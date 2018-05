Anasayfa » Güncel

Müşteri memnuniyetinde büyük ödül Gaziantep'e

08 Mayıs 2018, 13:36

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Europcar Türkiye’nin, bu alanda en başarılı ofisi ise Gaziantep oldu.



Türkiye'de ASF Otomotiv bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa’nın önde gelen araç kiralama şirketlerinden Europcar, Türkiye genelinde 2017 yılındaki en başarılı ofis ve lisansiyelerini belirledi.



Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ödül gecesinde Türkiye'nin her bölgesinden 62 Europcar ofisi, müşteri memnuniyeti ve satış performansları kategorilerinde birbirileriyle yarıştı. İstanbul Titanic Hotel'de gerçekleştirilen özel geceye Europcar ve ASF Otomotiv’in üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere 600’den fazla bayi temsilcisi ve çalışan katıldı.



Europcar Gaziantep Ofisi geceye damga vurdu



2017 yılını yüzde 27'lik büyüme rakamıyla tamamlayan ve 100 binin üzerinde aktif müşterisi olan Europcar Türkiye, bu başarısını bayi ve lisansiyelerin katıldığı bir ödül töreniyle kutladı. 2017 yılında elde ettiği önemli başarıda katkısı olan tüm bayi/lisansiyelerin ödüllendirildiği gecede, Gaziantep başta olmak üzere Eskişehir, Adana ve Antalya ofisleri yılın en başarılı şubeleri olarak ön plana çıktı.



Gecede, müşteri memnuniyeti kategorisinde Europcar Gaziantep Ofisi, en iyi müşteri memnuniyeti alan lisansiye ödülüne layık görülürken; Europcar Eskişehir Ofisi, en iyi müşteri memnuniyeti alan ofis ödülünün sahibi oldu. Satış performansı kategorisinde ise Antalya Ofisi, en iyi performans gösteren şube olurken; Europcar Adana Ofisi en iyi performans gösteren lisansiye unvanına hak kazandı.



"Müşteri memnuniyeti her zaman önceliğimiz"



Dünyanın 170'den fazla ülkesinde 13 bin ofis ve 1.2 milyon aracıyla hizmet veren Europcar gibi lider bir markanın Gaziantep bayisi olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Europcar Gaziantep Lisansiye sahibi Erkan Özsavaş, müşteri memnuniyeti kategorisinde elde ettikleri başarının kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti. Dünyanın birçok noktasında araç kiralama hizmeti veren bir marka için müşteri memnuniyetinin her zaman öncelikli hedef olduğunun farkında olduklarına vurgu yapan Özsavaş, şunları söyledi:



" ASF Otomotiv bünyesinde yer alan Europcar gibi önemli bir markanın temsilcisi olarak Gaziantep'te en iyi hizmeti sunma amacıyla çalışıyoruz. Aldığımız her karar, attığımız her adım müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için. Çalışmalarımızın karşılığı olarak bizler için çok değerli olan müşteri memnuniyeti ödülünü kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemlerde de, şimdiye kadar olduğu gibi müşterilerimizin mutluluğu önceliğimiz olmaya devam edecek."



Europcar’ın tüm ayrıcalıkları Gaziantep’te



Gaziantep gibi Türkiye ekonomisi için çok önemli bir şehirde faaliyet gösterdiklerini belirten Europcar Gaziantep Lisansiye sahibi Erkan Özsavaş, "Filomuzdaki her biri son model ve farklı segmentlerdeki araç seçenekleri ile müşterilerimize ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetleri sunuyoruz. Araç kiralamalarında, sigorta, şoförlü araç kiralama, transfer hizmeti, yol yardımı gibi birçok farklı konuda önemli hizmetlerimiz mevcut. Gerek Gazianteplilere gerekse iş ve turizm amacıyla kentimize gelen tüm misafirlerimize Europcar kalitesini yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.