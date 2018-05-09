Diwa.6 akıllı ve verimli

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09 Mayıs 2018, 17:59

Kent içi otobüsçüler ile Voith, Diwa.6 Teknoloji Etkinliği’nde buluştu.

Voith Turbo Tükiye organizasyonu kent içi otobüsler için geliştirilen, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Diwa Serisi tam otomatik şanzımanların Euro 6 motorlar ile uyumlu olan, geliştirilmiş, güncellenmiş versiyonu Diwa.6’yı anlattı.









Diwa.6’nın özellikleri

Servis hizmetleri

Voith'un otomatik şanzıman yetkili servisi Aserman'ın yöneticisi Hüseyin Erman ve Onur Yenihan ile Ferhat Güzelgün, otobüsçülere servis hizmetleri ile ilgili bilgiler verdiler.

Onur Yenihan; Diwa'yı Euro 6 motor ile birlikte kent içi otobüslerde önemli oranda yakıt tasarrufu sağlayan, stop-start teknolojili en uygun şanzıman olarak niteledi ve yeni versiyonda şanzımanın yapısını geliştirilerek daha düşük bir çalışma basıncı, doğalgazlı motorlara uyum, daha az titreşim ve gürültü gibi avantajlara sahip olduğunu açıkladı.



Değişken güç dönüştürücüsü

Kent içi ulaşım ve Voith

150. yıl



Voith, otobüs üreticileri ve işletmecileri ile 12 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirdiği Diwa Teknoloji Etkinliği’nde biraraya geldi. Etkinlik, katılımcıların araç seçimi ile birlikte aracı oluşturan sistem ve bileşenlere, bu bilişenlerin filo yönetimine, araç performansına, araç - yol uyumuna, satış sonrası hizmet hızına ve kalitesine giderek daha fazla önem verdiklerini ortaya koydu. Müşterileri ile önümüzdeki dönem doğrudan diyoloğu artırmayı planlayan Voith’un konukları arasında çok sayıda halk otobüsü işletmecisi ve dernek temsilcisi yer aldı.Voith’un dünya ve Türkiye’deki çalışmaları ve ürünleri ile ilgili genel bilgilendirmenin ardından Voith Turbo Satış Müdürü Onur Yenihan, Euro 6 normlarının gerekliliklerini karşılayan tam otomatik şanzıman Diwa.6’nın özelliklerini ve sağladığı avantajları anlattı. Yenihan; Diwa şanzımanların 6 temel vites kademesine sahip olduğunu ve güç aktarımının kademeli olarak hidrolik ve mekanik sistem arasında dağıtılarak yapıldığını, böylece gücün daha esnek bir yapıda aktarıldığını özellikle vurguladı. Diwa.6’nın diğer özellikleri; çalışma basınçlarının düşürülmesi, hafiflik, sessiz çalışma, frenleme etkisi, uzaktan izleme ve topografyaya bağlı olarak en iyi vites değişme programı, yakıt tüketiminin düşmesi, daha az egzoz emisyonu, daha az titreşim, start-stop ve çalışma temposuna uygunluk olarak sıralandı.Voith Almanya yöneticilerinin de katıldığı toplantının ana teması Diwa.6 tam otomatik şanzımanlar olurken, Voith şanzımanların yetkili temsilcisi Aserman yöneticisi Hüseyin Erman ile Otokar bayi Örnek Otomotiv’in Otobüs Pazarlama Müdürü Mürsel Gülkanat da konuklara satış sonrası hizmetleri hakkında bilgiler verdiler.İstanbul’da İkitelli, Dolapdere Sanayi Sitesi’nde, Retaş Otomotiv’in Voith Retarder yetkili servisi olarak hizmete başladığının da duyurulduğu etkinlikte, Voith’un önümüzdeki dönemde Diwa.6 ile birlikte otobüs üreticilerine ve işletmecilere yönelik ürün tanıtımlarına ağırlık vereceği ifade edildi.Diwa ismi değişken güç dönüştürücüsü anlamına gelen differential wandler kelimelerinin birleşmesinden türetilmiş. Diwa şanzımanlar Avrupa’da kent içi ulaşımda uzun süredir kullanılan, motor güç ve torklarında ortaya çıkan değişim ve gelişmelerle birlikte yeni versiyonları geliştirilen ürünler. Son olarak bu şanzımanların Euro 6 normu gerekliliklerini karşılayan Diwa.6 versiyonu pazarda yerini aldı. Diwa.6 şanzıman 4 temel türde, ağırlığı 15 ila 34 ton arasında olan, 12 metrelik solo otobüslerden metrobüs uygulamalarına kadarki kent içi araçlar için çözüm oluşturuyor.Diwa.6, kendinden önceki modellerinde de uygulanmaya başlanan; motorla haberleşen, aracın süratini, motorun devrini, yolun eğimini hesaplama özelliklerine sahip. Bu özellikler sayesinde konfor, yakıt tüketimi, güvenlik ve çevreye olan etkilerde sürekli bir iyileştirme ve geliştirme elde ediliyor. Ayrıca şanzımanın akıllı programları sayesinde arıza teşhis ve koruyucu bakım alanında da avantajlar sağlanıyor.Güç aktarımının hidrolik sistemlerle yapılması ve kontrol edilmesi alanında başta kağıt fabrikaları olmak üzere çok çeşitli endüstriyel tesisin tedarikçisi olan Voith’un iş kollarından birini de otomotiv ürünleri oluşturuyor. Voith, Türkiye’de özellikle seyahat otobüslerinde kullanılan retarderleri ile tanındı. Retarder, yani ikincil fren sistemi kavramının Türkiye’de yerleşmesi ve yaygınlaşmasında Voith’un payı büyük. Mercedes seyahat otobüslerinde Voith retarderler standart olarak yer alıyor.Voith ayrıca VIAB; sürtünmesiz yavaşlama ve kalkış destek sistemi ile özellikle ağır taşıma ve inşaat alanlarında kullanılan araçların güvenlik ve çalışma konforunun artmasına çok önemli katkılarda bulunuyor.Bu yıl endüstriyel ekipman üretimde 150. yaşını kutlayan Voith tarafından otomotiv endüstrisine yönelik olarak üretilen en önemli ürünlerden biri; kent içi otobüslerde kullanılan tam otomatik Diwa Serisi şanzımanlar. Bu şanzımanlar Avrupa’da MAN ve Mercedes-Benz, Türkiye’de Otokar tarafından orijinal ekipman olarak kullanılan ve önerilen ürünler. Ayrıca daha pek çok otobüs üreticisi Türkiye ve dünyada Voith şanzımanları pazardan talep gelmesi halinde seçimlik olarak sunuyor.Voith’un Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer büyük şehir belediyelerinin toplu taşıma araçları başta olmak üzere yaklaşık 3300 kent içi otobüste şanzımanı çalışıyor.