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Temsa İş Makinaları, dünya genelindeki yarışmada finale kaldı

09 Mayıs 2018, 16:19

Temsa İş Makinaları,global çapta bu yıl 60.sı düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük yarışması olan VISTA (Volvo International Service Training Award)’nın Dünya Şampiyonası finallerine kaldı.

İsveç’in Göteborg kentinde yer alan Volvo Müzesi’nde gerçekleşen yarı finalde, Temsa İş Makinaları’nın Türkiye genelindeki bayilerinde çalışan satış sonrası ekiplerinden Sağlam Motorlu Araçlar, Gökdenizler Otomotiv, Özmutlubaş Otomotiv ve Temsa İş Makinaları Hadımköy Servis yarışa katıldı. Sağlam Motorlu Araçlar, yarı finallerde bilgi ve deneyimleri ile ön plana çıkan başarılı 40 takım arasında yer alarak Dünya Şampiyonası finallerine kalmaya hak kazandı.



Volvo Trucks’ın satış sonrası servis hizmetlerini iyileştirme amacıyla düzenlediği VISTA yarışmasına bu yıl yaklaşık 125 ülkeden 231 takım katıldı. Alanında dünyanın en büyük müsabakası olan VISTA finallerine, Volvo Trucks Türkiye’nin de yer aldığı 40 finalist takımın katılımıyla 26 Haziran tarihinde Brezilya Curtiba’da gerçekleşecek.



