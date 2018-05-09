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“Otomotivin Kalbi” Tüyap Bursa’da

09 Mayıs 2018, 12:25

Türkiye’deki araç modellerinin % 60’tan fazlasının üretildiği “otomotiv sektörünün kalbi” olan Bursa’da düzenlenen Bursa Otoshow Fuarı başladı.



8 Mayıs 2018 Salı günü, Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Haşim Kılıç, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa protokolü ve basın mensuplarının yer aldığı kurdele kesim töreni ile Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.



75 adet Binek ve Ticari Araç Sergileniyor



Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Sayın İlhan ERSÖZLÜ “10 yıldır düzenlediğimiz Bursa Otoshow Fuarı’nda, yerli üreticilerin ağırlıklı katılımı ile birbirinden şık standlarda sergilenen son model araçlar görücüye çıktı. 6 gün boyunca firmaların fuara özel sunduğu fiyatlar ve cazip kampanyalar ile renkli bir ortamda geçecek fuarda 68 Bin TL’den 700 Bin TL’ye her bütçeye hitap eden 75 adet binek ve ticari araç, salon 2 ve 4’te sergileniyor. 13 Mayıs Pazar günü saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek fuara tüm halkımızı bekliyoruz.” dedi.



Bursa Oto Show Fuarı’nda DACIA, FIAT, FORD, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, SUZUKI, TOYOTA gibi otomobil, suv, 4x4, pick-up firmaları, DAF, FORD TRUCKS, ISUZU, KARSAN, RENAULT TRUCKS, MAN gibi ticari araç firmaları Salon 2, 4’te yer almaktadır. Fuaye alanında ise oto aksesuar firmaları bulunmaktadır.



Otomobil severlerin karar verme süreçlerine önemli katkılarda bulunacak, 6 gün boyunca renkli bir atmosferde geçecek olan fuarda; dans şovları, çocuk oyun alanı ve bayanlara özel güzellik uygulamaları da yer alıyor. Ayrıca nostalji havası yaşatan klasik otomobiller ve doğa tutkunları için birbirinden ilginç off - road araçlar da sergileniyor.







