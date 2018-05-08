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Kayseri Tokgöz Hazır Beton filosuna yeni 30 araç

Kayseri Tokgöz Hazır Beton filosuna yeni 30 araç

Tarih 08 Mayıs 2018, 16:34

Kayseri’nin önde gelen hazır beton firmalarından Tokgöz Beton, 30 araçlık yeni yatırımının tamamında MAN’ı tercih etti.

Tokgöz Beton, 30 araçlık siparişinden 14 adet MAN TGS 32.360 hafif mikser ve 3 adet 41.420 pompa kamyonunu düzenlenen törenle teslim aldı. 13 adet MAN TGS 41.360 mikser kamyonu da Mayıs ayı içinde Tokgöz Beton’a teslim edilecek.

Kayseri’deki Tokgöz Beton merkez tesisinde gerçekleştirilen teslimat törenine Tokgöz Beton adına Tesis Müdürü Olcay Kuzucuoğlu, İdari İşler Müdürü Talat Abbasoğlu, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’yi temsilen Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Doğucan Suyanı ile Bölge Yöneticisi Nurettin Aktemur ve Şensan Satış Direktörü Mehmet Demir hazır bulundular.
 
MAN araçlarının üstün niteliklerinin yanı sıra dayanıklı yapıları ile de inşaat sektöründe tercih edilen ilk markalar arasında yer aldığına dikkat çeken Tokgöz Beton Tesis Müdürü Olcay Kuzucuoğlu, “MAN araçları, herhangi bir aksaklık yaşamadan kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet sunulmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte tüm şartlarda sergilediği yüksek performansına karşın düşük yakıt tüketimi ve işletme giderleri, yaygın hizmet ağı ile 30 araçlık yatırımımızda MAN’ı tercih ettik” şeklinde konuştu.
MAN’ın müşterilerini “yaşam boyu iş ortağı” olarak gördüğünü yineleyen MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Doğucan Suyanı da “MAN bu odağı doğrultusunda uzun soluklu işbirlikleri gerçekleştirir. Tokgöz Beton ile işbirliğimizin de bu kapsamda daha uzun yıllar gelişerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.



 

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