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3. Havalimanında 22.000 Goodyear

3. Havalimanında 22.000 Goodyear

Tarih 09 Mayıs 2018, 12:34

Dünyanın en büyük havalimanının inşaatında kullanılan lastiklerin %50’si Goodyear'dan.


Goodyear, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul’un yeni havalimanının inşaatında kullanılan 3000'ini aşkın inşaat aracına lastik ve hizmet tedarik etmeye devam ediyor. Goodyear, 2015 yılının başından itibaren, taşeronlar ile beraber, 22.000 adet lastik satışı gerçekleştirdi.

Yatırım maliyeti 10.2 Milyar Euro olan İstanbul’un yeni havalimanı tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet edecek ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tek bir çatı altında ve sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanındaki 6 pistten 350 destinasyona uçuş gerçekleşecek. İstanbul’un yeni havalimanının ilk fazı bu sene içinde hizmete açılacak.

Goodyear, 3. havalimanı konsorsiyum firmasının sözleşmeli tedarikçisi olarak, tüm lastik tüketiminin %50’sini karşılıyor. Çalışmaların başlangıcından itibaren yaklaşık olarak 22.000 lastik satışı gerçekleştirerek projeye büyük katkılar sağlayan Goodyear, projede ağırlıkla Goodyear MSD II ve MSS II lastiklerinin satışını gerçekleştirdi. Ayrıca, proje etaplarında karşılaşılan farklı yol ve zemin şartları nedeniyle Goodyear ORS ve ORD Offroad ağır şantiye ürünleri de tercih edildi.

Çoğunlukla dört ve beş akslı dorse olan kamyonlara tedarik edilen lastikler, şantiye sahalarına malzeme taşınması gibi karayolu ve arazi hizmet uygulamalarına yönelik kullanılan Goodyear'ın Omnitrac II kamyon lastikleri olarak öne çıkıyor. Bunlar da Goodyear Omnitrac MSS II önden çekişli lastikler ile Omnitrac MSD II arkadan çekişli lastiklerin birlikteliğinden oluşmaktadır. Bu lastiklerin özelliği, bu mega projenin zorlu koşullarında kaçınılmaz olan hasara daha yüksek direnç göstermeleri, azami çekiş ve yüksek kilometre performansı sağlamalarıdır.

Omnitrac MSS II ve MSD II lastikler, Goodyear tarafından geliştirilen Max Teknolojisi’ne sahiptir. Bu lastikler; karma servis kullanımı, bir diğer deyişle havalimanı sahası gibi hem asfaltsız zeminde hem de kumda kullanılması için geliştirilmiştir. Kullanılan en son teknoloji ürünü malzemeler ve tasarım özellikleri, özellikle yüksek sıcaklık olmak üzere tüm koşullarda dayanıklılığın yanı sıra yüksek kilometre performansı ve çekiş  gücü de sağlamaktadır.



 

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