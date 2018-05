Çin ve Türkiye arasında “Yeni ipek yolu"

Anasayfa » 3d Lojistik

08 Mayıs 2018, 16:19

Lojistik sektörünün öncü ve lider şirketi Borusan Lojistik Orta Asya bölgesindeki iş deneyimini, güçlü altyapısını ve fiziksel varlığını kullanarak Çin’den Asya, Türkiye ve Avrupa’ya uzanan yepyeni bir yol açtı. Şeffaf, güvenilir ve fark yaratan bir iş anlayışı ile entegre lojistik hizmetleri sunan Borusan Lojistik, şimdi de Çin’den Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine, Türkiye’ye ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya ekspres kara yolu ve multimodal taşıma hizmeti ile müşterileri için fark yaratıp, fayda sağlamaya devam ediyor.Borusan Lojistik müşterilerine 4 farklı taşımacılık hizmeti sunuyor. Bunların başında karayolu ile taşımacılık hizmeti geliyor. Bu hizmet kapsamında Çin’in her bölgesinden Tır ile kapıdan kapıya, 14 – 18 günde İstanbul’a teslim ediliyor. Böylece, Havayoluna göre düşük maliyetle ve denizyoluna göre kısa bir süre içinde yükün taşınması sağlanıyor. Demiryolu ve kara yolunu içeren konteyner ile multimodal taşımacılıkta istasyondan kapıya teslimat 22 – 24 gün içinde gerçekleşiyor. Bu sayede Çin’den Türkiye ve Avrupa’ya müşteriye özel veya konsolide olarak 41 konteyner ile Borusan Lojistik olarak komple blok tren organize edebiliyoruzHaftada üç – dört gün düzenli sefer yapan demiryolu ve karayolu taşımacılığını içeren bir başka hizmet Almatı’da aktarma yapılarak veriliyor. Bu hizmette 22-24 gün içinde istasyondan kapıya teslimat yapılıyor. Bunun yanı sıra Çin’den Almanya’ya 40 HC konteyner ile blok tren kalkışı da yapılıyor.Borusan Lojistik projelerin her aşamasında müşterileri için katma değerli hizmetler sunuyor. Bunların arasında gümrükleme, parsiyel servis ve Çin’de konsolidasyon depo hizmeti yer alıyor. Şirket ayrıca Orta Asya’nın her bölgesinde mevcut geniş acente ağı, kapıdan kapıya anında taşıma yapabilme esnekliği, yanıcı ürünleri kara yolu ile taşıma ve Çin’in her noktasında 24 saat içinde araç tedarik imkânı ile de fark yaratıyor.Borusan Lojistik taşıdığı yükleri, kapıdan kapıya olmak üzere, 14 – 18 günde İstanbul’a, 8 – 11 günde Almatı’ya, 11 – 14 günde Bakü’ye ve 11 – 14 gün içinde Aşkabat’a ulaştırıyor.Borusan Lojistik’in açtığı yeni ipek yolu birçok sektörün ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Bunlar arasında tekstil ve hazır giyim, dayanıklı tüketim malları, otomotiv gibi birçok farklı sektör bulunuyor.Konuyla ilgili bir değerlendirme yapanşunları söyledi:“Borusan Lojistik sadece Türkiye’de değil uluslararası pazarlarda da iddialı bir şekilde büyüyor. Çin’den Türkiye’ye, BDT ülkelerine ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya başlattığımız yeni özel taşıma modelimizin pazar payımızı önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz. Çünkü sunduğumuz hizmet müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Onlar için ciddi ölçeklerde değerin yanı sıra fark yaratıyor ve önemli avantajlar sunuyor. Borusan Lojistik dış pazarlarda büyümesine devam edecek.”Borusan Lojistik’in hizmetlerini farklı ve yüksek kaliteli kılan nedenlerin başında şirketin deneyimi, işini şeffaf ve güvenilir bir şekilde yapması geliyor. Zor coğrafyalarda, güvenilir kurumsal iş ortaklarıyla özmal ve yıllık kontratlı araç filosu yöneterek hizmet veren Borusan Lojistik yükleme noktasından boşaltma noktasına kadar yükün bulunduğu araçları online takip sistemiyle izleme imkânı da sunuyor.Borusan Lojistik’in özellikle Kazakistan gibi stratejik bir konumdaki pazarda deneyimli ve bilinen bir şirket olması birçok avantaj sağlıyor. Bunların başında da Borusan Lojistik’in bu ülkede, yük sahipleri ile taşıyıcı şirketleri buluşturarak organizasyon yapan bir forwarder değil, doğrudan taşıma hizmeti sunan bir nomine tedarikçi olarak kabul edilmesi geliyor.