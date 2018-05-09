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Yüzde 50’yi aşan pazar payını yüzde 70’e çıkaracak

09 Mayıs 2018, 13:05

Petlas, Orta Doğu ve Afrika’da iş ve tarım makinaları segmentinde güçlü büyümesini sürdürüyor.



Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, Orta Doğu ve Afrika pazarında tüm segmentlerde yüzde 40 – 100 arası büyüme hedefiyle hareket ediyor. Bölge genelinde iş ve tarım makinaları segmentinde genel ortalamada yüzde 50’yi aşan pazar payının yüzde 60’lar seviyesine, binek otomobil segmentinde ise Orta Doğu pazarında yüzde 3-10 arasında olan payını yüzde 5 – 15 bandına çıkarılması hedefleniyor. Fas ve Tunus’ta ise, binek otomobillerde yüzde 10 olan pazar payının, bölge ekonomisinde yaşanacak olumlu gelişmeler doğrultusunda kademeli olarak yüzde 15 – 20 bandına çıkarılması öngörülüyor.



Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, ihracat alanında Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da güçlü bir konumda bulunuyor ve bu konumu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Petlas’ı bünyesinde barındıran Türk sanayinin yüzde 100 yerli gücü Abdülkadir Özcan A.Ş. (AKO), uluslararası otomotiv endüstrisinin Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en önemli buluşması Automechanika Dubai 2018’de, Petlas’ın yanı sıra, Starmaxx performans lastikleri, jant markaları ve AKO akü fabrikasının Turbo akü ve AKO Prestij markalı aküleriyle, güçlü bir kurumsal varlık sergiledi.



Petlas’ın, iş ve tarım makineleri segmentinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın tartışmasız pazar lideri olduğunu belirten AKO Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, “Petlas, yüksek ürün kalitesi ile bölge genelinde, beslenme ve kalkınma açısından kritik değer arz eden iş ve tarım makinaları segmentinde, yüzde 50’yi aşan bir paya sahip bulunuyor. Önümüzdeki dönemde pazar payını yüzde 60’lar seviyesine çıkarıp, ülkemiz ekonomisine ve bölge kalkınmasına daha fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Binek otomobiller segmentinde ise, Petlas’ın Orta Doğu pazarındaki payının yüzde 3-10 seviyesinde olduğunu dile getiren Abdülkadir Özcan, “Bu bölgedeki pazar payını yüzde 15 düzeyine çıkarma hedefimiz var. Bu, Orta Doğu bölgesine binek otomobil lastik ihracatımızın 120 milyon dolar seviyesine gelmesi demek. Öte yandan, Fas ve Tunus lastik pazarlarında yüzde 10 seviyesindeki pazar payımızın, bölgedeki sosyo-ekonomik istikrarın güçlenmesine bağlı olarak yüzde 15 düzeyine çıkabileceğini öngörüyoruz. Petlas’ın üstün ürün özellikleri ve bölge insanının Türk markalarına kültürel yakınlığı üzerine inşa ettiğimiz ihracat gücümüzü artırarak, ülkemize daha fazla katma değer sağlamaya azimliyiz. Automechanika Dubai fuarında bölgedeki farklı ülkelerden iş ortaklarımız ve yüzlerce potansiyel iş ortağı ile yapacağımız bağlantılar, bu yolda gücümüzü artıracak. Bu önemli etkinlikte, Petlas’ın yanı sıra diğer markalarımızla da ülkemizin yerli sermayeli sanayi gücünü gururla temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.



Automechanika fuarlarının Ortadoğu ayağı olarak 1–3 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dubai’de 58 ülkeden 2 binden fazla katılımcı ve 109 ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçiyi bir araya getiren Automechanika Dubai Fuarında AKO, başta Petlas ve Starmaxx markaları olmak üzere AKO Akü, Turbo Akü ve AKO Jant ile yer aldı.





PETLAS TÜM SEGMENTLERDE ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ



Petlas AŞ’nin Petlas ve Starmaxx markaları binek, hafif ticari, SUV-4x4, kamyon-otobüs radyal, zirai, iş makinesi, askeri gruplardaki ürünlerini tüketicilere tanıtıyor. Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde, lastik-akü-jant-otomotiv ve yedek parça sektörlerinde yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği fuarda Petlas ve Starmaxx markaları ile Türkiye’yi temsil etme misyonunu başarıyla gerçekleştiren Petlas, Automechanika Dubai fuarının da katkısı ile Irak, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Ortadoğu – Afrika pazarlarında markalarının tanınırlığı ve güvenilirliğini arttırmayı planlıyor.



Mevcut durumda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da hemen hemen her ülkenin lastik pazarında zirai grup lastikleriyle rakiplerine göre açık ara pazar lideri olan Petlas, diğer lastik gruplarında da Petlas ve Starmaxx markalarının pazar payını artırmayı hedefliyor.



ORTA DOĞU VE AFRİKA’NIN EN BÜYÜK FUARINA AKO AKÜ VE TURBO AKÜ DAMGASI



Automechanika Dubai’de AKO Akü ve Turbo Akü’nün standı da ziyaretçiler tarafından en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu.



AKO Akü, Matrix Press teknolojisi ile üretilmiş, bakım gerektirmeyen akülerini dünyanın birçok ülkeden gelen ziyaretçinin beğenisine sunuyor. Dubai’deki fuarda yoğun ilgi gören AKO Akü, çeşitli ülkelerden pek çok firmayı standında ağırlıyor. Yeni teknolojileri ile AKO Akü, mevcut müşterileri ile de ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.





