Anasayfa » Piyasa

Otokar, araç teslimatlarında hız kesmiyor

08 Mayıs 2018, 16:43

Yol süpürme aracı olarak kullanılacak 14 adet Atlas teslimatı, Otokar Bayi Gaziantepli Kardeşler tarafından gerçekleştirildi.