmak üzere yenilendi. Bursa Otoshow 2018’de sergilenen Yeni Fiesta, dış dizaynında yeni sportif detaylarla, beğenilen sade ve zarif tasarım felsefesini sürdürürken, içeride ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Açılabilir panoramik cam tavan kesintisiz bir ferahlık sunarken; sadeleştirilen, azaltılan tuş sayısı ve ergonomisi artırılmış ön konsol ile yüksek kalite hissini birleştiriyor.Daha fazla duygu, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunan Ford Fiesta, 8 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran aracılığıyla SYNC3 araç içi multimedya sistemi ile sesle komut sistemi sunarak dünyaya bağlanıyor; 10 hoparlör 675 watt’lık B&O PLAY ses sistemi sınırsız müzik ve eğlence vaat ediyor.