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Otokar, araç teslimatlarında hız kesmiyor
08 Mayıs 2018, 16:43
Yol süpürme aracı olarak kullanılacak 14 adet Atlas teslimatı, Otokar Bayi Gaziantepli Kardeşler tarafından gerçekleştirildi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde çöp toplama ve nakli, cadde ile sokakların temizlenmesi, konteynerlerin yıkanıp dezenfekte edilmesi gibi atık yönetimi konusunda belediyelerin iş ortağı konumunda olan Altaş Temizlik, filosuna 14 Atlas daha kattı. Yol süpürme aracı olarak kullanılacak Otokar Atlas, Otokar Bayi Gaziantepli Kardeşler Kamyon Bölge Satış Müdürü Gökhan Aytemiz tarafından Altaş Temizlik Satın Alma Yetkilisi Mehmet Düzcü'ye teslim edildi.
Geçtiğimiz yıl filosuna kattıkları Otokar Atlas'ın sahip olduğu güçlü donanımların yanı sıra satış sonrası hizmetlerden de duydukları memnuniyet ile tekrar Atlas'ı tercih ettiklerini belirten Mehmet Düzcü, Atlas'ın gelişmiş güvenlik özellikleri, güçlü motoru, düşük bakım giderleriyle de rakiplerinden ayrıştığını söyledi.
HAFİF KAMYON SEGMENTİNİN GÜÇLÜ KAHRAMANI
Kullanıcı konforu için pek çok detayın yer aldığı, ticaretin yeni kahramanı Otokar Atlas; adını mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan, güçlü kahraman Atlas'tan alıyor. ABS, elektronik denge kontrolü (ESC), tam havalı fren sistemi ve geniş iz mesafesi ile sürücüsüne yolculuk boyunca güven veren araç, yenilenen iç kabini ile konfor konusunda fark yaratıyor. Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı uzunluk seçeneğine sahip olan Atlas, kullanıcıların konforlu ve güvenli sürüş ihtiyaçlarına birçok yönden cevap veriyor. Şerit takip sistemi LDWS ile sürücülerin yolculukları esnasında şerit dışına çıkmaları durumunda uyararak güvenliği üst düzeye çıkaran araç, yokuş kalkış desteği (HSA) ile dik rampalarda aracın geri kaymadan yola devam etmesini sağlıyor. Hız sabitleme özelliği de bulunan Atlas, direksiyon üstü kontrol düğmeleri, yol bilgisayarı, geniş torpido gözleri, yenilenen orta konsolu, koltuk kumaşı ve dikiz aynalarıyla da dikkat çekiyor. LED sinyali ve sis lambalarıyla modern dış görünümüne sahip olan Otokar Atlas, ayarlanabilir farları ile sürücüsüne daha iyi görüş sağlıyor.
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