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TEMSA’nın çevre dostu araçlarına belediyelerden tam not!
10 Mayıs 2018, 14:51
TEMSA türk mühendisleri tarafından tasarlanan MD9 LE model aracını sergiledi.
Marmara Belediyeler Birliği 2018 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal başta olmak üzere çok sayıda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanının katıldığı toplantıların ana gündem maddesi, doğanın ve çevrenin korunması oldu. Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından tasarlanan çevre dostu araçlarıyla, son 5 yıldır Türkiye’de sektör lideri konumunda bulunan TEMSA da Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nun katılımcıları arasında yer aldı.
TEMSA, şehir içi taşımacılığında en çok tercih edilen araçları arasında bulunan MD9 LE’yi, Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu kapsamında sergiledi. TEMSA standını ziyaret eden çok sayıda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı, şirketin şehir için ulaşımında kullanılan çevreci araçlarından MD9 LE ve MD9 electriCITY ile ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı; MD9 LE model aracında incelemelerde bulundu.
MD9 LE Hakkında
- MD9 LE, otomatik şanzımanı, bağımsız ön aksı, yükseklik ayarlı direksiyonu, geniş sürücü bölgesi ve ergonomik gösterge paneli ile sürücüler için konforlu bir sürüş keyfi sunuyor.
- Tasarımda kullanılan paslanmaz ve kompozit malzemeler, aracın uzun ömürlü ve daha hafif olmasını sağlıyor.
- Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından tasarlanan araç, 3 kapısıyla hızlı ve rahat yolcu sirkülasyonuna imkân tanırken, operatörlere ciddi bir maliyet avantajı sunuyor.
MD9 ELECTRICITY HAKKINDA
-Temsa tarafından taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre geliştirilen MD9 electriCITY, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor, sessiz olmasıyla şehirlerdeki gürültü kirliliğinin azaltılmasına da büyük katkı sağlıyor.
-63 yolcu kapasiteli MD9 electriCITY; üç kapısı sayesinde hızlı yolcu indirme-bindirme olanağı sağlıyor.
-200kwh batarya ile 230 km menzil özelliğine sahip olan bu otobüs, 6 saatte şarj edilebiliyor.
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