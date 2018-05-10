Esadaş Turizm'in yeni otobüsleri

Anasayfa » Piyasa

10 Mayıs 2018, 15:01

Esadaş Turizm tercihini yine Mercedes-Benz’den yana kullandı.

Erzurum merkezli, şehirlerarası yolcu taşımacılığı şirketi Esadaş Turizm; Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler’den 4 adet Setra 516 HD model otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana kullandı. Bu teslimat ile birlikte Esadaş Turizm’in filosunda 20 adedi Setra olmak üzere hepsi Mercedes-Benz marka toplam 64 adet araç bulunuyor.Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü, tören sırasında yaptığı konuşmada “Değerli iş ortağımız Esadaş Turizm ile bir kez daha işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4 adet Setra 516 HD alımları için kendilerini tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz; bol kazançlı ve hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca yetkili bayimiz Mengerler Ticaret’e da bu satış için gösterdikleri emek ve destekleri için çok teşekkür ederiz.” dedi.Esadaş Turizm Yönetim Kurulu Üyesiise, “Yaz sezonu hazırlıklarımızı kısmen tamamladık. Filomuzda Mercedes-Benz Travego ve geçen sezonda aldığımız Setra 516 araçları tercih ediyoruz. Son dönemlerdeki maliyet giderleri artışları sektörümüzü olumsuz etkilese de; Esadaş Turizm ailemizin amiral gemisi olduğundan ayakta tutabilmek adına diğer işlerimizden finanse ederek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sektörümüze mesajımız da rekabeti bilet fiyatlarında değil sadece sunulan hizmet anlamında yapalım. Bu vesile ile az bir zaman kalan sezonun tüm sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.” şeklinde konuştu.