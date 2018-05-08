Kayseri Tokgöz Hazır Beton filosuna yeni 30 araç

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08 Mayıs 2018, 16:34

Kayseri’nin önde gelen hazır beton firmalarından Tokgöz Beton, 30 araçlık yeni yatırımının tamamında MAN’ı tercih etti.

Tokgöz Beton, 30 araçlık siparişinden 14 adet MAN TGS 32.360 hafif mikser ve 3 adet 41.420 pompa kamyonunu düzenlenen törenle teslim aldı. 13 adet MAN TGS 41.360 mikser kamyonu da Mayıs ayı içinde Tokgöz Beton’a teslim edilecek.Kayseri’deki Tokgöz Beton merkez tesisinde gerçekleştirilen teslimat törenine Tokgöz Beton adına, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’yi temsilenilehazır bulundular.MAN araçlarının üstün niteliklerinin yanı sıra dayanıklı yapıları ile de inşaat sektöründe tercih edilen ilk markalar arasında yer aldığına dikkat çeken, “MAN araçları, herhangi bir aksaklık yaşamadan kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet sunulmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte tüm şartlarda sergilediği yüksek performansına karşın düşük yakıt tüketimi ve işletme giderleri, yaygın hizmet ağı ile 30 araçlık yatırımımızda MAN’ı tercih ettik” şeklinde konuştu.MAN’ın müşterilerini “yaşam boyu iş ortağı” olarak gördüğünü yineleyen MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.da “MAN bu odağı doğrultusunda uzun soluklu işbirlikleri gerçekleştirir. Tokgöz Beton ile işbirliğimizin de bu kapsamda daha uzun yıllar gelişerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.