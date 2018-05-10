MAN araçların yeni yağları Shell'den

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10 Mayıs 2018, 14:07

Shell & Turcas işbirliği ile üretilen MAN Orijinal Yağları – MAN Genuine Oil,MAN araçlara üstün performans ve tam koruma vaat ediyor.

MAN araçlarının tüm ihtiyaçlarına yönelik ileri teknoloji ve yüksek normlarda üretilen MAN Orijinal Yağları – MAN Genuine Oil’in, 10 Mayıs 2018 perşembe günü The St. Regis İstanbul Otel düzenlenen basın toplantısı ile türkiye pazarına tanıtıldı.



MAN Genuine Oil Lansmanı’na MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu ev sahipliği yaparken, Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak ve iki şirketin diğer yetkilileri de toplantıda hazır bulundular.



MAN’ın 250 yılı aşan köklü geçmişi ile üretim ve mühendislik alanındaki en önemli küresel markalardan biri olduğuna vurgu yapan Tuncay Bekiroğlu, “250 yılı aşan eşsiz bilgi birikimi, ileri teknolojisi ile MAN’ın yaptığı tüm üretim ve geliştirmelerin odağında, araçların işletmecisi, kullanıcıları, yük ya da yolcular ve ekolojik hassasiyetler yer alıyor. Bu doğrultuda tüm MAN araçları, ileri teknolojileri, dayanıklılıkları, kaliteleri, sundukları yüksek performansa karşın düşük yakıt ve işletme giderleri ile sınıflarının premium modellerini oluştururlar. Diğer bir deyişle, MAN araçlarında kullanılan en küçük vidadan motor bloğuna kadar tüm bileşenleri, yüksek standartlara sahiptir. Bu bileşenlerin her biri kendilerine yönelik yüksek MAN normlarını karşılayarak, üstün nitelikli MAN araçlarını oluştururlar. Bu bileşenlerin en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz, araçlarda kullanılan yağlardır. Bugün burada bu önemli konuda, MAN Orijinal Yağları – MAN Genuine Oil’in lansmanı için bir arada bulunuyoruz. MAN ve Shell & Turcas gibi iki küresel markanın bilgi birikimi ve tecrübesinin ortaklaşa eseri olarak, motor, şanzıman ve aks yağları için uygulanan yüksek MAN normlarını fazlasıyla karşılayan üstün nitelikli MAN Orijinal Yağları’nı geliştirdik ve kullanıma sunuyoruz” dedi.



Dünyada ve Türkiye’de 11 yıldır Madeni Yağlar Pazar Liderliğini sürdüren ve Derince üretim tesislerinden 61 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Seyfettin Uzunçakmak, MAN ile gerçekleştirilen iş birliği ile birlikte Shell & Turcas’ın Türkiye pazarındaki gücünü daha da artırmış olduğunu söyledi. Küresel çapta öncü kamyon ve otobüs üreticisi MAN ile Türkiye pazarında işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti vurgulayan Seyfettin Uzunçakmak, “Madeni yağ tedarik zincirinin tamamında faaliyet gösteren Shell; yenilikçi yaklaşımı ve Ar-Ge’ye yaptığı yatırımın bir sonucu olarak hem küresel hem de yerel markalar tarafından iş ortağı olarak tercih ediliyor. Müşteri beklentilerini karşılamayı hedefleyen hizmet anlayışımızı, GTL teknolojisi ile doğal gazdan ürettiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz. Uzun yıllardır ürün tedarik ettiğimiz markalar arasına MAN gibi çok önemli bir üreticiyi dahil etmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Dünyanın önde gelen iki lider markasının yaptığı bu anlaşma ile yerel olarak Derince de üreteceğimiz, MAN özel spesifikasyonlarını karşılamak üzere ortak olarak geliştirilen MAN Orijinal Yağları tedarik ediyor olacağız. İspanya, İtalya, Fransa ve Güney Kore’de sürdürdüğümüz bu iş ortaklığını Türkiye’ye de taşımış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda ürün portföyümüzü de genişleterek işbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.



Üstün nitelikleri ile MAN Genuine Oil’in, motor, şanzıman ve aks parçalarını korozyona uğratan asit oluşumuna izin vermediğini de belirten Şinasi Ekincioğlu, “MAN Orijinal Yağları, daha düşük sürtünme direnci nedeniyle yakıt harcamasını en aza indiriyor. Daha az uçucu olduğu için yağ eksiltmesi en az düzeyde seyrediyor. Daha yüksek oksidasyon direnci nedeniyle yağlama özelliğini çok uzun süre koruyabiliyor. Dolayısıyla MAN Orijinal Yağları ile MAN araçlarında daha fazla yakıt tasarrufu, daha uzun yağ kullanım ömrü ve emisyon sistemleri ile daha fazla uyumluluk sağlanıyor. Özetle MAN Orijinal Yağları, üstün koruma performansı ve daha düşük işletme maliyetleri sunuyor. MAN Satış Sonrası Hizmetler, iki yıllık yedek parça garantisinden sonra ileri teknoloji ürünü MAN Orijinal Yağları ile MAN müşterilerinin iş modellerine, maliyet azaltan üstün nitelikli bir katma değer daha sunmuş oluyor” açıklamasında bulundu.



MAN’ın üstün nitelikleri araçları ile olduğu gibi satış sonrası hizmetlerde de “ömür boyu iş ortakları” olarak kabul ettiği müşterilerine en ideali, en iyiyi sunma amacında olduğunu vurgulayanda, “MAN Orijinal Yağları – MAN Genuine Oil de bu yaklaşımla geliştirildi. Alanlarında uzman MAN ve Shell & Turcas mühendislerinin uzun ve titiz çalışmaları sonucu geliştirilen MAN Orijinal Motor Yağları, MAN’ın motor yağları (MAN 3277, MAN 3477, MAN 3677) şanzıman yağları (MAN 341 Z5) ve aks yağları (MAN 342 S1) için uyguladığı yüksek MAN normlarını fazlası ile karşılıyor. Tüm MAN Orijinal Yedek Parçaları ile mükemmel uyum sağlayan ve premium sınıfta bir kaliteyi sunan bu yağların piyasada eşdeğeri bulunmuyor, sadece MAN Yetkili Servisleri’nde ulaşılabiliyor” dedi.