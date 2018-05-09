Anasayfa » Piyasa

Volvo Trucks filoları güçlendirmeye devam ediyor

09 Mayıs 2018, 16:30

Temsa İş Makinaları’ndan teslim alınan 460hp gücünde 20 adet Volvo Trucks FH13 4x2 ile filodaki Volvo Trucks adedini 68’e çıkardı.

Erman Group, bu sene Volvo Trucks Türkiye’nin en kapsamlı bakım-onarım anlaşması olan altın kontratı imzalayan ilk iş ortağı oldu. Tüm bakım-onarım işlemlerini kapsayan bu sözleşme kapsamında Erman Group’a gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı yol yardımı hizmeti de veriliyor.



Erman Group’un tercih ettiği Volvo Trucks FH13 serisi; bixenon far, körüklü kabin, kabin kliması, güvenlik paketlerine sahip. Bu serinin öne çıkan özellikleri ise ileri derece sürüş ve kabin güvenliği ile üst düzey sürüş rahatlığı.

Teslimat törenine Erman Group CEO’su Mehmet Deniz ve Genel Müdür Emrah Deniz ile Temsa İş Makinaları Volvo Trucks Kamyon Satış Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Müdürü Devrim Karataş, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Umut Şahin, Temsa İş Makinaları Yedek Parça ve Servis Bölge Yöneticisi Cihan Kayan katıldı.



Teslimat töreninde konuşma yapan şirketin CEO’su Mehmet Deniz; Volvo Trucks’ın marka güvenilirliğinin ve prestijinin, yakıt tasarruflu oluşunun ve sunduğu kaliteli satış sonrası hizmetin kendileri için büyük avantaj sağladığını belirtti. Aynı zamanda Volvo Trucks markasının Türkiye’de ilk altın kontrat servis anlaşması yapan firması olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi ve güçlü iş birliğinin devamını diledi.



Volvo Trucks markasının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’ndan Volvo Trucks Kamyon Satış Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya ise; “Erman Group ile ilk günden bugüne kadar büyük bir profesyonellikle çalışıyoruz. İş birliğimizi güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.



